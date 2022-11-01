Сергей Артамонов: Мы стали сильней

Даже в нынешнем, особенно сложном для экономики году, под беспрецедентным санкционным давлением, есть острова роста. Один из таковых — агропромышленный комплекс республики, по ряду важнейших позиций демонстрирующий впечатляющую динамику. А по некоторым — и рекорды. Об этом накануне праздника аграриев журналист «СЧ» беседует с вице-премьером — министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым.

— Сергей Геннадьевич, нынешний праздник работников АПК в некотором роде исторический, так как встречаете его рядом итогов, без преувеличения, исторического плана. Имеется в виду, прежде всего, миллионный сбор урожая зерна, чего не было в течение последних 30 лет.

— Год действительно был сложный для аграриев — за два десятилетия своей работы в отрасли не припомню подобного. Но его особенность — в сложности и одновременно в высокой урожайности. На сев весной вышли с задержкой на три недели, на посадку картофеля — также. Уборка началась соответственно позже. Хотя влаги хватало, тепла летом тоже, что, конечно, способствовало успешному созреванию хлебов. Зерна к началу октября в бункерном весе было собрано более 1 миллиона тонн, надеемся, что на этом рубеже удержимся и в подсчете в амбарном, то есть чистом весе.

Два года назад нам удалось перевалить за рубеж 900 тысяч тонн. Но тогда уборочная площадь была больше, чем в этом году, а урожайность в 2020 году составила 33 центнера с гектара. Нынче площадь под зерновыми поменьше, зато выход с гектара — 33,8 центнера — рекордный показатель. Это говорит о высокой эффективности растениеводства. По производству зерна в расчете на 100 гектаров в ПФО мы занимаем четвертое место. Отдача пашни повышается во многом благодаря увеличению внесения в почву минеральных удобрений с 30 килограммов действующего вещества до 50 килограммов. Вдобавок сейчас абсолютно другие, более прогрессивные технологии, техника. Еще не так давно энергонасыщенность отрасли составляла 111 лошадиных сил на 100 гектаров, сейчас — на уровне 127. Но и этого уже мало — по ПФО показатель 150 сил.

— Есть и такая особенность года: из-за засухи в нескольких районах пришлось вводить режим ЧС, что, однако, не помешало получить рекордный валовой сбор в целом по республике. И не только по зерну…

— Да, это так, но могли бы получить больше. Стоит отметить, что высокие сборы нынче дали не только зерновые, но и масличные культуры. Площади под ними были увеличены процентов на 30 — до 36 тысяч гектаров при валовом сборе на текущий день около 30 тысяч тонн. Но, как это часто бывает у аграриев, резко упали закупочные цены на рапс, горчицу, другие культуры. Так что предстоит еще потрудиться, чтобы выгодно продать или переработать продукцию.

Неоднозначная ситуация и с картофелем. Его было посажено во всех категориях хозяйств 18,9 тысячи гектаров, в том числе в сельхозорганизациях и у фермеров — 5,7 тысячи. Это больше на полторы тысячи гектаров прошлогоднего, но значительно меньше, чем несколько лет назад. Сокращение площадей происходило ввиду снижения цен на клубни в течение последних лет — рынок есть рынок…

— В последнее десятилетие много говорят о возрождении хмелеводства. Есть ли здесь какие-то заметные подвижки в нынешнем году?

— Динамика в отрасли очень даже неплохая. Площадь навешанных хмельников увеличилась на 20 с лишним гектаров — до 123. Хотя понимаем, что этого пока мало. Заметно вырос сбор шишек. Но чтобы заняться полноценным хмелеводством, надо создать для этого условия. Речь идет, прежде всего, о надлежащем техническом обеспечении. Выпуск хмелесушилок одно из предприятий освоило, в доработке находится комбайн производства «Текстильмаша». Хотели в июле привезти также комбайн из Китая (страна, кстати, тоже занимается хмелем), но он застрял на границе, дойдет только в декабре. Планируется создать комплекс по уборке и сушке шишек, после чего можно будет ставить вопрос о более активном занятии хмелеводством. Самая лучшая техника для хмелеводства, конечно, производства Чехии, но ее, ввиду санкционного давления, очень проблематично закупить и доставить, к тому же из-за высокой стоимости окупиться она сможет лишь через полтора десятка лет.

— Если оценить в целом санкционное влияние — насколько оно ощутимо в АПК республики?

— Санкции, конечно, нарушили прежнюю привычную для нас жизнь, приходится перенастраиваться. Но не скажу, что они вывели из колеи — скорее, сделали нас сильней. За январь — сентябрь в АПК республики произведено продукции на 18 процентов больше, чем за тот же прошлогодний период. С 12 до 27 процентов выросла рентабельность предприятий отрасли — такого показателя у нас еще ни разу не было. На 4 процента выросла доля прибыльных организаций, на 18 процентов — средняя зарплата.

Аграрии заметно переориентировались на приобретение отечественной техники, так как поступление импортной ощутимо снизилось. Правительство, в свою очередь, активизировало финансовую поддержку в покупке отечественных комбайнов, тракторов. 40 процентов затрат на покупку нашей техники возмещается сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий. В прошлом году было закуплено полторы тысячи единиц новой техники, в республиканском бюджете на софинансирование закупок было заложено 1,2 миллиарда рублей, в нынешнем году — чуть поменьше.

Большая зависимость от импорта была по семенам, но и тут ситуация выравнивается. В картофелеводстве проблема уже решена, в следующем году республика не только себя полностью обеспечит семенными клубнями, но и в другие регионы ПФО готова их поставлять.

Экономическая ситуация, конечно, сказалась на экспорте нашей сельхозпродукции. Республика поставляла ее в 36 стран мира, более 20 из них причастны к санкциям против России. Естественно, туда отгрузка прекратилась, и в целом объем экспорта упал. По соглашению с Минсельхозом России в этом году мы должны экспортировать товаров на 33 миллиона долларов, по итогам девяти месяцев реализовано на 22 миллиона. И теперь данное соглашение обнулили, что, впрочем, не означает, что можно расслабиться. Существенно увеличил закупки Китай — и кондитерской, и мясной продукции. Так что больше будем ориентироваться на страны Азии.

— Повлияла ли ситуация на уровень господдержки отрасли?

— Наоборот — объем господдержки АПК Чувашии в 2022 году впервые составит более 5 с половиной миллиардов рублей. Буквально на днях федеральный Минсельхоз удовлетворил все наши заявки на возмещение части затрат по строительству животноводческих комплексов, 25 процентов компенсирует федеральный бюджет, 15 — регион. Часто спрашивают, насколько эффективно используется такая весомая помощь… Отдача от использования бюджетных средств обосновывается изначально, и не выполнить установленные показатели, а их более 70, мы просто не можем. Поддержка в итоге сказывается на общих экономических показателях — растут объемы производства. Мяса произведено больше на 4 процента к девяти месяцам прошлого года, молока — на 2,6, яиц — на 19 процентов, не снижается поголовье скота.

Без господдержки трудно было бы реализовывать инвестиционные проекты. Ежегодно в них вкладывается более 2 миллиардов рублей. А новые объекты в АПК — это новые рабочие места, мы должны обеспечить сельчан работой, причем круглогодично. Ведь производительность труда на селе растет, рабочие руки высвобождаются, их надо куда-то пристраивать… Только в этом году построено и реконструировано около 30 животноводческих объектов, 15 из них — с нуля. Среди таких инвестиционных проектов — ЧебоМилк, два больших телятника в Вурнарском мясокомбинате, новый комплекс в СХПК «Коминтерн» Красночетайского района… Надо признать, доля продукции частных подворий в общем объеме снижается, поэтому следует активно развивать крупное производство, прежде всего, животноводческое.

Широко востребованы гранты на создание семейных ферм. Получившие их два года назад в нынешнем году обязаны запустить свои животноводческие комплексы. Причем есть и такие, кто обходится без господдержки. Картина, правда, не везде одинаковая. К примеру, в Батыревском районе в работе около трех десятков проектов, есть районы, где строятся 20 ферм, а в некоторых других — ни одной… Это серьезный пробел в работе местных властей — они должны готовить земельные участки под проекты, что довольно непросто. Когда есть уже подготовленные участки, инвестору будет намного проще.

— Сергей Геннадьевич, в последние годы сменились инвесторы в ряде крупных агрохолдингов — в «ЮРМЕ», на Чебоксарском бройлере… С пользой для дела?

— Вне сомнения — эти знаковые для АПК республики предприятия сохранились и возобновили свое развитие при новых владельцах. При прежних тот же «Бройлер» был обречен на исчезновение, так как они прямо заявляли, что их интересуют только текущие барыши, но никак не куры и перспективы предприятия. Новый хозяин из местных — известная компания «ВДС», я уверен, что предприятие будет хотя и медленно, но верно развиваться. После финансового оздоровления улучшились дела и на «ЮРМЕ», причем по всем показателям. В ближайшее время холдинг выйдет на полную мощность.

— Недавно в Чебоксарах прошло выездное заседание профильного комитета Совета Федерации по теме социального развития села. Чувашия оценивалась как один из лидеров в реализации комплексной программы устойчивого развития сельских территорий…

— Действительно, республика вкладывает огромные средства в социальное обустройство села. В нынешнем году на это направляется 6 с половиной миллиардов рублей против 5 миллиардов в прошлом. Только по линии Минсельхоза средства вкладываются в 1280 объектов. Мне иногда задают вопрос об эффективности таких вложений, и я постоянно говорю, что надо вкладывать еще больше. Создать сразу повсеместно комфортные условия трудно — в республике насчитывается более 1700 сельских населенных пунктов. Огромное позитивное значение имела муниципальная реформа, позволившая сконцентрировать, прежде всего, финансовые ресурсы и управленческий потенциал на местах.

В завершение поздравляю всех тружеников села, моих коллег с нашим большим профессиональным праздником. Желаю здоровья, твердости духа, чтобы исполнились все наши планы и проекты.