Новость, а не фейк

На днях в окрестностях «Химпрома» в Новочебоксарске был сильный туман. Такое там часто бывает — это низина, рядом реки и озера, все легко объяснимо в общем. Но некий очевидец написал в комментариях одного из местных телеграм–каналов, что «там что-­то неладное явно». Админ канала долго не думал и написал, что у «Химпрома» опять что­то «бахнуло». Еще несколько админов мелких телеграм-­каналов с радостью непонятной эту «новость» подхватили и тоже разместили…

А потом в повестку дня ворвался официальный телеграм-­канал самого предприятия и предложил распространителям фейков в следующий раз встретиться в суде. Цитата: «Экологическая ситуация находится под постоянным надзором МСЧ № 29 ФМБА России, круглосуточный контроль лабораторий предприятия не зафиксировал никаких превышений допустимых концентраций веществ. Впредь в случае распространения недостоверных сведений о работе ПАО «Химпром» предприятием будут предприниматься все необходимые шаги по защите деловой репутации в правовом поле».

Типичный случай стремительного распространения недостоверной информации. Как распознать ложные новости и не стать жертвой «хайп-­пабликов» — на встрече с руководством и сотрудниками Управления Росгвардии РФ по Чувашской Республике рассказал журналист информагентства «Чувашинформ» Альберт Ильин.

Самое правильное — всегда иметь в виду несколько источников информации, от официальных до неформальных. И читая их, вырабатывать в себе навык критического мышления. Почти по Станиславскому: «Не верю!». При этом у первоисточника новость надо прочитать полностью. А то некоторые «авторы» любят в начале громко зацепить заголовком, а в конце аккуратно добавить «всякое может быть там на самом деле, но лучше перебдеть». Прикрывая так себя от ответственности за ложную информацию. Тут, кстати, репутация автора публикации тоже очень важна — если ранее в создании «фейков» замечен, то не побрезгует «хайпануть» и еще разок.

Еще важно почитать комментарии к громкой новости. Все ­таки не все люди безоглядно верят всему, что написано, и в комментарии могут прийти реальные очевидцы.

Самый эпицентр ложной информации — это чаты в мессенджерах. А в случаях, если применяются словесные конструкции типа «у моего знакомого брат в ФСБ» — стоит особенно внимательно отнестись к достоверности новости. Любая негативная новость разлетается очень быстро, это хорошие новости про ремонт дорог и больниц у нас лайкать и репостить не принято. А вот стоит написать про угрозу разрушения дома 60-­х годов в Чебоксарах, увидев кучку выпавших кирпичей облицовки — все. Охваты будут величайшие.

А помните, как дети гимназии № 5 поехали на нескольких автобусах на турслет?

Что написали «паблики»? Правильно — про то, что «половина полиции Чувашии» уехала на СВО. А новость про то, как детей похищали из семей в Бердянской области и тайно вывозили в Чувашию — вообще стала федеральной по масштабам. И никто не задался вопросом — а почему с согласия родителей дети несколько раз выезжали из Бердянской области и сменами отдыхали в лагерях Чувашии. Уезжали одни и приезжали другие. Чувашия же взяла шефство над Бердянской областью…

Саму лекцию представителя «Чувашинформа» организовало российское общество «Знание». Главному республиканскому информагентству часто приходится наводить порядок в информационной среде и опровергать фейки.

Но конечно же, смысл встречи не сводился к рекомендации читать только государственные и официальные источники информации. Именно независимые блогеры в Чувашии помогают в информировании по острым вопросам — по загрязнению рек, непонятным аукционам и закупкам, нерадивости чиновников. И по их публикациям принимают меры надзорные и правоохранительные органы. Просто, по мнению экспертов, со временем фейков станет еще больше, и важно научить население получать информацию осмысленно. Время, когда информацию можно было утаить — ушло. Но ложной информации надо поставить серьезные барьеры.

Алексей Богданов