Первые снежные экзамены прошли дорожные службы

Зима входит в свои права в этом году мягко и «лайтово» для компаний, задействованных в сфере содержания автомобильных дорог в Чувашии. И снегопадов сильных не было, и анонсированный ледяной дождь как-то не сильно испортил региону жизнь. Но аварий было немало. Большинство из-за участников «клуба любителей летней резины». В местных интернет-пабликах можно найти целые подборки таких ДТП, в том числе массовых аварий. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Один человек, выехав в дорогу на летней резине, погиб.

Это отдельный вопрос — уровень культуры водителей. Большинство на заснеженной дороге едут в потоке спокойно — они понимают, что машина может в любой момент удивить неприятным выкрутасом, и не рискуют. Но всегда найдется «самый умный», обойдет поток на скорости и на ней же войдет в поворот. И опять зазвучат сирены «скорой помощи». В лучшем случае на дороге возникает пробка, а аварийные комиссары попытаются поскорее убрать битые машины с улицы и отправить их водителей зарабатывать деньги на ремонт пострадавших автомобилей.

В Чебоксарах на дорогах коммунальные службы пока ни разу не сплоховали. Правда, у «рассерженных горожан» все равно нашлись поводы для критики. «Во дворах не убрано и тротуары скользкие» — вовсю ругают мэрию в пабликах микрорайонов. Но в этом вина не столько горадминистрации, сколько управляющих компаний, которые эти самые горожане выбрали для обслуживания своих дворов. Причем часто исходя из стоимости услуг. Очевидно же, что недорогая УК не сможет ежедневно обеспечивать высокое качество работ по уборке снега и наледи.

Впрочем, в итоге это все равно головная боль городских властей. Надзор за управляющими компаниями города — в их зоне ответственности тоже. Так и получается, что центральные улицы городов прекрасно убраны, а во дворах бардак. В итоге население выносит простой вердикт — работы в городе организованы плохо.

А еще горожане любят требовать от городских служб мгновенной уборки выпавшего снега. Но тут коммунальщикам приходится терпеливо каждый год объяснять, что по регламенту подметание дорог начинается через 3-4 часа после распределения противогололедных материалов. Это время необходимо для топления снега и наледи на асфальтовом покрытии. Несоблюдение временного интервала влечет за собой образование опасного наката.

На проезжей части сгребание образовавшейся после топления снега «шуги» выполняет колонна машин КДМ, выстроенная по ширине дороги «лесенкой». Городские службы очень просят водителей личного автотранспорта не препятствовать работе коммунальной техники по ходу ее следования и не создавать аварийных ситуаций. А то ведь находятся умники, которые пытаются «играть в шашки» между КДМ-ками.

На сети дорог республиканского и межмуниципального значения пока тоже все в порядке. Госпаблики Минтранса, наоборот, ежедневно призывают жителей сообщать о плохо убранных дорогах в телеграм-бот КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии. Всего в Чувашии сегодня в содержании трасс задействованы три компании. Этой зимой они выведут на дорогу 172 единицы специальной техники. Точнее, вывели с 28 октября — это официальная дата начала работы в «зимнем» режиме.