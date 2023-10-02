Чувашский ансамбль песни и танца открывает 100-й концертный сезон

Были мы, и есть, и будем

…Солнце, Волга, теплое лето 1924 года. В республике широко отмечают четырехлетие образования Чувашской автономии. Чувашский академический ансамбль песни и танца, а на тот момент Чувашский национальный хор – в эпицентре праздничных событий. И хотя с тех пор прошел уже целый век, творческие ориентиры коллектива, определенные его основателями, аксакалами нашей профессиональной музыки Федором Павловым и Василием Воробьевым, остаются неизменными. Яркое тому подтверждение – театрализованная концертная программа «Çул хыççăн – çул, 100 çул сулмаклăн утрăмăр» (За годом – год, 100 лет успешно пройдены), премьера которой состоится 26 октября при поддержке Гранта Главы Чувашии и откроет юбилейный сезон.

Импульсом для создания проекта послужило стихотворение Петра Хузангая «Были мы, и есть, и будем», в котором рассказывается о непростом пути чувашей в историческом пространстве, и это неслучайно. Самобытное, многоликое искусство коллектива всегда было неотделимо от народа, его судьбы и культурного портрета. Богатое прошлое, яркое настоящее и светлое будущее – то, о чем станцуют, споют и сыграют артисты, погруженные в увлекательный репетиционный процесс.

Анна Ангарова, режиссер-постановщик программы «Çул хыççăн – çул, 100 çул сулмаклăн утрăмăр» (За годом – год, 100 лет успешно пройдены): «Чувашский госансамбль – это любовь с самого детства. Мой отец Александр Ангаров в течение тридцати лет был главным балетмейстером коллектива, именно благодаря его вдохновению репертуар обогатился номерами, неизменно восхищающими зрителей и в России, и по всему миру. Также мы много работали с ансамблем на крупных городских и республиканских мероприятиях, среди которых 550-летие города Чебоксары, 100-летие образования Чувашской автономии, праздник «Акатуй» и другие. Поэтому очень приятно и ответственно быть режиссером программы, дающей старт 100-му сезону. Думаю, папа бы мной гордился».

По словам участников постановочной команды в составе композитора Лолиты Чекушкиной, режиссера Анны Ангаровой, балетмейстера Алексея Тимошенко, художника Валентина Федорова, главного хормейстера Марины Тарасовой и худрука ансамбля Светланы Беловой, основной подготовительный этап был завершен еще летом. Написана музыка, разработаны эскизы костюмов, либретто и видеоконтент. Сейчас певцы, танцоры и инструменталисты вышли на финишную прямую и полностью вжились в содержание, характеры и образы.

Кроме того, в рамках юбилейных торжеств запланированы круглый стол, фильм и выставочная экспозиция, охватывающие основные вехи истории становления и развития коллектива, творческие встречи с артистами ансамбля и еще много всего интересного. В мероприятиях будут также задействованы Чувашский институт культуры и искусств и Государственный исторический архив Чувашии. Ну а сам юбилейный вечер ожидается в декабре 2024 года на радость коллегам и зрителям.

Кстати

Сохранение жемчужин фольклорного наследия народа – не единственное направление работы Чувашского госансамбля. К примеру, большой популярностью у молодежи пользуется хореографический спектакль «Герои спорта» в постановке балетмейстера коллектива Алексея Тимошенко. Изобразить при помощи танцевальных элементов фигурное катание и синхронное плавание, художественную гимнастику и другие виды олимпийских состязаний – задача, требующая неординарного подхода и оригинального взгляда на само понятие сценического движения. Об этом Алексей Викторович рассказал 29 сентября на республиканском семинаре-практикуме «Основы постановки вокально-хореографической композиции в концертной программе культурно-досуговых учреждений», собравшем во Дворце культуры тракторостроителей руководителей творческих коллективов со всей Чувашии.