Сериал «Раневская» — об одиночестве, выборе и служении театру

«Поклонников миллион, а в аптеку сходить некому»

«Когда вы придете ко мне в гости, стучите в дверь ногами! Почему ногами? Ну вы же не с пустыми руками ко мне придете!» Сама Фаина Раневская даже в голодные 20-е и 40-е годы делилась последним и подкармливала тех, кому было еще тяжелее, чем ей. Выжить помогали оптимизм и невероятное чувство юмора, а с этими качествами надо родиться! Сейчас говорят, что живи Раневская в наше время, ей не было бы равных в жанре стенд-апа. Любую роль — даже самую маленькую — у нее получалось расцветить такими красками, что у зрителей в памяти подчас оставалась она, а не главная героиня. Сегодня на Первом канале — завершающая серия биографического фильма о Раневской.

Режиссер — Дмитрий Петрунь,

серий — 8,

места съемок: Москва, Таганрог, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Выборг

Наш знаменитый земляк Николай Мордвинов играл с Раневской на одной сцене, и некоторые эпизоды остались в воспоминаниях Алексея Щеглова, внука Павлы Вульф, самой близкой подруги Фаины Георгиевны. С детства он звал ее Фуфой. Будучи юношей, участвовал в спектакле «Рассвет над Москвой» о хлопкопрядильной фабрике: «Зрители встречали аплодисментами всю их троицу: ее, Марецкую и Мордвинова. Фуфа старалась придумать хоть что-то человеческое — в своей сцене у текстильного министра, куда она приходила за правдой, пила от волнения газировку и испуганно-хитро спрашивала министра: «Что это у тебя? Пузырьки какие-то, щиплются!» «Боржом», — красивым басом отвечал министр — Борис Юльевич Оленин, его изображавший. Публика облегченно и благодарно смеялась». Эпизод с пионерами из этого спектакля вошел в сериал. В фильме есть эти моменты работы над ролями, когда Раневская сама полностью выстраивала свои эпизоды. А режиссерам оставалось лишь улыбаться и удивляться.

О чем кино?

Первые серии — о том, как девушка из провинциальной еврейской семьи Фанни Фельдман становится гранд-дамой театра и кино Фаиной Раневской. Последующие — об одиночестве и отсутствии настоящей любви на фоне обожания всего Советского Союза. Об огромном желании раскрыться как драматическая актриса и горьком понимании, что режиссеры видят в ней «балаганного Петрушку».

Вообще история жизни Раневской — это портрет на фоне эпохи. Мир рушится, а девушка рвется на сцену. Гражданская война, голод, сталинские репрессии, Великая Отечественная, цензура в кино и театре, Хрущевская оттепель… Но в сериале эти события как будто немного приглушили, снизили градус остроты. Издатели когда-то предложили Раневской две тысячи аванса за книгу воспоминаний. «Но я не хочу вспоминать. Я хочу забыть, — ответила актриса и объяснила в своей манере: — Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга «Судьба — шлюха».

Впрочем, есть в фильме настоящие режиссерские находки: как одной сценой показать смену власти в Крыму? Артисты начали спектакль для белогвардейцев, а закончили уже для красных. В Евпатории так и было: правительство менялось, но театр не закрывался. «Высокое предназначение искусства — менять людей. Кого менять?! Тех, кто плюется шелухой в актеров?» — вопрошала днем дворянка Павла Вульф, наставница и единственная подруга Раневской, а вечером выходила на сцену выступать перед большевиками.

Ощущение от фильма, что фокус сосредоточен на одном лице, а эпоха и те, кто делал ее такой, немного размыты. Мы видим неподражаемую главную героиню, характер которой прорисован до мелочей, а все остальные вокруг — словно статисты. Великие Эйзенштейн и Александров получились карикатурными, Ахматова — слишком трагичной, Вертинский — как будто не от мира сего. Но — что удивительно — фильм все равно захватывает и заставляет ждать новых серий. На мой взгляд, благодаря обаянию Раневской. Поймала себя на мысли, что, кроме ее ролей в кино и фраз, ставших крылатыми, я ничего не знаю о ее жизни. А в эту биографию вместилось столько всего, что хватило бы на нескольких женщин!

Более того, картина заставляет совсем другими глазами взглянуть на актрису, которая раньше казалась мне такой язвительной и высокомерной. А ей всю жизнь приходилось делать очень непростой выбор: между родительским домом и московской сценой, любовью и новой ролью, эмиграцией и родиной, возможностью наконец увидеть семью и Сталинской премией, которую могли не дать людям, имеющим родственников за границей… И в фильме это показано.

Актеры

Изначально на роли молодой и пожилой Раневской режиссер хотел пригласить двух разных актрис. 38-летняя Мариэтта Цигаль-Полищук справилась одна. Ладно, грим — сейчас из Безрукова можно сделать Высоцкого, но как передать пластику движений, походку, осанку, интонации голоса сначала 18-летней, а потом 40-, 50-, 60-летней женщины? Лично у меня не было никаких сомнений, что я вижу на экране Раневскую. У Цигаль-Полищук есть все шансы получить за эту роль призы кинофестивалей.

Еще одним открытием для меня стала Ирина Гринева в роли Любови Орловой. С ней не очень много эпизодов, но попадание в образ советской кинодивы стопроцентное, особенно в сценах съемок фильма «Весна».

Три главных мужских образа: отец «небогатый нефтепромышленник», как говорила про него Фанни, Гирш Фельдман; Василий Качалов (тот самый, у чьей собаки просил на счастье лапу Сергей Есенин) и генерал НКВД Сергей Репнин, с которым судьба как свела Раневскую, так и жестоко развела.

«Самуил берет ее замуж, несмотря на ее характер, заикание и идиотизм», — безжалостно констатирует отец (Семен Стругачев), желающий выдать Фанни за сына своего друга-врача. «Она хочет позора всей нашей семье, потому что ваш театр — это дом терпимости!», «Нескладная, уродливая заика!» И как поменяются его интонации, когда в эмиграции, в оккупированной немцами Румынии, он гордо повесит в своей лавке им же заказанную киноафишу с портретом дочери и откажется убрать ее даже под дулом фашистского автомата. Наверное, после самой Раневской это самый пронзительный и живой образ в фильме.

Домогаров в роли уже немолодого, подрастерявшего былой блеск Качалова словно подтверждает фразу еще одной кинодивы — Моники Белуччи: «Женщина-актриса всегда больше, чем женщина, мужчина-актер — меньше, чем мужчина». Так я и не поняла, ну во что там так была влюблена юная Фанни. Нынешний Домогаров уже не тот граф де Бюсси, по которому сходили с ума зрительницы в конце 1990-х. Да и с чего это вся эта московская богема вдруг взялась за молодую провинциалку, что сам Качалов даже придумал ей псевдоним?

Кого пригласить на роль влюбившегося в Раневскую чекиста, режиссер, скорее всего, долго не думал. Конечно, Константина Лавроненко, в фильмографии которого это, наверное, тысячный бравый военный. Репнин — единственный выдуманный персонаж. Но реальный прототип у него есть — маршал Советского Союза Федор Толбухин. Правда, были ли у женатого маршала интимные отношения с Раневской, не отражено ни в чьих мемуарах. Потому создатели сериала любовную линию просто придумали, решив: ну не может же быть, чтобы за всю жизнь у женщины не случилось ни одного романа? Хотя еще в юности Фанни сказала: «Я никогда не полюблю смертного». Может, стоило сохранить интригу и показать эту историю намеками — без поцелуев и расстегнутой рубашки Лавроненко в гостиничном номере Раневской?

Смотрибельность

Уже сняты сериалы про героев той эпохи: Валентину Серову, Орлову и Александрова, Утесова, Есенина, Фурцеву, и они похожи друг на друга в желании создателей охватить всю биографию героя. Тем более, что действующие лица везде одни и те же, только играют их разные артисты. Даже странно, что в «Раневской» не появился Сталин. О нем говорят, но «живьем» мы его так и не увидели. Ну хоть в этом сериал отличается от предшественников. Может быть, лучше снимать 2-часовые фильмы об эпизодах из жизни великих, а не замахиваться на всю их жизнь? Вторая часть сериала с уже немолодой Раневской получилась явно сильнее первой.

Заметно невнимание создателей к второстепенным персонажам. В кадре старится только главная героиня. Над остальными время, видимо, не властно, или гримерам было не до них. С Качаловым мы вообще расстались как-то внезапно: только что он гулял с Раневской по Красной площади, вытягивал ее из депрессии, как вдруг взял и умер! Никаких намеков, что у Василия Ивановича рак легких, и дни его сочтены. Ну хоть бы раскашлялся Домогаров в какой-нибудь сцене!

Есть очень сильные эпизоды, связанные с родными Раневской, когда комок подступал к горлу, есть сцена «на грани» с чекистом, пытающимся склонить актрису к доносам на коллег, но опять-таки вытянула их Мариэтта.

Несмотря на трагичность показанной эпохи, сериал получился жизнеутверждающим. Такому оптимизму Фаины Георгиевны, смелости, непотопляемости и уверенности в собственной неподражаемости можно позавидовать! Только она на замечание о прорехе в юбке могла ответить: «Напора красоты не может сдержать ничто!», а прилетевший на лацкан пиджака голубиный помет назвать «очередной правительственной наградой». Интересно, какой фразой оценила бы она этот фильм?