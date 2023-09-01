Изменить форму получения набора социальных услуг федеральные льготники смогут до 1 октября

Как отмечают в Социальном фонде России, в нашей республике 93 тысячи федеральных льготников, которым положен набор социальных услуг (НСУ). И они все могут изменить способ его получения до 1 октября.

Напомним, федеральными льготниками, имеющими право на НСУ, являются инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и некоторые другие. В набор социальных услуг входит лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Выбрать наиболее удобный формат получения социальной поддержки может каждый федеральный льготник. Для этого необходимо до 1 октября подать заявление и определиться, в каком именно виде получать НСУ в 2024 году: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Выбранный вариант получения услуги начнет действовать с 1 января следующего года.

Денежный эквивалент набора соцуслуг на сегодняшний день составляет 1469,74 рубля в месяц. Из них лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания — 1132,03 рубля, путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 175,12 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 162,59 рубля в месяц.

Заявление о выборе способа получения НСУ можно подать через портал госуслуг, а также лично, посетив МФЦ или клиентскую службу Отделения. Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то повторно обращаться в Соцфонд не надо, напоминает пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.

Важно знать

С 24 июля 2023 года внесены изменения в 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в связи с чем ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам боевых действий назначается в полном объеме (без удержания НСУ). Ветераны боевых действий, которым ЕДВ установлена с 24 июля 2023 года, до 1 октября 2023 года могут подать заявление о предоставлении НСУ в натуральном виде.