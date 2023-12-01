«Я — Герман Григорьев, чуваш!»

Совсем недавно, 15 декабря, мы рассказывали о проживающем в Таллине ветеране Великой Отечественной войны, уроженце деревни Торханы Шумерлинского муниципального округа Михаиле Александровиче Сапожникове. С помощью эстонских друзей-поисковиков удалось узнать еще об одном нашем земляке-таллинце, прошедшем Великую Отечественную войну, — это Герман Григорьевич Григорьев. Мы сегодня с удовольствием расскажем о нем.

В 1929 году в разгар колхозного строительства семью Григорьевых из Чувашии переселили на Урал. Посчитали в деревне Досаево нынешнего Красноармейского муниципального округа, что именно эта семья является причиной бедности других. И дом под железной крышей, и земли больше, чем у других, и урожай соответственно более ощутимый. А чему удивляться? Землю-то в те времена распределяли по числу мужчин в семье. Детей же у Григорьевых было много — всего 13 человек. Правда, половину из них потеряли при рождении и в раннем детстве — не могла еще в те годы медицина помочь малышам.

Новым местом жительства Григорьевых стала деревня Дубленевка Куединского района Пермской области. Добираться сюда пришлось на поезде и еще верст сорок — на лошадях. Но не опустила руки привыкшая к труду семья: купила дом, завела живность, работала с утра до вечера. Благо землю и луга для заготовки сена можно было получить практически без ограничения.

Война нарушила мирную жизнь Дубленевки, черным горем пришла в каждую семью, не обошла и Григорьевых. Герман в день начала войны находился в тайге, на работе в колхозной артели. «Кули ткали, потом делали лыжи для фронта. В это время сеяли гречиху. Утром собрались на развод. И заговорило радио. Репродукторы у нас были. И сообщили: началась война. Пахать и сеять прекратили на время. И я по лесам, по полям 18 км босиком бежал домой. Там уже ждут меня — старшего брата нужно отправить на фронт. Покушали и на лошадях поехали в Большую Усу, это в 25 км от деревни. Оттуда километров 70 до станции Куеда», — как хронику вчерашнего дня, вспоминает 99-летний ветеран события 82-летней давности.

Так за братом брат ушли на фронт все пятеро. Жаль — трое не вернулись с войны. В сентябре 1942 года пришла повестка и герою этой статьи. Как получившему среднее образование, ему предложили пройти ускоренное обучение в эвакуированном в город Березняки Ленинградском пехотном Краснознаменном училище имени С.М. Кирова. Через три с половиной месяца обучения по специальности «командир минометного взвода» без присвоения каких-либо званий Герман в составе маршевой роты был направлен на Брянский фронт. И стал Григорьев старшим телефонистом взвода управления 1-го дивизиона 916-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии. Почти на год взвод управления стал для него родным домом, а бойцы стали как родные.

Реальное участие в боевых действиях началось для Германа Григорьева с Курской битвы. С болью вспоминает он наши потери, особенно в первые дни. Враг сопротивлялся так, словно понимал, что это и есть коренной перелом в войне. «Сопротивление было жуткое», — оценивает тот период войны Герман Григорьевич.

Воевал Герман отважно. Доказательством тому — наградные листы за его солдатские подвиги в ходе Орловско-Курской битвы, наступательных операций на Брянском, Гомельско-Речицком и Белорусском направлениях.

Приказ № 0216 по 916-му артиллерийскому полку 348-й стрелковой дивизии Брянского фронта:

«23 октября 1943 года.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю: старшего телефониста взвода управления 1-го дивизиона красноармейца Григорьева Германа Григорьевича за то, что он в боях за р. Десну устранил 4 порыва телефонной линии и на переправах через реки Десна и Ипуть лично на себе перенес на правый берег телефонные аппараты и так же помогал переправлять боеприпасы».

За этот подвиг красноармеец Григорьев был награжден медалью «За отвагу».

23 декабря 1943 года для Германа Григорьева вновь создалась критическая ситуация. Вот что сказано в наградном листе: «В боях за д. М. Козловичи 23.12.1943 г. ефрейтор Григорьев под разрывами мин и снарядов устранил 16 порывов телефонной линии, что дало возможность артиллерии подавить огневые точки противника и отбить контратаку противника».

Ефрейтор Григорьев был представлен к ордену Красной Звезды. Правда, наградили его не орденом, а второй медалью «За отвагу». Наверное, в штабах подумали, что он выполнял уже привычную для него работу.

Весной 1944 года ответственного и бесстрашного телефониста направили учиться во 2-е Ростовское училище самоходной артиллерии. Герман Григорьев окончил его уже после Победы в мае 1945-го с новенькими погонами младшего лейтенанта, готовый принять в качестве командира противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100. Но послевоенная жизнь требовала не боевых действий, и младший лейтенант Григорьев был назначен начальником связи базы хранения танков и САУ.

Четверть века отдал военной службе Герман Григорьевич, дослужился до начальника штаба батальона гвардейского танкового полка. Но и после увольнения из Вооруженных Сил гвардии майор в запасе не сидел дома — работал начальником караула и инспектором по противопожарной безопасности таллинского электротехнического завода имени Ханса Пагельмана.

10 мая 2024 года Герман Григорьевич отметит 100 лет со дня рождения. К сожалению, по состоянию здоровья ему придется встречать юбилей в одном из социальных учреждений Таллина. Как рассказал Андрей Лазурин, руководитель военно-исторического объединения «Front Line» (Эстонская Республика), бывалый солдат не оставлен без внимания, поисковики при первой возможности посещают его, даже сумели записать воспоминания и выложить в открытом доступе в сети «Интернет». Они мечтают поздравить ветерана с вековым юбилеем. Пусть будет так.

Кстати, обиду на свой народ за переселение на Урал во время коллективизации Герман Григорьевич не держит, при каждой возможности заявляет: «Я — Герман Григорьев, чуваш!»

Имени Германа Григорьева нет во второй части Книги Памяти Чувашии. А включены ли в нее остальные пять братьев? О скольких уроженцах Чувашии — участниках Великой Отечественной войны — забыли на их малой Родине?..