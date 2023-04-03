Надежда Колебанова: Госзакупки работают на развитие республики

Система государственных закупок заняла прочное место в экономике и социальной сфере. И интерес к ним возрастает. Как в республике развивается эта система, рассказывает руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

— Надежда Владимировна, вначале давайте напомним, что такое госзакупки и чем вызван повышенный интерес к ним?

— Госзакупки — это приобретение государственными учреждениями товаров, работ или услуг, необходимых для выполнения обязательств республики перед населением. Повышенный интерес к этой сфере закономерен: для бизнеса государство — всегда надежный партнер, деньги на госзакупки заложены в бюджете, поэтому поставщикам для государства гарантированно заплатят за поставленный товар или выполненную работу, услугу. Людей волнуют вопросы строительства и ремонта дорог, детских садиков и школ, Домов культуры, благоустройства территории, материально-технического оснащения социальных объектов. Все это невозможно без своевременного и качественного проведения государственных или муниципальных закупок.

— Получается, что своевременное и эффективное осуществление таких закупок в итоге способствует повышению качества жизни населения республики…

— Да, несомненно, это так. Качество и своевременность закупок влияют на решение важных задач социально-экономического развития республики, в том числе в рамках реализации нацпроектов.

С другой стороны, госзакупки еще и развивают конкуренцию, а это базовое условие для развития экономики. За счет состязательности участников рынка снижается цена и повышается качество продукции, развивается малый бизнес. Здесь, конечно, имеется в виду честная конкуренция. Развитие конкурентной среды в закупках — одно из ключевых направлений нашей работы. Обеспечение участия наибольшего количества предложений претендентов на заключение контракта является одной из приоритетных задач региональной закупочной системы.

— И насколько же развита конкурентная среда в сфере закупок, какие меры принимаются для ее обеспечения?

— Количество участников в закупках во многом зависит от специфики размещаемых заказов, от степени развитости отдельных товарных рынков. Наибольшее количество претендентов наблюдается в закупках товаров легкой промышленности, мебели, товаров бытового назначения — от 10 до 15 участников, продуктов питания — от 5 до 8 участников, на разработку проектной документации — 5–6 участников.

Основное условие для развития конкуренции — это обеспечение открытости и прозрачности закупок, создание равных условий. Для этого мы централизовали на региональном уровне все государственные и муниципальные закупки, что позволило обеспечить единый подход к их осуществлению и создать те самые равные условия. Централизация закупок муниципальных заказчиков завершилась в марте прошлого года, с этого момента все конкурентные способы закупок осуществляются нашим подведомственным учреждением — Региональным центром закупок Чувашской Республики. Это позволило повысить качество закупочной деятельности и предотвратить нарушения законодательства за счет установления единых правил проведения закупок. Свидетельством тому является значительное снижение жалоб на действия заказчика.

— С момента централизации прошел год. Каковы первые результаты?

— На сегодня региональным центром осуществлено порядка 15 тысяч закупок на сумму 42 миллиарда рублей. Эффективность по их итогам составила 2,3 миллиарда. В среднем снижение цены от конкурентных процедур — 8,5–10%. Это ощутимо как для заказчика, так и для республики в целом. Бюджетные средства, сэкономленные в ходе проведения закупок, направляются на дополнительное материально-техническое оснащение и ремонт социальных учреждений республики, строительство дорог, стадионов и других объектов республиканского значения, приобретение дополнительных единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов.

Как видно, плюсы централизации неоспоримы — это и повышенный уровень открытости и прозрачности закупок, и эффективное расходование бюджетных средств. Кроме того, снижаются многие риски — от судебных разбирательств до неисполнения контрактов со стороны недобросовестных поставщиков.

— Через систему закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд распределяются значительные финансовые ресурсы. Эти деньги остаются в республике или уходят в другие регионы? Как активно местные поставщики и подрядчики участвуют в таких закупках?

— Поставщики у нас принимают участие в них на общих основаниях, согласно законодательству. Но если обратиться к статистике, то увидим, что порядка 78% в конкурентных процедурах выигрывают наши местные поставщики. Это значит, что денежные средства остались в республике, а это и зарплата, и новые рабочие места для развития регионального бизнеса. Если же смотреть по категориям, то в тех же закупках по ремонтным и строительным работам — 95% наших поставщиков, в организации горячего питания — 99%. Хотелось бы еще, чтобы и местные сельхозтоваропроизводители активно принимали участие в закупках для государства.

— 2022 год был непростым, и это наверняка сказалось в том числе на госзакупках. Есть ли изменения в них? Как повлияли санкции от недружественных стран?

— Конечно, изменения происходят. После введения санкций как заказчики, так и поставщики столкнулись со многими рисками и сложностями, получился практически разрыв логистических цепочек. В связи с этим Правительством России было оперативно принято решение по изменению законодательства в госзакупках. Для поддержки бизнеса и стабильного развития экономики в условиях санкций на уровень региона отданы полномочия по оперативному заключению договоров в установленных случаях. Оперативность этих решений позволила без сбоев продолжить реализацию национальных проектов. Хочу отметить, что конкурентные процедуры как проводились, так и проводятся. Только за три месяца этого года проведено 3,3 тысячи конкурентных закупок на 6,3 миллиарда рублей, экономия по итогам составила 622 миллиона рублей.

— Санкции повлияли и на цены, которые выросли практически на все, но особенно — на стройматериалы. Как это отразилось на закупках в сфере строительства социальных объектов?

— Несмотря на резкий скачок цен на строительные материалы, Главой республики Олегом Николаевым поставлена задача продолжить строительство таких объектов и реализацию всех национальных проектов, то есть своевременно исполнять все социальные обязательства республики. В связи с этим были внесены изменения в законодательство. В частности, разрешено авансирование строительных работ. Раньше оно практически не использовалось, но когда в связи с ростом цен строительные организации столкнулись с нехваткой свободных денежных средств, авансирование позволило им продолжить работу и снизить финансовую нагрузку.

Кроме того, приняты решения, позволяющие пересматривать условия заключенных контрактов при невозможности его исполнения по независящим от сторон контракта обстоятельствам. Таким образом, принятые правительством республики антикризисные меры позволили значительно снизить финансовую нагрузку на поставщиков и без сбоев продолжить исполнение государственных контрактов.

— Некоторые поставщики не хотят связываться с госзакупками, и причина у них — долгое ожидание оплаты. Что изменилось в этой части?

— Сегодня ситуация с оплатой изменилась кардинально — срок оплаты по контрактам не может превышать 7 рабочих дней. Поставщики после завершения поставок и подписания актов гарантированно через неделю получат оплату. Кроме того, введен электронный документооборот между поставщиком и заказчиком — электронное актирование, которое позволяет ускорить в разы подписание документов о приемке и обеспечивает контроль и прозрачность этой процедуры.

— Цифровизация внедряется во все сферы. Как с этим обстоит дело в сфере закупок?

— В республике современные цифровые сервисы активно применяются и в закупочной деятельности. Одним из первых решений было внедрение электронного сервиса «Портал закупок малого объема Чувашской Республики». Благодаря ему сведения о небольших заказах для государства стали доступны всем заинтересованным лицам, тогда как ранее такие закупки осуществлялись на бесконкурентной основе у единственного поставщика. За время функционирования портал наглядно продемонстрировал свою результативность и целесообразность: через электронный сервис проведено порядка 37 тысяч закупок на общую сумму 4 миллиарда рублей, бюджетная эффективность составляет 10-12%.

Портал закупок является мощным инструментом поддержки региональных товаропроизводителей, с его помощью бизнес-сообщество может заявить о себе, разместив на сайте информацию о своих товарах, работах или услугах. Таким образом, заказчик получает лучшее предложение, избегая тем самым трудозатрат на поиск поставщика, при этом повышается открытость и прозрачность закупок, создаются дополнительные условия для развития малого бизнеса.

Кроме этого, в республике введены в эксплуатацию Региональная информационная система управления закупками и Региональный каталог товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Это позволило автоматизировать весь закупочный процесс и вести оперативный учет закупок. За счет цифровизации процессов закупок в республике повышается прозрачность расходования бюджетных денег, сводится к минимуму бумажный документооборот.

— Надежда Владимировна, возглавляемое вами ведомство является региональным регулятором контрактной системы закупок. Как организована работа с заказчиками в этом направлении?

— Мы постоянно ведем с заказчиками открытый диалог, проводим обучения, разъясняем нюансы, как грамотно планировать и осуществить закупку для государства. Ведь наша цель — повысить эффективность, координацию и прозрачность расходования бюджетных денег.

Во второй раз в республике прошел конкурс «Лучший специалист по закупкам Чувашской Республики», сейчас подводим итоги. В ходе конкурса участники обмениваются профессиональным опытом и практическими навыками эффективной закупочной деятельности. Считаю, что такие конкурсы очень полезны, они позволяют совершенствовать знания, в то же время повышают престиж специалистов по закупкам.

В прошлом году впервые в республике мы собрали закупщиков со многих регионов России на конференцию «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса», где обсудили новации в сфере закупок и перспективы ио развития. Самое главное — обменялись мнениями и опытом с учетом региональных особенностей осуществления закупок.

Опыт Чувашии по централизации и цифровизации государственных и муниципальных закупок высоко оценен на федеральном уровне. По итогам работы за 2021 и 2022 годы Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам присвоила Чувашской Республике наивысший рейтинг в таких номинациях, как снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе закупок, исполнение требований законодательства, исполнение контрактов…

Ассоциация организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «Равноправие — ответственность — состязательность в торгах» (Ассоциация «РОСТ») также отметила положительную практику региона по централизации закупок. По итогам работы за 2022 год Госслужба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам признана Лидером индекса эффективности закупочной деятельности регионов.

— Результаты, что и говорить, внушительные Какие планы на этот год?

— В текущем году у нас запланирована централизация закупок, осуществляемых отдельными юридическими лицами с долей регионального или муниципального участия более 50%. Разработана «дорожная карта», согласно которой осуществлятся процесс централизации. Практически со всеми заказчиками заключены соглашения, и многие учреждения уже осуществляют закупки централизованно через наш Региональный центр закупок.

— Надежда Владимировна, работа у вас нелегкая и ответственная. В чем черпаете вдохновение и стимулы?

— В общении с семьей, чтении художественной литературы, посещении театров. Люблю также выезды на природу, активный отдых.

Интервью провел Николай Петров