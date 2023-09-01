Олег Николаев — о главных событиях августа в жизни республики

«Важно не только держать пальму первенства, но и делиться опытом…»

По традиции Глава Чувашии подводит итоги прошедшего месяца в беседе с ведущими СМИ региона. Такие обзоры помогают расставить акценты, увидеть целостную картину — где республика сработала хорошо, а где ей еще нужно потрудиться. В этот раз разговор о значимых событиях августа с Олегом Николаевым в преддверии 1 сентября вел директор Национальной телерадиокомпании Чувашии Алексей Гурьянов.

— Олег Алексеевич, школы готовы к новому учебному году?

— И наши учебные заведения, и система образования в целом к началу учебного года готовы. Конечно, есть свои шероховатости — они бывают всегда. Но если раньше острые вопросы касались в основном ветхости школ и перед началом осени учреждения спешно устраняли всяческие недостатки в части исполнения требований пожарной безопасности, СанПиНа, сейчас возникающие проблемы связаны с завершением строительства новых школ или капремонта образовательных учреждений. При этом нужно понимать, что таких работ в последнее время ведется немало. Так, с 2021 по 2023 год включительно в Чувашии будут капитально отремонтированы 105 школ. С 1 сентября откроем новую школу в Мариинском Посаде — это в свое время тоже был сложный объект, который нам удалось благополучно завершить.

На сегодня из всех образовательных учреждений, где шел капремонт, проблемными остаются четыре: это чебоксарские школы № 23, 38, 7 и восьмая гимназия в Шумерле. И если в 23-й школе дела не так уж и плохи и есть шансы успеть завершить работы до начала образовательного процесса, то в седьмой — все гораздо сложнее. Во время ремонта выяснилось, что нужны дополнительные работы, в частности по укреплению фундамента, а это уже серьезные корректировки в проект. К сожалению, подрядчик не справился с трудностями, и договор с ним пришлось расторгнуть. Новое соглашение будет заключено в первых числах сентября. Задача стоит до конца этого года школу сдать, чтобы дети смогли продолжить в ней обучение.

Однако считаю, что когда речь идет о десятках уже отремонтированных и обновленных школ, ситуация по республике в целом неплохая. Кроме того, по нашим региональным стандартам в образовательных учреждениях благоустраивается и прилегающая территория, как для спортивного развития детей, так и для обеспечения антитеррористической безопасности. Такие работы в этом году велись в 39 школах, и есть несколько учреждений, в том числе в Чебоксарах, которые немного отстали. Благоустройство там продолжится, но оно не должно помешать учебному процессу. В первой половине сентября работы там завершатся — и дети получат замечательные стадионы, интересные и безопасные площадки.

— Продолжая тему возведения новых образовательных учреждений, нельзя не упомянуть и затянувшееся строительство школы в чебоксарском микрорайоне «Садовый». Как сейчас обстоят там дела?

— Радует, что работа там кипит. Потому что ситуация была действительно сложная, и мы делали все возможное, чтобы 1 сентября там зазвенел звонок. Но в силу ряда обстоятельств эту задачу не удалось решить, хотя мы шли навстречу подрядчику, который, как оказалось, вел не совсем честную игру. Были замечены признаки того, что он готовится к банкротству, а значит, и не собирается достраивать школу.

Вероятно, так он планировал «обелить» себя и умыть руки, оставив нам проблему, с которой мы бы точно не справились в этом году. Поэтому с ним пришлось расстаться. Ввиду того, что при завершении работ всю ответственность за состояние объекта берет последний подрядчик, а на стадии расторжения контракта более 70% работ были выполнены, никто не хотел браться за строительство. Заключили контракт с Ипотечной корпорацией Чувашской Республики, и есть уверенность, что школу сдадут в этом году, и с 2024 года дети там будут учиться.

— Очень на это надеемся. Кстати, какие новшества ждут школьников республики в новом учебном году?

— Нововведения, прежде всего, приняты на федеральном уровне и коснутся они практически всех уровней образования: от дошкольного до среднего профессионального. В школу вернутся такие понятия, как трудовое воспитание, серебряные медали за особые успехи в учении. Вводятся единые учебники по истории для 10­11 классов, а со следующего года ими обеспечат все остальные звенья. Предмет, который раньше мы называли ОБЖ, теперь будет называться иначе — Основы безопасности и защиты Родины. Кроме того, с 1 сентября по всем школьным предметам начнут действовать Федеральные основные образовательные программы.

Кстати Интервью с Главой Чувашии о самых значимых событиях августа смотрите в эфире Национального телевидения Чувашии 2 сентября в 21.30.

Что касается нашего региона, то и у нас есть хорошие школьные новости. Еще в прошлом году в качестве пилотного проекта мы провели централизацию школьного горячего питания в Красноармейском и Аликовском муниципальных округах. Эффект есть: это и повышение качества питания, и довольные дети и их родители. Для нас это возможность вовлечь в единую цепочку обеспечения горячим питанием школьников все формы хозяйствования, как крупные, так и мелкие фирмы, в том числе ЛПХ. Это позволит минимизировать фальсификат, привлечет местных товаропроизводителей, способных обеспечивать школы качественной продукцией.

— В конце августа обычно подводятся итоги летней оздоровительной кампании детей. Кроме детей Чувашии, в загородных лагерях республики в этом году отдохнули ребята из Запорожской области. Злые языки в интернете, назовем их так, говорят, что такая доброта в ущерб чувашским детям. Как развеять эти домыслы?

— На то они и «злые» языки, чтобы в таком негативном свете говорить о вещах, которые лежат в плоскости служения и добродетели. Мы всеми силами содействуем тому, чтобы присоединившиеся территории быстрее адаптировались к новым реалиям в составе нашей страны. Чтобы понять разницу жизни в Запорожье и здесь, нужно побывать там: киевский режим только выкачивал из них ресурсы, ничего при этом не вкладывал и насаждал свою антироссийскую идеологию по отношению к нашей общей истории. Вовлечение их детей в совместный отдых с нашими ребятами позволит быстрее обеспечить интеграцию новых регионов.

Да и о каком реальном ущербе может идти речь? На сегодня у нас летней оздоровительной кампанией охвачено более 40 тыс. детей Чувашии, что почти на 7 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Кто­то отдохнул в загородных лагерях, кто­то — в пришкольных, свои смены организовали Дома творчества и другие учреждения дополнительного образования. При этом мы приняли 239 детей из Бердянского муниципального округа и 90 юных спортсменов ДНР на отдых и тренировочные сборы. Что такое 334 человека по сравнению с 40 тысячами?

Кроме того, в рамках Года счастливого детства в Чувашии мы успешно реализуем программу школьного туризма, совмещая путешествия детей по республике с «живыми уроками». Такой формой активности на сегодня охвачено более 60 тысяч детей и в течение сентября еще 40 тысяч проедутся по родной Чувашии, заглянут в музеи, этнопарки, на заводы и фабрики. Отрадно, что вслед за детьми открывать для себя малую родину едут и родители.

Поэтому тут никакого ущерба, а только польза. Давайте вспомним, наконец, народную мудрость: что посеешь, то и пожнешь. Если мы сегодня протянем руку помощи нашим соотечественникам, поможем им в сложной жизненной ситуации, аналогичное отношение гарантировано и нам в будущем.

— На прошлой неделе был отправлен 15­й по счету гуманитарный конвой в зону СВО и на новые территории России. Такого большого груза еще не было?

— На самом деле это была 15­я официальная отправка, но было еще и множество мелких отправок гуманитарного груза районами, предприятиями, группами волонтеров. Посылки шли адресно, чтобы быстро закрывать определенные нужды наших бойцов. В последнем же официальном «караване» были три большие фуры, «Газель», отдельная машина направилась в город Торез. Этот гуманитарный груз я бы назвал многочисленным не по тоннажу, а по количеству товаров разной направленности. Мы отправили шесть автомобилей, более сотни наименований запчастей, оборудование для ведения боевых действий, презенты для солдат. Кроме того, это еще и поддержка учителей и детей из подшефного Бердянского района: мы собрали школьные принадлежности, канцтовары, технику для образовательного процесса. Также поддержали город Торез, который является побратимом Чебоксар. Туда отправились наши артисты: порадовали соотечественников своим творчеством, побывали в окопах у наших ребят. Искренние слезы на глазах бойцов, которых навестили земляки, — яркое доказательство необходимости такой поддержки.

— Во время августовского заседания Общественного совета при Главе республики рассмотрен вопрос о введении льготы на транспортный налог для участников СВО. Когда это станет реальностью?

— Есть большое количество мер поддержки, которые были запущены с начала спецоперации. Изначально мы исходили из того, чтобы они были комплексными и могли помочь каждой семье участника СВО в различной жизненной ситуации. Сейчас в стране пытаются стандартизировать эти формы поддержки, чтобы они присутствовали примерно в одинаковом ключе в каждом регионе. Рекомендованных мер порядка двадцати. У нас их даже больше, но льготы на транспортный налог пока не было. Мы изучили опыт других регионов и считаем, что такая мера поддержки должна присутствовать и в нашем региональном законодательстве. С 1 января 2024 года она будет доступна для всех участников СВО.

— В августе прошел четвертый слет фермеров. На нем вы заявляли, что за последние шесть лет помощь малым формам хозяйствования увеличилась в два раза, а доля фермеров — почти в полтора раза. Достаточно ли существующей поддержки сельским производителям или есть в планах новые идеи?

— Конечно, есть. Но важно гнаться не за количеством, а уделять внимание качеству вводимых мер. Тут надо исходить из того, что любая форма поддержки — это государственные инвестиции. А инвестиции через некоторое время должны приносить доход в виде каких­то благ людям, повышения бюджетного потенциала или через иные вложения. Мы постоянно анализируем все меры поддержки и корректируем их, чтобы повышать эффективность от их отдачи.

Важно, например, поддерживать те направления, которые будут способствовать объединению малых форм хозяйствования, продвижению продукции до конечного потребителя, в том числе за пределы Чувашии. Мы намерены поддержать создание так называемых агрегаторов для поставок продуктов сельского хозяйства в сетевые магазины. Это торгово­распределительные центры, объединяющие большое количество фермеров, производящих однотипную продукцию по одной технологии, одного сорта или стандарта. Продукция собирается в одном месте, там она перерабатывается, подводится под нужные стандарты потребителя и дальше реализуется. Такие центры позволят нам с одной стороны гарантировать сбыт, а за счет этого обеспечивать расширение производства фермерской продукции. А если есть гарантированный сбыт, даже государственная поддержка не нужна, потому что сам бизнес или ведение такого вида деятельности становится выгодным. Как раз такие идеи и генерирует слет фермеров — это площадка, где можно искать разные направления, проводить глубокий анализ эффективности реализуемых мер поддержки и через обратную связь вырабатывать планы совместных действий.

— Большие надежды возлагаются на Канашский элеватор, который, наконец, будет реконструирован. Благодаря этому Чувашия откроет для себя новые горизонты?

— По большому счету это как раз один из тех центров, о которых я говорил. За последние три года мы поступательно развиваем «Чувашхлебопродукт», чтобы поддерживать как товаропроизводителей зерновых культур, так и хлебопекарные предприятия через гарантированную поставку муки по твердой цене. Даже во время ковида за счет этого нам удавалось удерживать довольно стабильные цены на хлебобулочные изделия, потому что через поддержку одного звена — «Чувашхлебопродукта» — мы влияли на всю цепочку производства хлеба.

Канашский элеватор позволит обеспечивать большую переработку производимой в Чувашской Республике зерновой продукции, а излишки экспортировать в другие регионы или за рубеж. Однако в старых стенах элеватора было бы сложно разместить новое оборудование, поэтому необходима масштабная «перезагрузка». Нам удалось найти решение, чтобы вдохнуть жизнь в тот «скелет», который был создан еще в прошлом веке. Работы уже начаты, думаю, все получится. По итогу увеличатся производственные мощности «Чувашхлебопродукта», а наши сельхозтоваропроизводители получат возможность продвигать свою продукцию на различные рынки. Тем более сейчас идет активная работа по формированию международного транспортного коридора «Север­Юг», который ориентирован в том числе на продукты питания.

— Нынешний август можно назвать месяцем в хорошем смысле «хмельных» новостей. В Чебоксарах прошел фестиваль «Зеленое золото России», который посетили более 45 тысяч человек. Всей республикой мы выбирали имя новому хмелеуборочному комбайну. Наметилось сотрудничество по производству хмеля с Китаем. Сделать Чувашию «столицей» хмелеводства России нам по силам?

— Да мы уже столица хмелеводства в России. И один из центров хмелеводства в мире. И это факт. Говоря о центре, нужно исходить из того, какими компетенциями мы располагаем. Еще два­три года назад у нас не было лабораторной инфраструктуры, не хватало специализированных хмелеуборочных машин и хмелесушилок. И начинать весь этот процесс было страшновато. Теперь мы научились обеспечивать чистоту сорта, готовить сортовую рассаду. У нас создана своя сортовая библиотека из 250 сортов, есть перспективные сорта, неплохие технологии, которые запатентованы, появилась техника и хозяйствующие субъекты, которые могут производить ее.

Испытывают наши хмелепроизводители и китайскую технику: в тестовом режиме запускают их комбайны и сушилки. Таким образом к концу года все необходимые составляющие заполним и станем обладателями цепочки компетенций, необходимых для производства и переработки хмеля. Более того, мы готовы делиться своими наработками с другими регионами, помогать им наладить у себя такое производство. Десятки специалистов из 20 регионов страны уже прошли обучение на базе Чувашского государственного аграрного университета. Важно не только держать пальму первенства, но и быть полезными для коллег.

— Кроме китайских партнеров, в августе Чувашию посетили партнеры из Ирана и Индии. Заинтересованность в Чувашии как в стабильном партнере была всегда или это только в последнее время?

— Налаживанию новых партнерских связей во многом способствовала та сложная ситуация, в которой мы все оказались. Правда, с Китаем давно сотрудничаем. Но история взаимодействия разная. Проект «Сычуань­Чувашия», который у всех на слуху, воспринимался очень негативно, и на то были основания. На мой взгляд, ошибка в том, что изначально не были определены четкие правила организации совместной деятельности. Ведь есть и успешные практики взаимодействия с китайцами — строятся заводы, поставляется техника, передаются технологии. А сегодня, когда сложилась новая парадигма мировых взаимоотношений, основанных на многополярности, очевидно, Россия стала очень интересным местом, где можно с одной стороны организовать свой бизнес, в том числе посредством переноса производственных площадок, ну и соответствующим образом обеспечить собственное развитие.

И Чувашия как часть России существенно выигрывает у многих других регионов, прежде всего по так называемым верхнеуровневым показателям: это удобное месторасположение, развитие образования, логистика и прочие характеристики, которые анализирует любой крупный бизнесмен, выбирая территорию для продвижения бизнеса. И мы здесь намерены максимально эффективно использовать все эти преимущества, которые пока только усиливаются благодаря строительству трассы М­12. При этом такой показатель, как экологическое благополучие, мы намерены сохранять. Для этого мы утвердили в этом году Концепцию устойчивого развития, где четко сказали, что мы будем допускать к реализации больших или малых бизнес­проектов только те технологии, которые не навредят нашей экологии. Строго будем следить за этим.

— Не может не радовать известие, что Чувашия заняла первое место по индексу промышленного производства среди регионов России по итогам первого полугодия. Что нужно сделать, чтобы сохранить и закрепить высокий результат за республикой?

— Нужно просто продолжать то, что мы сейчас делаем. Будем объективны, сохранять всегда пальму первенства, наверное, сложно. Те же «злые языки» скажут, что Чувашия на таких позициях находится, потому что она стартовала с низких баз. Отчасти есть и такой фактор, пять-­семь лет назад темпы были совсем другие. Но ведь и проделана достаточно большая работа по активизации промышленной политики. Налажено серьезное взаимодействие со всеми крупнейшими предприятиями и созданы условия для развития малого бизнеса. В 2022 году по отношению к 2020 году увеличена государственная поддержка для промышленников более чем в 20 раз. И по малому бизнесу идет существенный рост, и по сельскому хозяйству.

При этом некоторые формы поддержки в Чувашии являются уникальными, таких нет в других регионах. Благодаря чему с предприятиями сложились доверительные отношения, с другой стороны пошла инициатива, которая на сегодня активно развивается и позволяет достигать высоких результатов. Казалось бы неблагополучная ситуация в связи с санкциями открыла широкие возможности для той структуры производства, что имеется в Чувашии. И это тоже надо уметь использовать. На мой взгляд, наши предприятия совместно с Правительством Чувашской Республики с этой задачей справляются.

А чтобы и дальше удерживать высокую планку, мы вошли в крупные федеральные программы по созданию частных технопарков. Это создание особой экономической зоны и индустриального парка в Новочебоксарске, в Батыревском округе, помимо тех, что уже есть в Канаше и Чебоксарах. Благодаря этой работе создается фундамент для поддержки промышленного роста, такие зоны для ведения бизнеса с особыми экономическими условиями способствуют открытию новых производств. Локомотивами роста, конечно, являются крупные предприятия, а другие будут за ними подтягиваться. Уверен, как минимум в ближайшие три года, а может и пять лет, у нас есть возможность удерживать достаточно хорошие темпы роста и динамику. Ну а потом, может, откроются новые возможности.

— в 20-­х числах августа Чувашия, не побоюсь этого слова, прогремела на всю страну и даже за ее пределами с мегапроектом «Вышитая Россия». Кульминацией стал фестиваль, который прошел в Чебоксарах. Есть ли планы продолжить проект?

— Мы очень рады, что проект получился не только красивым, уникальным, но и объединяющим все регионы, вдохновляющим их на новые творческие идеи. Например, сообщество посткроссеров, восхищенное мастерством вышивальщиц России, провело масштабную акцию по обмену открытками с изображением Вышитой карты. Другие регионы по примеру Чувашии стали вышивать карты своих муниципальных образований. Очень важно, что у участников фестиваля появилось огромное желание каким­то образом продолжить этот проект, дополнить его новым содержанием.

Мы планируем создать Музей вышитой карты России. Проектно-­сметная документация скоро будет готова, и думаю, что в следующем году приступим к воплощению этой идеи. Кроме того, есть желание создать музыкальную карту — наложить на вышитую карту страны музыку народов России и таким образом через звучание, интерактивную визуализацию обогатить восприятие этого шедевра народного творчества. Творческая группа создана, работа идет. Так что давайте подождем, уверен, будет интересно.

— На высоком уровне проходят в республике и спортивные мероприятия. В Чебоксарах стали проводиться престижные шахматные состязания. Не пора ли организовать свой шахматный турнир всероссийского уровня и позвать лучших игроков?

— Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы активно развивать сотрудничество с Федерацией шахмат России. В этом году детско-­юношеские турниры проходят в 52 регионах страны, один из них прошел в августе и у нас. А в следующем году мы договорились провести в Чебоксарах финал таких соревнований. Считаю, это станет хорошим продолжением нашего сотрудничества с Федерацией. Тем более шахматы у нас в республике развиваются достаточно динамично. Успешно реализуется федеральный проект «Шахматы в школе», большой популярностью пользуются шахматные школы международных гроссмейстеров Анатолия Карпова и Сергея Карякина, еще один такой центр планируется открыть в Новочебоксарске на базе химико-­механического техникума.

— Шахматный турнир прекрасно впишется и в юбилейную программу столицы Чувашии, которая в следующем году отметит свое 555­летие. К слову, на прошедшем Дне города говорилось, что подготовка уже вовсю идет. Намечается ли реализовать какие­то важные проекты?

— Безусловно. В первую очередь сконцентрируем внимание на тех программах, которые мы реализуем. Это и ремонт дорог и дворов, и создание межквартальных детских и спортивных площадок, и обновление городских школ и благоустройство их территорий, и капремонт многоквартирных домов.

Помимо этого, сейчас идет подбор интересных проектов и мероприятий. И речь идет не только о культурно­развлекательной программе, а об открытии нужных для города объектов. Например, ко Дню города Новочебоксарска, который недавно отмечался, были завершены строительно­ремонтные работы в спортшколе олимпийского резерва № 3. Этот спортивный комплекс, между прочим, построенный еще в 80­х годах прошлого века, является последним из четырех объектов, возведенных в России к Олимпиаде 1980 года в Москве. Остальные объекты уже снесены, нам же удалось сохранить и преобразить это наследие Олимпиады. Сегодня это великолепный спортивный объект, который не только радует глаз, но и вдохновляет юных спортсменов. Он расширился, в нем появились полноценная гостиница для людей с ограниченными возможностями, центр спортивной медицины, обновлены 50– и 25­метровые бассейны и многое другое.

С таким же подходом отметим и 555­летие Чебоксар. К концу нынешнего года мы надеемся получить первое видение развития чебоксарской агломерации. Поэтому мы пока и не спешили с решениями градостроительного характера с тем, чтобы учесть экспертное мнение по поводу развития как самого города Чебоксары, так и ближайших к нему территорий. В любом случае мы намерены активно работать и преображать любимую столицу, чтобы она стала еще краше.

— Олег Алексеевич, среди горожан, кстати, не осталось незамеченным исчезновение лебедей из Чебоксарского залива. А ведь многие считают этих благородных птиц негласным символом столицы. Дошла ли до вас эта информация?

— Конечно, я ведь тоже читаю соцсети, газеты, смотрю телевизор. Насколько мне известно, в той части залива, где обитали лебеди, появились катамараны. Предприниматель, который ведет там свою деятельность, судя по всему, пренебрегает законодательными нормами, касающимися бережного отношения к природе. Однако сразу воздействовать на него невозможно, поэтому пока лебедей пришлось оттуда убрать, чтобы не навредить им. Ну а дальше будем разбираться.

— В прошлом году прошла муниципальная реформа на уровне районов республики. Продолжилась она и в городах региона, в частности в августе мы узнали, что в Чебоксарах снова будет один глава. Горожане обеспокоены, что их ждет?

— Думаю, на жизни горожан это никак не отразится. Наоборот, станет даже проще. На мой взгляд, люди давно хотели вернуться к «одноглавости» в управлении городом, поскольку не до конца понимали, какие функции исполняет руководитель администрации и какие задачи стоят перед главой города. С одним градоначальником такой путаницы не будет. И это не только в Чебоксарах, аналогичные решения приняты депутатами во всех других городах республики, которые еще оставались «двуглавыми»: в Новочебоксарске, Канаше, Шумерле, Алатыре…

— Близятся дополнительные выборы с 8 по 10 сентября. Впервые граждане смогут воспользоваться порталом дистанционного электронного голосования. Обеспечит ли эта система должную защиту, прозрачность выборов, как это было всегда, и учет каждого голоса?

— Да, несомненно, потому что система дистанционного электронного голосования основана на так называемом распределенном реестре. Это когда любые вмешательства в систему приводят к изменениям во всей цепочке. Условно говоря, изменить какие­то данные незаметно вообще невозможно. Поэтому тут предполагается абсолютная прозрачность для всех участников процесса. Во­вторых, это удобно. Особенно для молодых людей, которые привыкли делать все в один клик. То есть человек может в день голосования сходить на избирательный участок и, если там много народу, дождаться своей очереди, проголосовать и уйти, что тоже в принципе неплохо, ведь общаться — всегда полезно. Но есть и более быстрый способ: до 4 сентября зарегистрироваться в качестве желающего проголосовать дистанционно, затем в период выборов, начиная с 8 утра 8 сентября и до 8 вечера 10 сентября в любое время проголосовать онлайн.

Подсчет ведется четко: пока идет голосование, никто в систему войти не может, как только выборы заканчиваются — система сама выдает соответствующие таблицы и результаты согласно установленным параметрам. При этом наблюдатели, которые регистрируются как от кандидатов, так и от политических партий, будут иметь возможность следить за процессом.

— Прошедший август был насыщен хорошими новостями. 372-­летний старейшина чувашских дубрав, наконец, занял заслуженное первое место в конкурсе «Российское дерево года». Это одно из тех событий, которое аккуратно подводит нас к Году экологии в Чувашии. Какие мероприятия должны стать флагманскими?

— За наш чувашский дуб искренне рад, потому что до этого он занимал лишь вторые места и никак не мог пробиться в лидеры.

Продолжим все мероприятия, которые направлены на обеспечение экологической безопасности. Это и строительство сооружений, которые очищают сточные воды, попадающие в Волгу и другие реки, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов. Это и мероприятия по очистке рек и водоемов.

Самое главное, все мы должны, на мой взгляд, глубже вникнуть в понятие экологической культуры. Область ее широка — от элементарного воспитания себя и детей, а некоторые люди, к сожалению, у нас до сих пор бросают фантики мимо урн и лузгают на улице семечки, до строгого контроля над технологическими производствами, которые могут нанести вред окружающей среде. На каждом этапе есть свои подходы и мероприятия.

В целом же я вижу необходимость, чтобы мы в течение следующего года сформировали ответственное отношение к своей земле, окружающей среде. Чтобы каждый, от мала до велика, понимал, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Важно, чтобы мы бережно относились к природе, осознанно и правильно утилизировали отходы. Субботники, экологические акции в лесах, парках, около рек — обязательно продолжим. И запустим большую образовательную программу по формированию экокультуры для всех категорий населения. Будем привлекать и детей, и взрослых. Большая надежда на вас — журналистов.

— Обязательно поможем! Кстати, о журналистах. Вы сказали, что сами активно читаете посты в соцсетях, ваши аккаунты постоянно наполняются полезной информацией. Есть ли у вас свой топ­5 информационных каналов, которые вы периодически читаете?

— Да, и это прежде всего те ресурсы, которые находятся на территории Чувашской Республики: ваша телерадиокомпания, газеты «Советская Чувашия», «Грани», «Хыпар». Ну и, конечно, отдельные телеграм­каналы. Не могу не упомянуть и такой важный источник информации, как комментарии людей к постам на моих страницах в социальных сетях. Честно скажу, что успеваю прочесть не все, но не менее 35­40%. Остальное берут на заметку мои помощники или ведомства, которых эти вопросы затрагивают.

— Олег Алексеевич, спасибо за интервью!