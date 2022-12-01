Николай Николаев: Новым вызовам отвечаем новыми возможностями

К главному врачу Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николаю Николаеву напросились в гости, чтобы поговорить об итогах уходящего года, а получилась обстоятельная беседа о новых возможностях возглавляемого им учреждения, преодолении западных санкций и врачах, которых «нужно взращивать, холить и лелеять».

Больше реабилитации и операций

— Год благополучный — реализовали все свои планы, которые были задуманы, — отметил Николай Станиславович. — Запустили реабилитационный корпус. Было непросто, но сегодня он успешно работает. В том числе и за счет этого, появления дополнительных коек в собственном реабилитационном центре, в 2022 году мы существенно нарастили количество пациентов — на прошлой неделе впервые за время существования центра был зарегистрирован 10-тысячный пациент, с чем его и поздравили. До этого самый высокий показатель пролеченных за год пациентов чуть не дотягивал до 9 тысяч.

— А год еще не завершился…

— Значит, рекордный показатель еще прибавит в весе. Более того, с серьезным плюсом нынче будет и количество выполненных в центре операций. В октябре Минздрав России дал нам дополнительный их объем: еще более тысячи случаев — и тоже с учетом того, что у нас заработал новый корпус. Это значит, что очередь сдвинется, десятки пациентов, которые планировали приехать к нам только в следующем году, будут прооперированы уже до нового года. И общее количество операций до конца года достигнет 9080 — также впервые.

Если говорить про реабилитационный корпус, то очень востребовано артроскопическое отделение, которое позволило сконцентрировать там все малоинвазийные процедуры. И теперь готовимся к заключению соглашения с Минспортом республики: уже в следующем году начнем принимать наших спортсменов из сборных команд страны по различным видам спорта — по целевым направлениям в системе обязательного медицинского страхования. В спорте высших достижений травмы неизбежны, и мы сможем оказывать помощь спортсменам — оперировать, не будет необходимости дожидаться очереди, у них появляется возможность реабилитации в стенах нашего центра.

— Театр, говорят, начинается с вешалки, а ваша клиника, наверное, с гостевой автостоянки, которая, мы заметили, тоже обновилась… Кстати, в Чебоксарах вряд ли где-то еще можно увидеть такое разнообразие номеров автомобилей — по ним географию страны можно изучать!

— Клинике в следующем году уже исполняется 14 лет, и в плане укрепления материально-технической базы в этом году сделано тоже немало. На стоянке, о которой вы говорите, полностью переложили асфальт. Действительно, к нам приезжают чуть ли не со всех концов страны — 70% пациентов являются жителями других регионов, и обеспечение комфорта для пациентов, соглашусь, начинается уже с автостоянки. На территории Центра обустроили новую детскую площадку. Сейчас заканчиваем обновление нашего конференц-зала. Все будет новое — от ковролина на полу до освещения и сцены.

Еще и обучаем

— А еще в коридоре мы встретили большую группу молодых людей — общаются между собой не на русском…

— Так это наши иностранные студенты! С 2014 года мы тесно сотрудничаем с кафедрой травматологии и ортопедии Чувашского госуниверситета, за эти годы уже подготовлены десятки специалистов по нашему профилю, которые лечат людей в разных регионах. Часть из них пополнила наши ряды — успешно работают в стенах центра. По сути, всю реабилитацию все студенты медфака ЧГУ проходят у нас. В том числе и иностранные студенты.

— В понедельник на планерке в Доме правительства обсуждали подготовку кадров для медицины. И Леонид Черкесов, спикер Госсовета, депутатом которого вы являетесь, посетовал на то, что в больницах учебных помещений или совсем нет, или они находятся где-то в подвалах. И лишь в нескольких клиниках, в том числе в вашей, созданы для этого достойные условия.

— У ЧГУ нет своей клиники, и многие наши медучреждения являются клиническими базами для подготовки молодых специалистов. Лет 30 назад и студентов было меньше. У нас на потоке, помню, учились 250 человек, а сейчас на 1 курс университета поступают чуть ли не 900 юношей и девушек, поэтому и учебных помещений, которые раньше были в медучреждениях, не хватает. Университету необходима собственная клиника. И если тот большой проект — строительство новой республиканской больницы — будет реализован, там мы сразу закладываем большое количество учебных комнат для студентов. И речь даже идет о том, чтобы один корпус выделить именно под университетскую клинику. Посмотрим, какие будут возможности, но для обеспечения учебного процесса молодых врачей соответствующие условия создать нужно.

Если говорить о нашей клинике, то, действительно, для работы со студентами все необходимое у нас есть. И открытие реабилитационного центра эти условия расширило: будущие специалисты приходят к нам, знакомятся с современным оборудованием, изучают технологии медицинской реабилитации. Поток студентов увеличивается, и мы задумываемся о создании для них второй учебной комнаты.

Кстати, не только студенты, но и школьники наши частые гости. Недавно в республике прошел форум ранней профессиональной ориентации школьников, запущена так называемая программа «УПК-21». Мы же с чебоксарской средней школой № 31 этим занимаемся уже лет десять. Есть специализированный класс, учащиеся 10-11 классов посещают занятия — проходят у нас практику по общему уходу за больными. И в этом году 80% выпускников поступили в различные медицинские вузы. По такому же пути сейчас пошли с 5-й гимназией, планируем наладить сотрудничество со столичным лицеем №2.

И иностранцы в гости к нам

— С прицелом, что они через годы могут прийти к вам?

— Ну со школьниками так загадывать — слишком далеко. Нравится профессия врача или нет — пусть дети определяться уже в школьные годы. А с прицелом, как вы говорите, работаем с ординаторами — готовим их для работы в нашем центре. Только за последнее время, я подсчитал, около полутора десятка молодых специалистов пришли к нам именно из ординатуры ЧГУ. Вот открылся реабилитационный корпус — одновременно понадобились врачи. Приняли ординатора из Новосибирского института, двоих специалистов из Санкт-Петербурга после окончания ординатуры института имени Вредена.

— Выбираете лучших из лучших?

— Для нас важно, чтобы у человека были мотивация, потенциал, чтобы было понятно, что из этого человека получится настоящий специалист. Делать хорошо 350 операций в год не так-то просто. Врачи работают по 10-12 часов в сутки. Не все готовы к такому режиму, не каждый способен еще и выдержать такой темп работы. Поэтому не устаю повторять, что врач — это «штучный товар», его нужно взращивать, холить и лелеять.

— Вы еще не сказали про науку — ей ваши специалисты тоже занимаются вплотную. Каковы успехи?

— В нашем деле нужно постоянно совершенствоваться, оттачивать навыки, изучать новый опыт… Сегодня мы не только клиника практического здравоохранения, но и научно-методический центр. Врачи приезжают со всей страны, читаем им лекции, в наших операционных они получают необходимую практику. Едут даже из-за рубежа. Нынче у нас обучаются 10 ординаторов, и половина из них — представители других стран.

В этом году я ездил в Казахстан — принял участие в работе съезда зарубежных коллег, и у нас сложились партнерские отношения с Национальным научным центром травматологии и ортопедии Казахстана. Как раз в конце прошлой недели проводили домой казахских коллег, которые прошли стажировку в нашей клинике. Два молодых хирурга и операционная сестра перенимали наш опыт в проведении высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов конечностей.

В наших рядах есть врачи с учеными степенями — кандидаты и доктора наук. Они не просто практикующие врачи, а еще и педагоги, ученые, которые выступают на всероссийских и международных конференциях, ездят с лекциями в другие вузы и клиники, делятся собственным опытом, двигают науку вперед.

Недавно в Москве прошел Всероссийский съезд травматологов-ортопедов. Масштабный форум с международным участием, который проходит раз в четыре года, поэтому очень ожидаемый специалистами. И мы более чем достойно представили чебоксарский центр на этом форуме — в научную программу съезда были включены десять докладов наших сотрудников. И для ежегодного общеевропейского конгресса EFORT европейской Федерации ортопедии и травматологии, являющегося крупнейшей платформой для обмена знаниями и опытом в Европе, были выбраны шесть докладов наших сотрудников — от одной клиники для такого солидного форума очень много, что, конечно, еще раз подтверждает уровень научных исследований в нашем центре. Но эту конференцию придется пропустить — по понятным причинам…

Не приговор…

— Еще наверстаете… Кстати, как сказались западные санкции на работе центра? Те же импланты — импортные, с ними проблем не возникает?

— В этом плане ничего не изменилось — те же импланты, те же производители. Изменения претерпели логистические цепочки. Если раньше их из Европы везли напрямую, то теперь доставляют через другие страны — немножко окольными путями, поэтому по времени получается чуть дольше. Также мы увеличили количество компаний, с которыми сотрудничаем, тем самым расширили ассортимент имплантов, за счет этого имеем необходимый их запас для нормальной работы в первом квартале наступающего года. Поэтому санкции на качество оказываемой медицинской помощи нашим пациентам никак не повлияли.

— Николай Станиславович, в начале беседы вы назвали рекордные показатели работы центра. А ведь был еще один рекорд — вы поставили на ноги 98-летнюю жительницу Красночетайского района!

— Не спорю, тоже своего рода рекорд. Она, кстати, участница строительства оборонительных линий Сурского рубежа, поступила к нам с переломом шейки бедра. Операция прошла успешно, очень благодарила…

— Получается, подобный диагноз даже в таком возрасте — нисколько не приговор?

— В этом году был доработан порядок оказания медицинской помощи пациентам с переломом шейки бедра. О всех таких больных сообщают нам, мы проводим экстренную консультацию и принимаем решение о тактике лечения. Нельзя оставлять пациента лежать дома, лечебные учреждения обязаны их доводить до приемного отделения, обеспечить полное обследование, а дальше принимать решение — где, в какой больнице проводить операцию. Если требуется оперативное вмешательство, такие больные должны быть прооперированы в течение 48 часов — при соблюдении этого условия 90% из них могут перенести операцию и встать на ноги. А без операции летальность в течение уже первого года составляет 86%. Человек лежит, у него появляются пролежни, обостряются хронические заболевания, без движения нарушается сердечная деятельность, дыхание и так далее. Поэтому нужно оперировать, не откладывая, пока не начались изменения в организме.

— Почему перелом шейки бедра характерен именно для пожилых?

— Всему виной остеопороз. С возрастом из-за нарушений обменных процессов в организме кости становятся более хрупкими, и даже падение с высоты собственного роста чревато переломом шейки бедра, чего не должно быть. И это большая проблема. К сожалению, у нас в возрастных группах нет такой культуры — осуществлять профилактику остеопороза. Именно поэтому наш центр один из первых в республике открыл кабинет остеопороза: пациентов консультируют дипломированные специалисты, назначают лекарственные препараты. Одних витаминов мало, необходимы специальные препараты, способствующие откладыванию кальция в костях. С возрастом обязательно нужно проходить обследование на остеопороз, люди должны об этом знать, и тогда даже в пожилом возрасте ничего не будет мешать активной жизни.