Работу перевозчиков мусора помогут контролировать цифровые технологии

Создание единой платформы по отслеживанию передвижения мусоровозов на территории республики по сигналам ГЛОНАСС и синхронизации этой платформы с интеллектуальной транспортной системой, действующей на территории республики, обсудили на рабочем совещании в Минприроды Чувашии.

Сегодня транспортировщики ТКО в республике самостоятельно отслеживают передвижение мусоровозов по сигналам ГЛОНАСС. При этом они предоставляют доступ к системе и региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но в скором времени наблюдать за процессом перевозки мусора смогут и чиновники, и контролирующие органы.

В рамках цифровой трансформации в регионе планируется создание информационной платформы на базе геопортала, к которой могли бы иметь доступ органы власти и органы местного самоуправления. Первоначально планируется, что на цифровой платформе можно будет отслеживать движение мусоровозов в границах Чебоксарской агломерации, а также фиксировать нарушения спецтехники организаций, осуществляющих транспортирование ТКО. Затем будет рассмотрена возможность расширения платформы на всей территории республики.

«Создание такой платформы позволит нам наиболее эффективно контролировать работу транспортировщиков ТКО и оперативно реагировать на поступающие вопросы и обращения от населения. Удобство, открытость и улучшение системы обращения с ТКО — основные задачи, к которым мы должны стремиться в создании цифровой платформы», — отметила и.о. министра природных ресурсов и экологии республики Елена Хомченко.

Как сообщают в пресс-службе Минприроды Чувашии, на совещании, в котором участвовали представители АО «Спецавтохозяйство», Центра организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики, ООО «Ситиматик Чувашия», Центра информационных технологий Минцифры Чувашии и других организаций, были обсуждены технические вопросы, касающиеся способов работы платформы, предоставления доступа к ней, защиты данных, а также визуализации данных на готовой информационной площадке.

Между тем

В рамках проекта «Твой бюджет» в Петербурге в этом году предложили создать интерактивную карту, на которой будут отображаться все машины, занятые в вывозе бытовых отходов. Технически вся инфраструктура для этого есть, опыт создания аналогичных сервисов — тоже. В городе на Неве уже не первый год успешно функционирует интерактивная карта Комитета по благоустройству, где в режиме реального времени отображаются передвижения уборочной техники, оснащенной специальными датчиками. «Учитывая, что технологическая база в виде карты комитета уже существует, а мусоровозы оборудованы необходимыми датчиками ГЛОНАСС, создание нового сервиса не потребует масштабных финансовых вложений», — считает главный редактор Neva.Today Сергей Корунный. Карта поможет петербуржцам и надзорным органам городской власти контролировать деятельность подрядчиков — хотя большинство мусоровозов доставляют отходы в сортировочные центры или на полигоны, но встречаются и такие, кто может сгрузить мусор на незаконной свалке…