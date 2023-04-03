В Чебоксары съехались фольклорные коллективы из Поволжья и Приуралья

Палитра талантов

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов в этом году проводится уже в пятый раз. Но его зональный этап Чувашия принимает впервые. Участвуют в нем любительские фольклорные и народно-певческие коллективы, ансамбли народного танца и оркестры народных инструментов, которые сохраняют и популяризируют нематериальное культурное наследие своих регионов. В Чебоксарах встретились 14 коллективов из Приволжского и Уральского федеральных округов, а компетентному жюри предстояло выяснить, кто же из них самый-самый.

Работа эта, мягко скажем, непростая. Как рассказывает директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, зональный этап был уже на первом уровне очень сложным: из 278 коллективов по всей России отобрали 60, и те, кто прошел во второй, выиграли это право в серьезной конкурентной борьбе. Второй отборочный этап проходит в Чебоксарах, Улан-Удэ, Петрозаводске, Воронеже и Астрахани. Его победители получат гранты в размере двух миллионов рублей, которые смогут потратить на костюмы, обувь, музыкальные инструменты, а также на создание новых концертных программ и организацию гастролей.

В составе жюри — ведущие деятели культуры и искусства России: Артем Белов — худрук и главный дирижер Ульяновского губернаторского оркестра русских народных инструментов, заведующая научным центром народной музыки имени К.В. Квитки Наталья Гилярова, заведующий отделом народно-певческого искусства ГРДНТ Петр Сорокин и директор — Тамара Пуртова. Возглавляет жюри солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

ТАМАРА ПУРТОВА,

директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова: «То, что мы видим в Чувашии, можно проецировать и на всю Россию. Может, только в наших двух столицах не очень внимательно относятся к фольклору и традиционной культуре, но все субъекты Российской Федерации сегодня прекрасно понимают, что это и есть наша духовность, наша нравственность, наша цельность, наш характер».

Критерии оценки коллективов заранее определены в Положении конкурса — их всего семь, по каждому участник может получить от 1 до 10 баллов. «Мы всегда четко следуем критериям. Все очень четко считается. Но вот сколько я работаю — уже пятый год — у нас никогда не было расхождений. Каждый выставляет оценки, потом мы обсуждаем выступления, говорим, что вот этот, наверное, самый лучший, этот в этом году не дотянул немного, а когда складываем цифры — все получается так, как и предполагали».

В Чебоксарах соревновались коллективы из Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Марий Эл, Татарстана, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской и Челябинской областей. Чтобы познакомить гостей с городом, для них подготовили экскурсионную программу, гвоздем которой стала Вышитая карта России. Правда, некоторым из участников город уже знаком — кто-то приезжал на «Родники России», кто-то участвовал прошлым летом во Всероссийской детской фольклориаде.

Чувашию на фестивале представили два коллектива: ансамбль народного танца «Сувар» под руководством Анатолия Музыкантова и ансамбль народных инструментов «Эревет» (руководитель — Сергей Федотов). Оценивая их шансы на победу, министр культуры Светлана Каликова отметила: «У нас в республике из десятилетия в десятилетие сохраняются народные коллективы и они ярко себя проявляют не только на родине, но и когда выезжают на различные площадки в регионы России. Оба коллектива очень достойные, и мы надеемся, что они смогут проявить себя, показать свою красоту и все грани своего таланта».

Перед торжественной церемонией открытия (она прошла вечером 20 апреля) в фойе Дворца культуры тракторостроителей развернули свои прилавки мастера традиционных ремесел: берестянщики и керамисты, специалисты по вышивке, народной кукле, плетению из бисера. А для большего погружения в традиционную чувашскую культуру было организовано дефиле в костюмах разных этнографических групп с подробным рассказом об их особенностях. Оно получилось особенно колоритным, поскольку вышагивали по красной дорожке, служившей подиумом, не утонченные модели, а мужчины и женщины самых разных возрастов и комплекций, дети, подростки — то есть костюм предстал в полном соответствии с правдой жизни, а не в идеализированной версии «haute couture».

Своим искусством собравшихся порадовали сводный ансамбль гармонистов из всех районов Чувашии, фольклорный ансамбль «Уяв», Госансамбль песни и танца Чувашии, юные «Суварята» — вся широкая палитра наших талантов. Рассказали и историю Вышитой карты — от самого «Сурпан Перле».

21 апреля с 11.00 до 14.00 состоялись конкурсные просмотры коллективов-участников, а результаты стали известны уже вечером. Церемония награждения победителей и гала-концерт получились очень эмоциональными. Зрители увидели широкое разнообразие традиционной хореографии, уникальные костюмы, фрагменты национальных обрядов, услышали народные песни. Ну и, наконец, разрешилась главная интрига: кто же получит звание лауреата и грант национального проекта «Культура».

Итак, победителями стали: образцовый коллектив студия народного танца «Чебеляй» (г. Ижевск, Удмуртия); народный фольклорный ансамбль «Пинал даур» (д. Средний Постол, Удмуртия); народный коллектив ансамбль народного танца «Варенька» (г. Саратов, Саратовская область); творческое объединение Челябинской области фольклорный ансамбль «Ярмарка» (Чебаркульский район, Челябинская область) — и да, к нашей огромной радости в число пяти избранников вошел образцовый коллектив ансамбль народных инструментов «Эревет».

Заместитель министра культуры Чувашии Татьяна Казакова, которая вместе с председателем жюри награждала участников, пожелала всем коллективам процветания и пригласила их на Всероссийский фестиваль «Родники России». Особенно радует, что сегодня знают, ценят и передают традиции люди молодые (практически все победители — молодежные коллективы) — значит, у народной культуры есть будущее.