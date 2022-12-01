Сегодня в 16:00 состоится онлайн-трансляция презентации обновленной Вышитой карты России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В создании «Вышитой карты России» участвовали больше 200 мастеров со всей страны. Около половины из них уже собрались в Москве, чтобы принять участие в презентации обновлённой карты 12 декабря в МГАТ «Русская песня». Заместитель министра культуры Чувашии Татьяна Казакова поприветствовала мастеров, создавших «Вышитую карту России», вручила вышивальщицам благодарности за участие во Всероссийской акции и книгу-альбом «Вышитая карта России».

Мастерицы поделились рассказами о том, как они создавали фрагменты своих регионов, интересными историями.

Спасибо за ваш труд, уважаемые мастера! Вы вложили душу в каждый стежок, в каждый миллиметр вышитого полотна! Без вас этот проект бы не состоялся, не стал бы таким ярким, тёплым и уникальным!

Презентацию карты (16.00) и праздничный концерт (18.00) можно посмотреть онлайн! 

Опубликовано: 12 декабря 2022 г.


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