На сессии Госсовета утвердили бюджет республики на 2023 год

У бюджета — социальные приоритеты, а догазификация в Чувашии — на передовых позициях в стране

Почти 63% республиканского бюджета следующего года будет направлено на социально-культурную сферу. Главный финансовый закон на этот период и на плановый период 2024-2025 годов принят на очередной, 13-й, сессии Госсовета Чувашии.

Бюджет сбалансирован и направлен на реализацию задач, поставленных указами Президента страны, Стратегией социально-экономического развития Чувашии, Посланием Главы республики, сказал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Предусматривается финансирование реализации крупных инвестиционных проектов, создания частных технопарков, особой экономической зоны, существенное расширение мер господдержки промышленности, АПК, малого бизнеса, жилищного строительства, ЖКХ.

Доходы республиканского бюджета на 2023 год оцениваются в объеме 80,2 млрд рублей. В том числе собственные — более 42 млрд рублей, что больше на 1,3 млрд рублей уточненных показателей 2022 года, сказал министр. Безвозмездные поступления составят 38 млрд рублей, прежде всего, из федерального бюджета.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Принятый бюджет имеет параметры, которые можно охаракте-ризовать как «исторически впервые». Самое главное, мы в нем учли решение «горящих» вопросов. В частности, это строительство новых школ взамен аварийных и решение таких застарелых проблем, как завершение строительства группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов, реконструкция стадиона «Волга». Начато строительство лыжероллерной трассы, а это, в свою очередь, завершение биатлонного центра. Главное, что мы поступательно решаем задачи стратегического комплексного развития республики».

Обсуждение бюджета во втором чтении проходило ровно, без излишних эмоций — они были выплеснуты при первом чтении документа. Его поддержали все фракции, за исключением КПРФ. Депутат от «Единой России» Николай Малов, обосновывая решение фракции, высказался о необходимости дальнейшей поддержки и обеспечении эффективности местного самоуправления. Для этого требуется укрепление финансового положения его структур.

Депутат Петр Краснов, выйдя к трибуне, анонсировал, что о поддержке бюджета или наоборот он скажет в конце своего выступления. Петр Степанович на правах члена коллегии Минспорта республики развернул тему увеличивающейся финансовой поддержки спортивной отрасли. При этом предложил новое прочтение известной истины «спорт — норма жизни» как «физкультура и спорт — норма жизни». Ибо речь должна идти не только о высоких спортивных результатах, но и о массовости, которую предполагает физическая культура.

Петр Краснов отметил почти восьмикратный рост финансирования физкультурно-спортивной отрасли в период с 2014 по нынешний год — со 100 млн рублей до более чем 800 млн. А на 2023 год заложено более 900 млн рублей. Впервые с 2014 года были проиндексированы расходы на питание спортсменов–учащихся училищ олимпийского резерва, впервые учреждена именная стипендия Главы республики для спортсменов высших достижений. Чувашия вышла на передовые позиции по доступности спортивных объектов для населения. Так и должно быть дальше, есть вещи, которые требуют серьезных финансовых источников в принимаемом бюджете, в том числе на 2024-2025 годы, резюмировал депутат и пошел с трибуны. «Так вы поддерживаете бюджет?» — спросил вдогонку спикер Леонид Черкесов. «Да, конечно!» — отозвался Петр Степанович.

Депутат Олег Мешков на этот раз отошел от излюбленной темы сохранения архитектурно-культурных памятников, затронув тему просто культуры — сельской. Как еще и крупный бизнесмен он обеспокоен тем, что в одном из сел его округа практически не стало никакого сельхозпроизводства. Но люди не опускают рук и требуют если уж не хлеба, так хотя бы зрелищ в виде нового клуба. По мнению парламентария, их строительство надо продолжать, тем более для сельских очагов сейчас имеются типовые проекты.

В контексте одной из важнейших тем — строительство и капремонт школ депутат Игорь Моляков напомнил о ремонте чебоксарской школы № 7, перешагнувших все мыслимые сроки. В ней учатся дети работников оборонного Чапаевского завода, которым сейчас приходится водить ребятишек в другие школы, что очень неудобно. Некоторые с завода увольняются. Вдобавок назрело увеличение стоимости ремонта. Приведя ленинское изречение о необходимости учета и контроля, депутат сообщил, что планерки подрядчиков объекта теперь проходят неизменно с участием прокуроров.

Принятие главного финансового закона республики почти совпало с 65-летием председателя Комитета по финансовым рынкам Госдумы РФ Анатолия Аксакова — его день рождения пришелся на 28 ноября. Парламентарий выслушал массу поздравлений в свой адрес, отмечали его заслуги, одна из последних — «пробивание» включения в федеральный бюджет лыжероллерной трассы и строительство стадиона «Волга». Олег Николаев вручил юбиляру большой букет цветов, а Леонид Черкесов — часы от Госсовета. Приняв подарки, Анатолий Геннадьевич высказал свою оценку бюджета и пожелания по его исполнению.

В рамках «Правительственного часа» парламентарии выслушали отчет вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова о ходе реализации программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021–2025 годы и программы догазификации населенных пунктов Чувашии. В 2020-2022 годах на Заволжской территории Чебоксар построены внутрипоселковые газопроводы в пяти из шести населенных пунктов протяженностью 25,5 км. Завершено строительство межпоселкового газопровода протяженностью более 52,3 км, из которых более 31,2 км проходят по территории Чувашии. Пуск газа на Заволжской территории осуществлен 28 октября.

Продолжается реализация программы догазификации. В рейтинге субъектов страны Чувашия делит 1-2 место среди 89 субъектов. «В рамках государственной поддержки по газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории республики, в 2021 и 2022 годах за счет регионального бюджета предусмотрены компенсации части затрат на приобретение газоиспользующего оборудования, приборов учета газа», — отметил Павел Данилов. На сегодня за компенсациями в отделы социальной защиты населения обратились 58 граждан. По 45 заявкам вынесено решение о назначении компенсации на газификацию.