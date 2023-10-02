Николай Кириллов: «Труд на земле — основа всему»

Имя Николая Кирилловича Кириллова хорошо известно в республике. Видный ученый, педагог, подготовивший не одну сотню специалистов для села, исследователь аграрной науки. Более 20 лет он возглавлял Чувашский сельхозинститут, позже академию. 7 октября Николаю Кирилловичу исполнилось 75 лет — хороший повод для интервью нашей газете.

Из досье Николай Кириллов родился 7 октября 1948 года в д. Авруй Вурнарского района. Доктор ветеринарных наук, профессор. Окончил Вурнарский зооветеринарный техникум, Казанский ветеринарный институт. Трудовой путь начинал с ветеринара в совхозе «Красный Октябрь» Порецкого района. Затем — аспирант, младший научный сотрудник Казанского ветинститута. С 1980 года — в Чувашском сельхозинституте в должностях доцента, декана, проректора. С 1991-го по 2012-й — ректор вуза. Автор более 320 научных работ, под руководством Кириллова защищено более 35 кандидатских и докторских диссертаций. Заслуженный работник высшей школы Чувашии и России, почетный работник высшего профессионального образования РФ. Награжден орденом Дружбы и медалью ордена и орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Лауреат Государственной премии Чувашии. Почетный профессор Чувашского государственного аграрного университета.

— Примите наши поздравления, Николай Кириллович! Посвящение себя одной определенной сфере жизнедеятельности вызывает глубокое уважение к человеку и характеризует его как состоявшуюся личность. Ваша сфера — ветеринария. Был ли этот выбор осознанным, целенаправленным?

— Знаете, даже дата моего рождения связана с животными. Родился я вообще-то 7 августа, но регистрировали в то время часто с некоторым опозданием. Вот и к нам в деревню лишь осенью приехал учетчик для переписи родившейся домашней живности, заодно и новорожденных записал. Меня — седьмым октябрем.

А если серьезно… В деревне было несколько «ветеринарных» семей. У нас в шутку говорили: «В Авруе на каждую корову два ветврача». Ну и я тоже после восьмилетки поступил в Вурнарский зооветтехникум… Конечно, повлияла и деревенская привязанность к животным — в мое детство мы с ними росли…

Окончил техникум с красным дипломом, и вместе с ним директор вручил мне направление в Казанский ветинститут. Но я заявил, что сначала отслужу в армии, хотя, по словам директора, в военкомате мне давали отсрочку. Служил в Германии в Советской группе войск старшим оператором системы управления стартом ракет. Предлагали и должность командира хозяйственного взвода, но я отказался. Спросят дома, кем служил, — неудобно сказать, «в хозвзводе», иное дело — оператор пуска ракет… Но и после демобилизации не сразу поступил в институт — сначала около года поработал ветврачом в совхозе «Красный Октябрь» Порецкого района.

Закончил аспирантуру в Казани, защитил кандидатскую. После этого меня пригласили в Чувашский сельхозинститут. Сначала преподавал, затем руководил кафедрой, факультетом. При этом всегда помнил наставление Ивана Яковлева: если ты получил ценные знания за пределами родной Чувашии, у себя на родине стремись благодаря им приносить пользу людям.

— В 1991 году вы возглавили главный аграрный вуз Чувашии. Работали на этой должности 21 год. В республике нет подобных прецедентов среди руководителей вузов. Время было сложное, престиж сельскохозяйственной профессии падал. Как приходилось вам противостоять этому?

— В то время ректоров выбирали. Вот после Александра Ивановича Кузнецова и выбрали меня. Хотя ветеринарной специализации в вузе тогда не было. Я задался целью создать ее. Но это было в отличие, скажем, от агрономии сложнее, ведь ветеринары имеют дело с живым организмом, это в сущности та же медицина. Для открытия факультета требовалось заключение профильного Казанского института, которое мы получили.

Да, 1990-е годы были сложными, в том числе в финансовом плане. Но тогда уже появилась платная учеба. В финансировании нуждалось, прежде всего, укрепление материально-технической базы, и не только учебной… Мы решились на строительство современного спортивного комплекса в ходе сооружения нового учебного корпуса инженерного факультета.

— В вашу бытность ректором, кстати, была восстановлена башня на здании академии…

— Да, главный корпус долго стоял обезглавленным, хотя по первоначальному проекту на нем должна была стоять башня. Но кто-то счел это излишеством. Я задумал восстановить, так сказать, историческую справедливость. Дело это оказалось непростое — здание историческое, требовалась масса согласований. Каркас изготовили на одном из чебоксарских заводов, поднимали несколькими кранами, для чего пришлось даже движение транспорта перекрывать. Горадминистрация здорово тогда помогла.

— Вы избирались депутатом Госсовета Чувашии, где возглавляли Комитет по аграрной политике.

— Действительно, довелось побыть и парламентарием. На этой стезе старался как можно чаще бывать у избирателей на селе. Два раза в месяц обязательно выезжал в хозяйства — неловко раздавать рекомендации из стен парламента. Важно было своими глазами видеть, как сельчанин живет в непростое время, как справляется с реформенными проблемами, которых тогда было немало.

— Какую оценку вы дадите нынешнему состоянию аграрной науки и подготовке студентов в республике?

— Каждый преподаватель по определенному аграрному направлению не может миновать научные подходы. Чтобы учить других, надо познавать научные явления. Такой подход характерен для нынешнего руководства университета. Современная управленческая команда Чувашского государственного аграрного университета и весь коллектив не просто стремятся к реализации современных тенденций аграрного обучения, но и добиваются конкретных результатов, избегая показухи, глубоко вникают в каждую отрасль, понимая, куда она движется на современном этапе. И горжусь, что и сегодня я часть этого коллектива. Университет высоко котируется среди аграрных вузов страны. Что особенно важно — в последние годы в вузе много делается для восстановления престижа сельского труда, прочного оседания подготовленных специалистов на селе. Тут и создание агроклассов, и открытие «Школы фермера». При поддержке Минсельхоза республики, работодателей, выпускников реализуются интересные проекты.

Важно, чтобы каждый студент-аграрий задумывался, насколько он будет пригоден на земле, на ферме. Хозяйственникам надо уходить от укоренившегося в последнее время мнения, будто можно справиться без агрономов, зоотехников. Можно, конечно, но получать при этом 15-20 центнеров зерна с гектара, когда сейчас уже и 28 центнеров считается не очень высокой урожайностью. Когда-то годовой надой от коровы 3 тысячи литров считался высоким, а теперь уже 7 тысяч не предел.

Сельским специалистам приходится постоянно повышать свой уровень, без этого двигаться дальше трудно. Сейчас ведь простой житель села владеет знаниями не хуже, и в любой момент может «поймать» специалиста на оплошности. И раньше такое могло случиться. Вспоминаю, как во время работы в совхозе пала лошадь, вскрываю ее, чтобы причину установить. Подходят три мужика — наверное, желчный пузырь лопнул, говорят… А ведь у лошади нет желчного пузыря — вот так хотели меня подловить… Так что готовить специалистов нынче приходится с большей ответственностью. Раньше за одну только профессию агронома на селе уважали, а теперь этого мало — докажи, чего ты стоишь… И наш аграрный университет неплохо справляется с тем, чтобы его выпускники на деле доказывали, что не зря получили диплом. Работа на земле никогда не должна быть непрестижной — мир держится на этой работе, на земле и ее плодах.

— Что вы считаете главным итогом своей научно-педагогической и управленческой деятельности? И в целом своей жизни?

— Я никогда не переоценивал себя. Исходил из того, что в отношениях с людьми самому надо быть, прежде всего, человеком. Не следует кичиться своими званиями, должностями. Я старался объективно оценивать пользу своего труда и то, как его воспринимают окружающие. И всю жизнь помнил напутствие своих родителей: нужно всегда стремиться к новому, учиться, нельзя лениться и обижать людей…

Прямая речь

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Госсовета Чувашии:

«Многолетняя трудовая деятельность Николая Кирилловича Кириллова неразрывно связана с развитием системы высшего образования и сельскохозяйственной науки. Он внес огромный вклад в становление аграрного вуза. Возглавляя его в эпоху перемен, проявил высочайшее мастерство управленца. Под его руководством был перестроен образовательный процесс, внедрены новые технологии, особое внимание уделялось практической подготовке кадров…

Знаем и ценим заслуги Николая Кирилловича в государственной и общественной деятельности. Будучи председателем Комитета Госсовета Чувашии по аграрной политике и экологии, успешно трудился на ниве совершенствования регионального законодательства в сфере сельского хозяйства и экологической безопасности.

Он и сегодня активно участвует в жизни университета и проводит большую работу по подготовке аспирантов и докторантов. Выражаю слова признательности за достойные научные труды. Они заслуживают глубокой благодарности многих поколений жителей Чувашии.

Желаю крепкого здоровья, добра, благополучия!»

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр сельского хозяйства:

«От всей души поздравляю Николая Кирилловича Кириллова с замечательным юбилеем — 75-летием!

Его труд и профессионализм являются примером для многих поколений ветеринаров, а научные достижения стали основой для развития ветеринарной науки. Это не только специалист высочайшего класса, но и талантливый педагог, организатор образования в Чувашии. Благодаря его усилиям тысячи молодых специалистов получили качественное образование и стали настоящими профессионалами.

Умение находить подход к каждому студенту, делиться своим опытом и знаниями — это бесценный дар. За плечами Николая Кирилловича стоит огромный труд в ветеринарной науке, и это достойно уважения. Исследования, направленные на сохранение здоровья животных, повышение их продуктивности и обеспечение высокого качества продукции, имеют огромное значение для аграрной отрасли и экономики страны. Многочисленные научные работы, учебники и учебные пособия — это бесценное наследие, которое переходит будущим поколениям ветеринаров.

В этот знаменательный день желаю Николаю Кирилловичу крепкого здоровья, долголетия, новых творческих успехов и неиссякаемой энергии!»

АНДРЕЙ МАКУШЕВ,

ректор Чувашского государственного аграрного университета:

«Поздравляю Николая Кирилловича Кириллова, руководителя с большим опытом и ученого, с 75-летием! Хочу выразить ему признательность за поддержку начинаний современного аграрного вуза и плодотворное общение со студенческой молодежью!

Многочисленные награды, почетные звания — яркое свидетельство признания неустанного и кропотливого труда на благо аграрной науки, вклада в развитие АПК, подготовку высококвалифицированных кадров. Его имя занимает особое место среди тех, кем гордится Чувашская Республика. Во многом именно проницательность, дальновидные и новаторские идеи Николая Кирилловича позволили аграрному вузу сохранить стабильность в непростые годы истории страны.

Уважаем и ценим Николая Кирилловича за энергичность, деятельный характер, жизнелюбие, мудрость, организованность, интеллигентность, тактичность, острый ум, тонкое чувство юмора, уважительное отношение к мнению коллег, умение доводить начатое дело до результата. Для коллег Николай Кириллович — яркий пример того, какой созидательной может быть любовь к малой родине!»

АЛЕКСАНДР САМЫЛКИН,

председатель Союза ветеранов АПК Чувашии:

«Николая Кирилловича Кириллова знаю с 1998 года, еще с тех времен, когда мы были избранными депутатами Госсовета Чувашии второго созыва. Он был на общественных началах председателем аграрного комитета, я его заместителем. Помню, что он мне понравился своей душевностью с первых же дней совместной работы. Умеет выслушивать людей, аргументированно отвечать на вопросы. С ним готовили немало законов для аграриев. Много внимания было уделено подготовке кадров — старались, чтобы молодые специалисты хотели возвращаться в родные места, чтобы для них создавались хорошие условия работы.

Николай Кириллович — очень трудолюбивый человек. У него можно научиться всему: как любить профессию, как уважать молодежь, как преданно служить науке. Мы восхищались, какой он семьянин.

С тех пор дружим с Николаем Кирилловичем, часто с ним консультируюсь. Всегда дает дельные советы. Я рад, что такие люди в нашем Союзе ветеранов АПК Чувашии. Кстати, Николай Кириллович в общественной организации с первых дней ее создания.

Желаю юбиляру крепкого здоровья, чтобы всегда держал связь с аграрным вузом, выпускниками и радовался жизни!»