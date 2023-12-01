Чувашские студенты пообщались с сенатором РФ Николаем Владимировым на ВДНХ

«Встречи с молодежью должны проводиться чаще»

В День Конституции, 12 декабря, гостем экспозиции Чувашии на ВДНХ стал сенатор, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров. Вместе с вице-премьером — полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Алексеем Ладыковым он осмотрел стенд родного региона и пообщался со студентами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, которые приехали на международную выставку-форум «Россия» на экскурсию.

Диалог с молодежью был прямым и открытым. Ребята не стеснялись задавать вопросы. Например, они говорили о выборе профессии, востребованности тех или иных специальностей, уровне заработной платы, карьерных перспективах, а также о вариантах и условиях стажировки в процессе обучения и возможных мерах поддержки со стороны государства.

«Подобные встречи необходимы и должны проводиться чаще. Представителям власти хочется понять, что действительно волнует молодежь, и молодежи интересно послушать людей во власти, узнать важную информацию из первых уст», — отметил Николай Владимиров.

Сенатор вместе с полпредом Чувашии Алексеем Ладыковым посчитали нужным провести еще одну встречу со студентами ЧГПУ в рамках международной выставки-форума «Россия». Владимиров также пригласил будущих педагогов на экскурсию в Совет Федерации.

В телевизионной студии выставки «Россия» Николай Николаевич дал небольшое интервью, рассказал о встрече со студентами из Чувашии и о работе на выставке. Так, по приглашению российского общества «Знание» сенаторы вместе с молодежью обсудили патриотический контент, который сегодня используется широко и имеет важное воспитательное значение.

Помимо этого, в разговоре с журналистом зашла речь и о Конституции РФ. «Конституция принималась в непростые для нашей страны времена. И важно, что она была принята на всенародном голосовании. При этом мы сохранили стабильность государства. Был дан старт работе Федерального Собрания, куда входят Совет Федерации и Государственная Дума. И сегодня 30 лет не только нашей Конституции, но и 30 лет Федеральному Собранию», — подчеркнул Николай Владимиров.

В тему

«Продолжаем строить сильную и процветающую Россию»

«Принятая 30 лет назад Конституция Российской Федерации развивается, отражая изменения, происходящие в нашей стране, — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. — С недавних пор в ней прописаны регулярная обязательная индексация пенсий и социальных пособий, приоритет Основного Закона России над решениями межгосударственных органов, включение в состав федерации новых регионов и многие другие положения, закрепляющие статус России как социально ориентированной, суверенной и влиятельной державы. Опираясь на конституционные принципы, мы продолжаем строить сильную и процветающую Россию. Созидательный труд, ответственность каждого гражданина за будущее страны гарантируют, что мы общими усилиями обеспечим безопасность нашей Родины, преодолеем все вызовы времени, сделаем жизнь людей комфортной и благополучной».