Студентов пригласили в кабинет и рассказали о налогах

В налоговую инспекцию обращаются по разным причинам — за разъяснениями касательно действующих налогов и сборов, по вопросу переплаты или возврата по налогам… Но студенты Чебоксарского экономико­технологического колледжа, которые тоже, кстати, являются налогоплательщиками, пришли в УФНС России по Чувашской Республике совсем по другому поводу.

Для них этот визит одновременно и экскурсия, и образовательное мероприятие. На таких занятиях у молодых людей складывается положительное отношение к налоговой политике государства и уплате налогов.

Надо сказать, что такие встречи со студентами налоговики проводят часто. «Конечно же, мы говорим с ними о налогах, — рассказала начальник отдела оказания государственных услуг Управления Светлана Терентьева. — Например, я подробно рассказываю им про наши электронные сервисы, такие как личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, с помощью которого можно заполнять декларации, подавать документы и платить налоги. К этому сервису мы студентов обязательно подключаем, чтобы они могли им пользоваться». Кстати, об особенностях работы в личном кабинете ребята узнали не только со слов Светланы Николаевны, но и посмотрев ознакомительный видеоролик, с внятной и пошаговой инструкцией.

Отдельно внимание студентов обратили на единый налоговый счет (ЕНС), который открыт всем налогоплательщикам с января этого года. «Все платежи налогоплательщика собираются на одном счете. Это как кошелек, в нем собираются все налоги, которые человек уплатил в бюджет. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика. ЕНС касается физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он обязательный и отказаться от него нельзя», — объяснила студентам Светлана Терентьева. Будущие экономисты при этом не выступали в роли пассивных слушателей. Они вели активный диалог и проявили себя хорошими знатоками налоговых вычетов.

Помимо проверки теоретических знаний учащуюся молодежь познакомили с работой операционного зала, где ведется прием граждан. Также студенты заглянули в отдел камерального контроля в сфере налогообложения имущества. Там их встретил начальник отдела Дмитрий Иванов и рассказал, почему важно уплатить имущественные налоги в срок.

Время для ребят пролетело незаметно. Нет никаких сомнений, что такой формат получения знаний положительно скажется не только на их учебе, но и поможет в какой-то степени определиться с будущим. Ведь студентам рассказали и о порядке трудоустройства, условиях работы и возможностях карьерного роста в налоговых органах.

«Мы посмотрели, как работает налоговая служба, пообщались с сотрудниками, — поделилась впечатлениями студентка третьего курса ЧЭТК Татьяна Тимофеева. — Нам рассказали о возможностях получения налоговых вычетов, о том, как правильно уплачивать налоги. Немаловажно, что в будущем у нас есть возможность работать в налоговой службе».

«Такие встречи очень важны, — высказал свое мнение однокурсник Татьяны Григорий Алексеев. — Это повышает наши знания в области налогообложения, к тому же у нас есть возможность посмотреть, как налоговая система работает, изнутри».