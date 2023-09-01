Всей семьей на пьедестал почета

Неподдельные эмоции царили на всех без исключения забегах, но, наверное, самые трогательные моменты зрители увидели, когда на дорожки вышли семейные команды. На эстафете «СЧ» они традиционно выступают в двух группах: с ребенком до семи лет и до 14 лет.

Большой дружной командой, например, приехала семья Нестеровых из Аликовского округа. Николай и Ольга воспитывают шестерых детей: пятерых сыновей и одну дочку. Старшие мальчики учатся в школе, а самой младшей Даше чуть больше года. Все ребята увлекаются спортом, и даже годовалая Даша с рождения на стадионе. «Боксеры, легкоатлеты, футболисты, волейболисты…», — перечисляют родители увлечения своих детей. Ребятне есть с кого брать пример. Николай и Ольга — легкоатлеты, отстаивают честь округа и республики на всевозможных соревнованиях. Нестеровы стараются не попускать ни одного спортивного события в Чувашии, имеют много достижений в своей семейной копилке, а малютку Дашу называют своим талисманом. «Без нее однажды на соревнование съездили и без медали остались», — признался папа.

Завсегдатаи Нестеровы и на эстафете «СЧ». «Мы любим спорт, а на эстафете всегда интересно: приезжают люди со всей Чувашии, чувствуется праздник». В этот раз ответственная миссия — принести победу своей команде выпала сыновьям Евгению и Матвею. Пока они соревновались на дорожках, на трибунах за братьев и маму с папой болела их дружная группа поддержки. От старших не отставала даже крошка — сестренку крепко держал за руку брат.

В категории «Спортивные семьи с ребенком до 7 лет», к слову, главе семейства нужно было преодолеть полный круг, мамы бежали 300 метров, а последние сто метров — дети. Примерно по такой же формуле «400+200+200» выступали семьи еще в одной группе этой категории — с ребенком до 14 лет. В обеих группах удача улыбнулась семье Поповых из Чебоксарского округа.

Владимир и Екатерина Поповы — заметные фигуры на спортивной арене, они профессионально занимались легкой атлетикой, а сейчас завершили спортивную карьеру. В прошлом году Поповы, кстати, с 7-летним тогда сыном Глебом также поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета, а в этом году дебютировала их младшая 6-летняя дочь Мария — и тоже успешно. Девочка немного волновалась перед своими первыми стартами, но как только оказалась на стадионе, проникалась спортивной атмосферой, собралась, и все тревоги как рукой сняло. А сколько было счастья, когда на финише ее обняла мама! На вопрос, в чем секрет удачи на эстафете «СЧ», Поповы ответили просто: ежедневные занятия спортом и активный образ жизни. Тренировалась семья чемпионов, к слову, в Берендеевском лесу в Чебоксарах.

А вот Максим и Кристина Курмышкины из Козловского округа хоть и замкнули итоговую таблицу в группе семей с ребенком до 7 лет, результатом вполне довольны. Ведь их трехлетняя дочка Миллиана была самой маленькой бегуньей на дистанции и, пожалуй, на всей эстафете «СЧ». Тем не менее девочка отважно преодолела финишную черту. «Самое главное — не остановилась и добежала до конца, несмотря на то, что устала и рано встала — в 6 утра», — держит на руках малышку мама. Курмышкины, к слову, впервые участвуют на эстафете «СЧ» и в будущем намерены продолжить борьбу за кубки «СЧ».

«Пробежали для себя неплохо, хоть и в хвосте», — констатировала на финише семья Ивановых с 6-летним сыном Артемием из Цивильского округа, также дебютировавшая на эстафете. В семье Александра и Дианы — трое детей, и все дружат со спортом: старший — футболист, средний занимается борьбой и шахматами, а младшему пока два года. Ивановы всей семьей катаются на велосипедах, а зимой любят пробежаться на лыжах. «Главное — участие, мы здесь ради детей, — заметил глава семейства Александр. — Ведь на нас смотрят дети, возможно, с этой эстафеты для них начнется путь в большой спорт».

«Была цель — пробежаться красиво»

Волю к победе, азарт и прекрасную физическую форму продемонстрировали самые опытные спортсмены эстафеты, выступавшие в категории «Ветераны спорта»: мужчины старше 45 лет и женщины от 40 лет. Здесь было представлено восемь смешанных команд, каждому из пяти участников которой предстояло преодолеть по 400 метров — полный круг стадиона. «Никто не сдается, все борются в полную силу — вы только посмотрите на наших ветеранов! Молодцы, ребята», — захватывающе комментировал упорную борьбу на дорожках бессменный ведущий эстафеты Андрей Михайлов. Заслуженную победу не в первый раз завоевал спортклуб ЧГУ имени И.Н. Ульянова, на втором месте оказалась команда Ядринского округа, на третьем — Коммунальные сети Новочебоксарска.

Самой опытной участницей эстафеты стала 75-летняя Людмила Михуткина из села Красные Четаи, а среди мужчин самым старшим на дорожках был ее земляк 77-летний Валентин Харитонов. Несмотря на солидный возраст, спортсмены ничуть не уступали более молодым соперникам. Так, Валентин Харитонов из деревни Хозанкино по сей день выступает на различных спортивных состязаниях. Себя он называет любителем, хотя результаты его под стать профессионалам. Недавно, например, красночетайский ветеран сумел завоевать высшие награды чемпионата России по легкой атлетике в категории 75–79 лет в гладком беге на 400 и 800 метров и стал обладателем бронзовой медали в беге на 100 метров. Признанный лидер ветеранского спорта Чувашии Валентин Ефимович делает каждый день зарядку, через день бегает по пять километров, плетет из лозы корзины и мебель.

«Эстафета «СЧ» для меня — это встреча со старыми знакомыми. Хорошо здесь. Я люблю соревноваться», — признался ветеран.

«Ни дня без спорта» — жизненный девиз и Людмилы Алексеевны Михуткиной, за плечами которой множество спортивных побед. Она — многократная чемпионка страны среди ветеранов спорта по легкой атлетике, а недавно снова подтвердила свой высокий статус на прошедшем недавно в Чебоксарах Чемпионате России среди ветеранов. Она завоевала три золотые медали среди женщин 75-79 лет: в беге на 200 м и в спортивной ходьбе на 5 и 10 километров. Всю жизнь Людмила Алексеевна проработала педагогом, учила детей физкультуре и географии. «Для меня спорт — это жизнь. Если два дня не занимаюсь, на третий день организм сам приказывает — надо, надо, надо. Зимой — лыжи, летом — ходьба и бассейн, — улыбается ветеран. — Перед эстафетой поставила себе цель: пробежаться красиво, не сойти. Думаю, получилось. Во всяком случае, молодые люди похвалили. Кто-то даже за спиной остался. Здесь эликсир молодости получаешь».

К кубку — три литра меда в подарок

Среди женских команд лидером на дистанции 2 километра (5х400м) оказался спортивный коллектив Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета, серебряным призером стала команда ЧГУ имени И.Н. Ульянова, а «бронза» досталась СК «Химик» Новочебоксарска. В пятерке политеха, например, все участницы команды профессионально занимаются спортом, в составе — мастера и кандидаты в мастера спорта, победители и призеры крупных спортивных соревнований, так что дистанцию девчонки преодолели буквально в два счета.

«На дистанции мы были друг за друга горой, — делится впечатлениями Анастасия Красильникова. — Мы грамотно распределили силы на дорожке, шансов у других команд просто не было. Как на первом этапе сразу вырвались вперед, так и удерживали лидерство до финиша». Главный трофей — Кубок — студентки с гордостью передадут университету, где он займет достойное место на стенде спортивных достижений вуза. «Была задача победить, и мы ее выполнили», — рады участницы команды.

А в категории «Мужские команды» на дистанции 4 километра (5х800 м) с большим отрывом первой финишировала команда компании «Теплоэнергосеть» из поселка Кугеси. Второй пришла команда Чебоксарского техникума транспорта и строительных технологий. Третьими стали атлеты Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета. «Мы привыкли к этому стадиону — выступаем здесь не в первый раз, — рассказал «СЧ» один из участников команды-победителя Владимир Попов, который бежал на первом этапе эстафеты. — Хитростей на дорожке нет: главное двигаться в своем темпе, быстро не начинать. Первым быть не тяжело. Ребята поддержали. На своем этапе я пришел вторым, но ребята из нашей команды смогли вытянуть победу».

Кстати, для Владимира Попова эта эстафета «СЧ» была отмечена сразу тремя кубками: первые два он завоевал для своей семьи сразу в двух группах среди спортивных семей. В придачу к золотому кубку победителям мужского забега вручили три литра свежего меда.

«Трубач выдувает медь»

Легкоатлетическую эстафету «Советской Чувашии» невозможно представить без бравурных маршей концертно-духового оркестра муниципальной капеллы «Классика» города Чебоксары под управлением Владимира Петрова. Артисты капеллы вот уже много лет встречают участников забега перед стартами, настраивают всех на победу и дарят спортсменам и зрителям праздничное настроение.

Бодрые мажорные мелодии и самый, пожалуй, известный «спортивный» марш — «Герои спорта» Александры Пахмутовой, — в исполнении музыкантов прозвучал целый калейдоскоп популярных произведений русских, чувашских и зарубежных композиторов. Многие спешившие на стадион на секунду замирали, чтобы послушать виртуозную игру трубачей и саксофонистов, а музыкантов радовало, что на лицах слушателей появлялась улыбка.

Как рассказал заведующий труппой оркестра, трубач Дмитрий Погодин, об эстафете «СЧ» он был наслышан еще с детства, а многие его школьные друзья даже в ней участвовали. «О, музыка и спорт — это очень близкие понятия! — воодушевленно произнес артист. — У нас практически одинаковая система занятий, а духовые инструменты особенно требуют постоянных физических упражнений — на дыхание, полезны также пробежки. Могу уверенно сказать, что физическая нагрузка у трубача не меньше, чем у спортсмена».