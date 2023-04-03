В Чебоксары съехались фольклорные коллективы из Поволжья и Приуралья

Автор: Мария ГотлибВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Ансамбль народных инструментов «Эревет» был организован в 1981 году и уже более 30 лет творит под чутким руководством Сергея Федотова. Образцовый детский коллектив знают не только во многих городах России, но и за рубежом.

Палитра талантов

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов в этом году проводится уже в пятый раз. Но его зональный этап Чувашия принимает впервые. Участвуют в нем любительские фольклорные и народно-певческие коллективы, ансамбли народного танца и оркестры народных инструментов, которые сохраняют и популяризируют нематериальное культурное наследие своих регионов. В Чебоксарах встретились 14 коллективов из Приволжского и Уральского федеральных округов, а компетентному жюри предстояло выяснить, кто же из них самый-самый.

Колоритные образы энергичных бабушек в пестрядинных кепе и мужичков в тулупах и лаптях произвели сильное впечатление. Не выпуская телефонов из рук, гости старались запечатлеть каждую деталь.

Работа эта, мягко скажем, непростая. Как рассказывает директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, зональный этап был уже на первом уровне очень сложным: из 278 коллективов по всей России отобрали 60, и те, кто прошел во второй, выиграли это право в серьезной конкурентной борьбе. Второй отборочный этап проходит в Чебоксарах, Улан-Удэ, Петрозаводске, Воронеже и Астрахани. Его победители получат гранты в размере двух миллионов рублей, которые смогут потратить на костюмы, обувь, музыкальные инструменты, а также на создание новых концертных программ и организацию гастролей.
В составе жюри — ведущие деятели культуры и искусства России: Артем Белов — худрук и главный дирижер Ульяновского губернаторского оркестра русских народных инструментов, заведующая научным центром народной музыки имени К.В. Квитки Наталья Гилярова, заведующий отделом народно-певческого искусства ГРДНТ Петр Сорокин и директор — Тамара Пуртова. Возглавляет жюри солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

ТАМАРА ПУРТОВА,
директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова:
«То, что мы видим в Чувашии, можно проецировать и на всю Россию. Может, только в наших двух столицах не очень внимательно относятся к фольклору и традиционной культуре, но все субъекты Российской Федерации сегодня прекрасно понимают, что это и есть наша духовность, наша нравственность, наша цельность, наш характер».

Критерии оценки коллективов заранее определены в Положении конкурса — их всего семь, по каждому участник может получить от 1 до 10 баллов. «Мы всегда четко следуем критериям. Все очень четко считается. Но вот сколько я работаю — уже пятый год — у нас никогда не было расхождений. Каждый выставляет оценки, потом мы обсуждаем выступления, говорим, что вот этот, наверное, самый лучший, этот в этом году не дотянул немного, а когда складываем цифры — все получается так, как и предполагали».
В Чебоксарах соревновались коллективы из Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Марий Эл, Татарстана, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской и Челябинской областей. Чтобы познакомить гостей с городом, для них подготовили экскурсионную программу, гвоздем которой стала Вышитая карта России. Правда, некоторым из участников город уже знаком — кто-то приезжал на «Родники России», кто-то участвовал прошлым летом во Всероссийской детской фольклориаде.
Чувашию на фестивале представили два коллектива: ансамбль народного танца «Сувар» под руководством Анатолия Музыкантова и ансамбль народных инструментов «Эревет» (руководитель — Сергей Федотов). Оценивая их шансы на победу, министр культуры Светлана Каликова отметила: «У нас в республике из десятилетия в десятилетие сохраняются народные коллективы и они ярко себя проявляют не только на родине, но и когда выезжают на различные площадки в регионы России. Оба коллектива очень достойные, и мы надеемся, что они смогут проявить себя, показать свою красоту и все грани своего таланта».
Перед торжественной церемонией открытия (она прошла вечером 20 апреля) в фойе Дворца культуры тракторостроителей развернули свои прилавки мастера традиционных ремесел: берестянщики и керамисты, специалисты по вышивке, народной кукле, плетению из бисера. А для большего погружения в традиционную чувашскую культуру было организовано дефиле в костюмах разных этнографических групп с подробным рассказом об их особенностях. Оно получилось особенно колоритным, поскольку вышагивали по красной дорожке, служившей подиумом, не утонченные модели, а мужчины и женщины самых разных возрастов и комплекций, дети, подростки — то есть костюм предстал в полном соответствии с правдой жизни, а не в идеализированной версии «haute couture».
Своим искусством собравшихся порадовали сводный ансамбль гармонистов из всех районов Чувашии, фольклорный ансамбль «Уяв», Госансамбль песни и танца Чувашии, юные «Суварята» — вся широкая палитра наших талантов. Рассказали и историю Вышитой карты — от самого «Сурпан Перле».
21 апреля с 11.00 до 14.00 состоялись конкурсные просмотры коллективов-участников, а результаты стали известны уже вечером. Церемония награждения победителей и гала-концерт получились очень эмоциональными. Зрители увидели широкое разнообразие традиционной хореографии, уникальные костюмы, фрагменты национальных обрядов, услышали народные песни. Ну и, наконец, разрешилась главная интрига: кто же получит звание лауреата и грант национального проекта «Культура».
Итак, победителями стали: образцовый коллектив студия народного танца «Чебеляй» (г. Ижевск, Удмуртия); народный фольклорный ансамбль «Пинал даур» (д. Средний Постол, Удмуртия); народный коллектив ансамбль народного танца «Варенька» (г. Саратов, Саратовская область); творческое объединение Челябинской области фольклорный ансамбль «Ярмарка» (Чебаркульский район, Челябинская область) — и да, к нашей огромной радости в число пяти избранников вошел образцовый коллектив ансамбль народных инструментов «Эревет».
Заместитель министра культуры Чувашии Татьяна Казакова, которая вместе с председателем жюри награждала участников, пожелала всем коллективам процветания и пригласила их на Всероссийский фестиваль «Родники России». Особенно радует, что сегодня знают, ценят и передают традиции люди молодые (практически все победители — молодежные коллективы) — значит, у народной культуры есть будущее.

Опубликовано: 25 апреля 2023 г.


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