Председатель КСП Чувашии Светлана Аристова рассказала о работе контрольного ведомства

В бюджетных деньгах важен порядок

За тем, как продвигаются важные стройки, — будь то новая дорога в деревне или благоустройство дворовой территории — рядовые жители Чувашии следят не меньше контролирующих органов. Если что не так, сразу выставляют фото некачественной работы в соцсетях, что нередко становится поводом для серьезных разбирательств. Переживания людей понятны. Средства выделяются немалые, и хочется, чтобы новые объекты радовали глаз, были безопасными и долговечными. Такой же подход у Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики (КСП Чувашии) при проверке использования государственных и муниципальных финансов — чтобы бюджетные средства до копейки были потрачены по назначению и принесли пользу. Руководитель ведомства Светлана Аристова поделилась с «СЧ» итогами некоторых проверок, которые аудиторы проводили за прошедшие 9 месяцев этого года.

Работа на опережение

— Светлана Ивановна, наш разговор проходит буквально сразу после заседания комиссии при Госсовете Чувашии, на котором вы обратили внимание на проблемы, возникающие при взаимодействии КСП Чувашии и органов местного самоуправления по вопросу внешнего муниципального финансового контроля. С какими сложностями сталкиваетесь?

— Как известно, с 1 января этого года все районы Чувашии были преобразованы в муниципальные округа, а это потребовало пересмотра и переработки многих нормативно-правовых актов муниципалитетов, в первую очередь муниципальных программ — документов стратегического планирования, на основе которых составляется бюджет муниципалитета. В рамках переданных КСП Чувашии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля экспертизой этих документов занимается наше ведомство — с начала года к нам на экспертизу поступило более 500 проектов муниципальных программ. Однако их качество, скажем прямо, оставляет желать лучшего.

Цифра Более 500 проектов муниципальных программ поступило с начала года на экспертизу в Контрольно-счетную палату Чувашии

Еще в прошлом году мы для себя поставили задачу уделять особое внимание вопросам профилактики нарушений в работе с нашими объектами контроля — муниципальными образованиями, чтобы максимально предотвратить и сократить нарушения с их стороны при формировании и исполнении муниципальных программ. Так, например, для профилактики недоработок и повышения эффективности использования бюджетных средств постоянно проводим обучающие семинары и круглые столы для представителей органов местного самоуправления муниципалитетов с участием Минэкономразвития и Минфина Чувашии. В этом году тема профилактики и предотвращения нарушений для КСП Чувашии продолжает оставаться одной из актуальных. Считаю, что выявлять проблемы нужно на стадии предварительного контроля — во время экспертизы нормативно-правовых актов и экспертно-аналитических мероприятий. Это поможет правильно сформировать документы и выработать четкие действия. Тот факт, что об этом говорили на площадке Госсовета Чувашии, в присутствии депутатов и представительных органов муниципалитетов, то есть тех, кто непосредственно принимает муниципальный бюджет, — важный шаг и необходимый диалог.

— Что беспокоит КСП Чувашии при реализации полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю?

— Для начала отмечу, что необходимость принятия бюджета муниципалитета с учетом заключения КСП Чувашии определена не только бюджетным законодательством, но и нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения в муниципальном образовании. Между тем имеют место случаи, когда проект решения о внесении изменений в бюджет муниципалитета рассматривался Собранием депутатов округа без нашего заключения. А ведь экспертиза проектов решений до их утверждения местными депутатами позволяет не допустить нарушения бюджетного законодательства и в отдельных случаях — нецелевое использование бюджетных средств.

Ведь задача КСП Чувашии — не только выявить нарушения, но и предотвратить их. Беспокоят нас и другие системные проблемы, которые мы выявляем в период проведения экспертизы проектов решений о бюджете или о внесении изменений в бюджет. Так, планируемый объем доходов утверждался выше величины налогового потенциала и фактического поступления средств в бюджет муниципалитета на отчетную дату, не предусматривались расходы на обслуживание муниципального долга, объемы финансирования муниципальной программы определялись, а сама программа так и не была утверждена, и ряд других моментов. Любое несоответствие расходов соотношению доходов бюджетов может привести к несбалансированности и образованию просроченной кредиторской задолженности.

В текущем году внешней проверкой годового отчета об исполнении местного бюджета были охвачены более 140 главных администраторов бюджетных средств (ГАБС). При этом на стадии подготовки заключений муниципалитеты имели возможность устранить нарушения в части искажения отчетности, чем они и воспользовались.

Также КСП Чувашии провела отдельные тематические экспертно-аналитические мероприятия. К примеру, мы проанализировали нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, глав муниципалитетов и местной администрации. Выяснили, в частности, что в некоторых муниципалитетах нормативно-правовые акты принимались не представительным органом муниципального образования и рекомендации региональных органов власти не учитывались. Проинформировали глав муниципалитетов, теперь решения за ними — учесть наши предложения или проигнорировать.

В столовой простаивало оборудование

— Давайте перейдем к результатам контрольной деятельности КСП Чувашии. Какие направления были в приоритете у контролеров?

— После вопроса о профилактике бюджетных нарушений второй по значимости темой для нас стали контрольные мероприятия. Сферы, которые мы затронули, были самые разные: это и аудит средств республиканского бюджета, выделяемых на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, переселенцев из аварийного жилья, и аудит использования бюджетных средств на организацию питания в школах. Интересовали нас также использованные средства, выделяемые на капремонт школ, строительство футбольных полей в муниципалитетах, а также на благоустройство и дороги. Это, как мы говорим, так называемые зоны риска, соответственно и внимания они требуют повышенного.

Хотелось бы подчеркнуть, эти сферы предложены для проверки Главой региона либо депутатами Госсовета Чувашии. К примеру, по предложению Главы проверили вопрос целевого использования бюджетных средств, направленных на строительство школы в Садовом микрорайоне, в виде авансовых платежей. Из бюджета средства направлялись своевременно, а вот сроки строительства не соблюдены и не обеспечены.

— Учебный год только начался, и, думаю, многим родителям будут интересны выводы, к которым пришли ревизоры, проверяя средства на школьное питание. Какая здесь картина?

— Да, в начале года мы изучили вопрос организации питания в восьми школах республики. В частности, проанализировали взаимоотношения по аренде и коммунальным платежам, посмотрели, как используется школьное кухонное оборудование, которое в свое время обновлялось на государственные деньги. Установили, например, что в проверенных школах помещение столовой и кухонное оборудование предоставлялись сторонним организациям на разных условиях даже в одном муниципалитете. А в нормативных правовых актах муниципалитетов нет отдельных положений, либо они устарели, которые регулировали бы порядок предоставления имущества школы сторонним организациям. Также не урегулированы вопросы по оплате «коммуналки». Эти вещи мы, конечно, зафиксировали в своем отчете. Надеемся, эти материалы пригодились Минобразования Чувашии при переходе на централизованное питание, которое сейчас есть в наших школах.

Были и другие нюансы. Так, в одной из школ более двух лет простаивало дорогостоящее кухонное оборудование — растоечный шкаф стоимостью более 60 тыс. рублей, поставленный по контракту, заключенному Минобразования Чувашии. О чем это говорит? Бюджетные деньги выделили, а результата от использования оборудования нет…

— В продолжение школьной темы нельзя не спросить и про капремонт школ. Как здесь проходят проверки?

— Говорить о какой-то статистике пока рано. Проверка в настоящее время только идет, это повод для нашей новой встречи с «СЧ». Отмечу, что капремонты школ проходят через службу единого заказчика, но документацию продолжают формировать муниципалитеты. На сроки выполнения капремонтов повлияло некачественное формирование дефектной ведомости, на что опираются проектанты. Многие проблемы не выявлены до контрактации и соответственно не учтены, выявляются дополнительные необходимые работы. А любое затягивание, естественно, приводит к удорожанию объектов.

На беговые дорожки денег не хватило

— А что можно сказать о результатах проверки бюджетных средств, которые направлялись на строительство футбольных полей в округах? Я знаю, в этом году ваше ведомство тоже активно работало в этом направлении по поручению Госсовета Чувашии.

— Безусловно, строительство спортивной инфраструктуры на селе — очень нужное дело. Однако проверка показала, что на местах к нему относятся по-разному. Для себя мы даже составили своеобразный рейтинг муниципалитетов. Так, хороший пример комплексного подхода к строительству футбольных полей с искусственным покрытием мы увидели в Шумерлинском округе. Там не просто построили футбольное поле с качественным покрытием и беговыми дорожками, но и, добавив средства муниципалитета, установили тренажеры, сделали зону для баскетбола — получился современный и красивый спортивный объект.

Чего не скажешь о футбольном поле в городе Козловке — пожалуй, это пример того, как не надо делать. Там сформировали проект, который вышел за рамки предусмотренного финансирования республиканского бюджета в размере 30 млн рублей, и денег в итоге не хватило на весь перечень работ. Так, было установлено, что на стадионе возвели дорогостоящие мачты освещения стоимостью под 10 млн рублей, но при этом их даже не подключили, хотя работы по подключению были оплачены. Кроме того, беговые дорожки остались без покрытия — они там бетонные. А что это за беговые дорожки с бетонным покрытием?.. Непонятно, зачем нужно было изначально проектировать такое дорогое профессиональное освещение на стадионе для массовых занятий спортом, которое к тому же еще и не функционирует. Всего мы проверили футбольные поля в семи муниципальных округах. Среди основных нарушений — извечные проблемы: замена материалов на более дешевые (при этом их продолжали оплачивать по ценам, заложенным в смете), оплата невыполненных работ или неиспользуемых материальных ресурсов.

— Какие еще наиболее заметные проверки можно отметить?

— Интересные результаты показали проверки управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом. Хотелось бы отметить, что эффективность использования муниципального имущества беспокоит депутатов муниципалитетов, по их обращению мы проверяли данный вопрос, в том числе в МУП, АО, ООО, где собственником является также муниципалитет. Факты находим серьезные: иной раз имущество используется не по назначению, а в отдельных случаях имущество вообще не выявлено.

А если кратко сказать про хозобщества — у сотрудников КСП Чувашии сложилось впечатление, что должностные лица предприятий считают их своим бизнесом, никому не подотчетными, где требуются конкурентные процедуры — не проводятся, имущество предоставляется в аренду без соблюдения процедур. Напрашивается вывод, что на комиссиях при администрациях собственник рассматривает их деятельность формально, а рекомендации не выдаются. Резервы по собственным доходам не интересны?..

— А что показали проверки в еще одном важном направлении — использование средств на благоустройство дворов?

— Напомню, субсидии из республиканского бюджета, выделяемые бюджетам муниципалитетов на благоустройство дворовых территорий, не предусмотрены на озеленение дворов, оборудование детских и спортивных площадок и парковок. Финансируются эти работы за счет бюджета муниципалитетов, собственников и других заинтересованных лиц. Тем не менее проверки показали, что в муниципалитетах эти правила не соблюдаются и работы оплачивают в том числе за счет средств республиканского бюджета.

Волнует нас и то, что деньги порой дважды выделяются за одну и ту же работу. В прошлом году, например, обустроили дворовую территорию, а сейчас в том же дворе меняют или ремонтируют инженерные сети. И все снова перекопали, повредили хороший асфальт.

Считаем, во главе угла должна быть синхронизация, необходимо последовательно выполнять работы, тем не менее сбои происходят. Кроме того, по нашему мнению, отдельные проблемы кроются в отсутствии исполнительной документации, когда нет подтверждения, что используются именно предусмотренные проектом материалы с соответствующими характеристиками. Вопросы серьезные, но мы продолжим контролировать и информировать читателей «СЧ».

— Благодарю за беседу.