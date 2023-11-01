Не терять контакт с налогоплательщиком

Государству не обойтись без налоговых органов. Помимо поддержания финансовой стабильности и обеспечения общего развития, налоговики предотвращают уклонение от уплаты налогов и мошенничество в налоговой сфере. 28 ноября в Чувашии прошло официальное торжество, посвященное Дню работника налогового органа.

За десять месяцев 2023 года в республиканский бюджет собрано почти 39 млрд рублей налогов и сборов. Если сравнивать эту цифру с аналогичными показателями 2022-го, то поступление налогов и сборов выросло почти на треть. Совокупная задолженность по налогам и сборам в этом году уменьшилась более чем на один миллиард.

В результате внедрения Единого налогового счета сохраняется тенденция к снижению числа должников. Так, по итогам девяти месяцев этого года количество должников уменьшилось на 31,3%. Уплата налогов стала более удобной, сократилось количество реквизитов в платежных поручениях.

Как отметил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Николай Гусев, многое удалось сделать, но впереди работы не меньше. Положительных итоговых показателей, по его словам, удалось достичь, несмотря на экономические сложности, вызовы времени и те обстоятельства, которые складывались вокруг страны.

«Мы с достоинством выполняем все поставленные перед нами задачи. Об этом свидетельствуют те рейтинги и достижения, которыми мы по праву можем гордиться», — отметил, в частности, Гусев.

В своем приветственном слове прокурор Чувашии Эдуард Гиматов отметил оптимизацию налоговых органов и призвал не терять доверительный контакт с налогоплательщиками. «Только вы сможете донести до них значимость вашей работы, значимость тех начислений и платежей, которые наполняют бюджет, — сказал он. — Наша с вами общая задача сделать так, чтобы человек понял, что, действуя по закону, он действует во благо государства и региона».

Традиционно в этот день много теплых слов говорилось в адрес ветеранов налоговых органов. За успехи и добросовестную службу действующим сотрудникам ведомства были вручены почетные грамоты и награды. Для молодых специалистов прошла церемония посвящения в профессию.