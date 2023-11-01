Рудольф Прокопюк: Идти от одной цели к другой

Спортсмен, приехавший в республику из Оренбургской области, говорит, что Чувашия сильно помогла ему в профессиональном плане

19-летний легкоатлет Рудольф Прокопюк постепенно врывается в российскую элиту «королевы спорта» на дистанции 800 метров. В нынешнем сезоне он стал победителем первенства России до 20 лет, вышел в финал взрослого чемпионата страны, попутно выполнив норматив мастера спорта и побив юниорский рекорд Чувашии на 800-метровке, который держался 40 лет. О первых шагах в спорте, особенностях взаимодействия с тренером, о своем спортивном кумире и необычном талисмане Рудольф Прокопюк рассказал корреспонденту «СЧ».

— Именитые легкоатлеты по-разному вспоминают о начале своего спортивного пути: «Родители привели в секцию…», «В детстве любил бегать…». А как произошло твое первое знакомство с «королевой спорта»?

— Легкой атлетикой я начал заниматься с четвертого класса. До этого ходил в секцию вольной борьбы, но вскоре к схваткам на коврах пропал интерес. А моему приходу в легкую атлетику посодействовал лучший друг Тимур Репин, с которым мы сидели в школе за одной партой. Как-то шел с пакетами из магазина и вижу, как Тимур бежит на тренировку. «Пойдем со мной, поиграем, может, тебе понравится», — позвал он меня. Я пошел, и мне действительно понравилось, тогда нас еще серьезно не нагружали, тренировки проходили в игровой форме. В итоге я постепенно втянулся. Кстати, родители никогда не интересовались профессиональным спортом. Главной моей болельщицей в семье стала бабушка Ирина, которая всегда поддерживала меня, мечтала, чтобы я добился высоких результатов в спорте.

— Рудольф, сам ты родом не из Чувашии. Почему ты решил переехать сюда, выступать за наш регион?

— Родился я в Краснодарском крае, в станице Тбилисской, а через несколько лет наша семья переехала в Оренбургскую область, в город Бугуруслан. Я не планировал уезжать оттуда, и очень доверял своему первому тренеру Евгению Семеновичу Мельникову, который сейчас по-прежнему работает в Бугуруслане. Вообще, я не думал, что стану профессиональным спортсменом: занимался, тренировался в обычном режиме. Но однажды мой первый тренер предложил: «Не хотел бы поехать в училище олимпийского резерва?» Я задумался… В какой город я перееду, мы не обговаривали, но ближе к окончанию девятого класса Евгений Семенович сказал: «Есть вариант поехать в Чувашию и тренироваться в группе моего друга Валентина Николаевича Давалова». Не хотел я уезжать от первого тренера, но Евгений Семенович настоял, и мы не прогадали. Все-таки Чебоксары более привлекательны с точки зрения спортивной инфраструктуры, к тому же здесь высок средний уровень легкоатлетов, за которыми можно тянуться. И сейчас я очень рад, что тренируюсь и выступаю за Чувашию — мне очень нравится в Чебоксарах. Чувашия сильно мне помогла в профессиональном плане.

Кстати Сейчас друг Рудольфа Тимур Репин также выступает за сборную Чувашии по легкой атлетике. Спортсмены тренируются в одной группе у Валентина Давалова.

— Расскажи, есть ли у тебя кумир в легкой атлетике или в другом виде спорта?

— Мой кумир — ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сделал себя сам, был бедным сантехником, а стал одним из самых известных бойцов UFC. Я считаю, что он спортсмен с высочайшей буквы. Именно Конор поспособствовал популяризации смешанных единоборств в мире. И даже несмотря на эпатаж этого спортсмена, я очень сильно его уважаю.

— Вернемся к главному старту минувшего летнего сезона. Какие эмоции ты испытывал, когда в полуфинале чемпионата России на 800-метровке выбежал из 1 минуты 50 секунд и вышел в финал?

— Давайте начнем сначала — старт сезона выдался неоднозначным. Однако после корректировки планов я выиграл первенство России до 20 лет, которое проходило за две недели до старта чемпионата России. У меня груз с плеч упал, нагрузки сбавились, шла только подводка к чемпионату. Когда я пробежал предварительный забег за 1 минуту 49,16 секунды, был очень рад и счастлив — удалось аккумулировать все силы и впервые в карьере выбежать из 1 минуты 50 секунд. Также я выполнил норматив мастера спорта. Однако на финал уже не рассчитывал — чувствовал нехватку сил, и бороться в тот день с признанными лидерами российской 800-метровки Константином Холмогоровым и Сергеем Дубровским было очень сложно. Я бежал и чувствовал свой предел. Но в целом само выступление и попадание в финал чемпионата России — это классный и неоценимый опыт. Тем более задачи на сезон я выполнил. Главное, что есть к чему стремиться.

Тренировки вприглядку Рудольф признается — ему очень нравится просматривать видео с тренировок профессиональных спортсменов, ведь сейчас многие легкоатлеты выкладывают свою подготовку в интернете. «Мне нравятся видеонарезки, которые публикует сильный американский бегун Пол Челиме — у него красивый, изящный бег, — говорит он. — Ты смотришь и наслаждаешься, но и, конечно, что-то берешь на вооружение».

— Из сезона в сезон твои результаты растут. Благодаря чему удается прогрессировать?

— Рост результатов — это показатель слаженной работы спортсмена и тренера. От нас требуется, чтобы мы вели себя профессионально и дисциплинированно, выполняли установки наставника, соблюдали режим сна и питания, хорошо и правильно отдыхали. Когда у тренера со спортсменом налажен контакт, а атлет еще умеет прислушиваться к своим ощущениям, то результат не заставит себя ждать. Хорошо, что есть прогресс, но важно не останавливаться на достигнутых успехах и работать дальше.

— Если ты чувствуешь себя некомфортно перед началом тренировки, ты можешь предупредить Валентина Николаевича о своем состоянии?

— Конечно, у меня много раз такое было. Когда я коронавирусом заболел, то сказал тренеру, что у меня нет сил тренироваться, и он предложил приостановить занятия. В целом Валентин Николаевич спокойно реагирует на перемены в состоянии спортсменов и прислушивается к нам. Когда он заходит в зал, где мы разминаемся перед тренировкой, всегда интересуется — можем ли мы сегодня работать, у кого какие проблемы и недомогания.

— Лучшие спортсмены мира на дистанции 800 метров выбегают из 1 минуты 44 секунд. У тебя есть понимание, как улучшить результат, над чем еще нужно работать?

— Я пока молодой и зеленый. Надеюсь, что мое время еще впереди — нужно подтягивать скоростные качества, очень важно поработать над физикой. Я прекрасно понимаю, что мне до совершенства очень далеко, и даже не представляю, что нужно сделать, чтобы бежать из 1 минуты 44 секунд. Когда я выступал на первенстве до 18 лет и пробежал 1,53,7 секунды, то у меня в голове не укладывалось, как выбежать из 1 минуты 50 секунд. Сейчас я пробежал 1,49,16. А 1,44 для меня пока — словно непокоренный Эверест.

— Но все равно какие-то планы и цели на ближайшее будущее у тебя есть?

— По этому поводу вспомню любимую фразу моей бабушки: «Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах» (смеется). Если серьезно, то, конечно, результаты в спорте не вечны. Сейчас я уже побил рекорд Чувашии среди атлетов до 20 лет, который держался 40 лет, и моя цель — стать самым быстрым бегуном на 800 метров, который тренировался у Давалова. Как мне сказал сам Валентин Николаевич, для этого надо пробежать дистанцию примерно за 1,47,5 секунды. Также важно закрепиться на высоком уровне, постараться войти в обойму лучших российских бегунов на 800 метров и показывать стабильные результаты. Сам по себе я стараюсь не заглядывать в отдаленное будущее, а предпочитаю идти от одной цели к другой. Сейчас потихоньку втягиваюсь в тренировочный процесс, по плану тренера готовлюсь к зимнему сезону. Первый старт будет в новом году.

Блиц-опрос

— Твоя главная мечта?

— Ни в чем не нуждаться.

— Любимый жанр в музыке?

— Я меломан и слушаю музыку по настроению.

— Любимое кино?

— Я кинофильмы не смотрю, а предпочитаю анимэ.

— Любимая книга?

— Меня впечатлили произведения Дейла Карнеги.

— Любимая футбольная команда?

— Если из российских клубов, то «Спартак», а из зарубежных — Барселона».

— Самый необычный приз на соревнованиях?

— Пластмассовая медаль.

Пусть папаха будет талисманом

Рудольф рассказывает: «Как спортсмен мне нравится не только Конор Макгрегор, но и Хабиб Нурмагомедов. Во время прогулки в Кисловодске я увидел — папаху продают, почти такую, как у Хабиба… Подумал: «Почему бы не взять?» Купил, потом думаю про себя: «А может, на соревнования в папахе выйти? До меня никто так не пробовал». В этом сезоне я уже выходил на четыре старта в папахе, в том числе перед чемпионатом России. Теперь папаха будет моим талисманом».

Фото spоrtup.su