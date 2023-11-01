«Горячая» зимняя пора наступила для дорожников

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня на региональной сети автодорог, по данным Минтранса республики, было задействовано 46 единиц спецтехники. Все подрядные организации работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей, сообщают в министерстве. При усилении снегопада будут привлечены дополнительные единицы спецтехники.

Вечером во вторник комбинированные дорожные машины вышли и на чебоксарские улицы. Основная работа проводилась в ночное время. А с утра в среду на первую уборку снега вышли почти полторы тысячи чебоксарских дворников.

Опубликовано: 22 ноября 2023 г.


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