«Горячая» зимняя пора наступила для дорожников

Сегодня на региональной сети автодорог, по данным Минтранса республики, было задействовано 46 единиц спецтехники. Все подрядные организации работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей, сообщают в министерстве. При усилении снегопада будут привлечены дополнительные единицы спецтехники.

Вечером во вторник комбинированные дорожные машины вышли и на чебоксарские улицы. Основная работа проводилась в ночное время. А с утра в среду на первую уборку снега вышли почти полторы тысячи чебоксарских дворников.