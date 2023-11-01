Доброволец, медсестра и просто мама

…Мы с тревогой оглядываемся, когда слышим вой пожарных сирен, — у кого-то случилась беда, где-то бушует пламя. И только пожарным некогда отвлекаться на эмоции, ведь дорога каждая секунда. Поэтому в противостояние с огнем наряду с профессионалами вступают и их помощники. В добровольной пожарной команде села Ходары Шумерлинского муниципального округа 17 человек, и лишь одна женщина — Татьяна Шлифанова. В этом году она заняла третье место на федеральном этапе конкурса «Лучший добровольный пожарный».

Сегодня у Татьяны в гостях школьники. И речь идет, конечно же, о противопожарной безопасности. Детвору сложно застать врасплох — такое занятие в игровой форме далеко не первое. Ребята (так же как и две дочки Татьяны) знают, отчего случаются пожары, — от спичек, невыключенных электроприборов, от работающей плиты, на которой забыта кастрюля. И да — нельзя оставлять на ночь телефон на зарядке! «Номер телефона службы спасения запомнить легко: один плюс один — будет два!» — выдают дети. Они в курсе, что сообщать об очаге возгорания нужно кратко и четко: представиться и назвать полный адрес — республика, округ, деревня, улица, дом. Этому их тоже научила Татьяна Владиславовна. В добровольной пожарной команде она диспетчер, а потому знает, как важно точно сообщить все данные.

Дети с интересом рассматривали пожарные машины. Внутри — оборудование. «Вот пожарный рукав, его длина 20 метров, — взял на себя роль гида доброволец Евгений Тимофеев. — Если до очага возгорания 40 метров, сколько надо рукавов?» «Два!» — тут же хором ответили дети. «А это пожарный ствол, с его помощью подается вода, — продолжил гид. — В пожарной машине около 2300 литров воды, их хватит на 10-12 минут работы. А потом нужно брать воду из другого источника — пруда, реки или гидранта».

Примерить форму пожарного вызвалась девчушка Катя. И это оказалось не так просто. Обмундирование массивное и тяжелое — особенно сапоги. И вот последняя деталь — шлем с прозрачным забралом. Экипированную Катю даже за руль спецмашины посадили — к всеобщей радости детворы. Каждый юный гость получил памятку о безопасности в быту и флажки Всероссийского добровольного пожарного общества. Республиканское отделение этой общественной организации тоже нацелено на профилактику и работает и со взрослыми, и с детьми.

«Профилактика — крайне важное дело», — считает Татьяна Шлифанова. Для нее как для мамы нет ничего сложного в том, чтобы побеседовать и поиграть с детьми, и в процессе игры научить их правильно себя вести. «Лучше не доводить до беды, чем потом справляться с ней», — говорит она. Однако если «красный петух» уже «прокукарекал», добровольцам и на пожары спешить приходится. К примеру, в этом году команда № 23/1 выезжала по «огненным» адресам более десяти раз, и было дело, прибывала на место до приезда пожарного расчета.

Ходарская команда добровольцев работает с 5 декабря 2013 года, так что на носу круглая дата — 10-летие. В этот день в России как раз отмечается День добровольца. «А вот и наш главный», — представили журналистам отца Алексея (Чумерина), настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы. И он рассказал, как все начиналось. Пожарную охрану из местных жителей решили создать после того, как у одной прихожанки в соседней деревне сгорел дом. Обратились в пожарную часть, к общественникам. «Совместными усилиями, с республиканским Главком МЧС и ВДПО Чувашии, восстановили выделенную спецмашину, — показывает отец Алексей на красную блестящую красавицу. — Она не на ходу была. Мы всей командой до ума ее доводили. Купили двигатель, разобрали машину, вышкурили, покрасили. Поставили на учет, оснастили маячками и оборудованием». Сегодня под охраной добровольцев, безвозмездно несущих свою вахту — 25 деревень, пять сельских поселений, в распоряжении — две единицы спецтранспорта.

«Мы очень рады, что у нас есть такие защитники», — говорит жительница Ходар Надежда Евстафьева. С ней полностью согласна Альбина Сенаторова из деревни Яндаши. «И дети сызмальства осваивают азы безопасности: им все показывают, рассказывают», — радуется она.

«А в конкурсе как надумали участвовать?» — спросил корреспондент « СЧ» Татьяну. «Так вслед за мужем», — улыбнулась женщина. Они работают в одной команде: жена — диспетчер, супруг — водитель. В 2021 году Александр Шлифанов стал лучшим добровольным пожарным России, заняв первое место на федеральном этапе смотра-конкурса. И супруга подумала: почему бы тоже не попробовать? «Вся наша команда поддерживала меня, — поделилась воспоминаниями Татьяна. — Во всероссийском этапе конкурса участвовало более ста человек. И только две женщины, одна из которых — я». Задания были разные — экипировка в форму на скорость, боевое развертывание, оказание медпомощи, что для Татьяны и вовсе несложно. Она работает медицинской сестрой во врачебной амбулатории села Ходары.

Татьяна Шлифанова успешно прошла муниципальный и республиканский этапы, заняв первое место. А на федеральном уровне стала третьей, что тоже — отличный результат! (К слову, команда из села Ходары сейчас участвует в конкурсе на звание лучшей добровольной пожарной команды и заняла первое место на республиканском этапе.)

Ну а дома Татьяна — просто мама. У супругов Шлифановых — две дочери. Старшая, 17-летняя Дарья — человек творческий, учится в Чебоксарах, в Чувашском государственном институте культуры и искусств. А младшая, Кира, только пошла в первый класс.

«Мы спортивная семья, — говорит Татьяна. — Ездим на все спартакиады. Недавно были в Мариинском Посаде, в прошлом году — в Моргаушах. И Кира всегда с нами, ей нравится». Добровольный почин родителей дочь тоже поддерживает — два раза была с папой на выездах. Активную жизненную позицию Татьяна и Александр воспитывают и в детях.

В тему

«Сегодня в республике 61 добровольная пожарная команда, где задействовано 217 человек. На их вооружении — 65 единиц пожарной техники, — сообщил главный специалист отдела организации службы ГУ МЧС России по Чувашии Сергей Кириллов. — Еще есть 127 добровольных пожарных дружин общей численностью 1366 человек».

В чем их различие: у команды есть техника, а у дружины, насчитывающей от 3 до 5 человек — подручные средства тушения. Но все проходят обучение по программе «Добровольный пожарный».

По словам Сергея Александровича, в этом году добровольные пожарные участвовали в тушении 354 пожаров, а 34 «горячих» инцидента они ликвидировали еще до прибытия пожарного расчета.