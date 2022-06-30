Холодный погода снизила пассажиропоток на речном транспорте более чем вдвое

О первых итогах речной навигации в столице Чувашии сообщили в администрации Чебоксар. В этом году в июне через Волгу в Сосновку и на Левобережный пляж переправились больше 9 тысяч человек, в то время как за аналогичный промежуток времени в 2021 была почти 21 тысяча граждан. По словам и. о. заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Дмитрия Денисова, снижение пассажиропотока связано с прохладной погодой этим летом. Напомним, речная навигация в столице Чувашии завершится 26 августа 2022 года. Однако в случае установления благоприятных погодных условий будет рассмотрен вопрос о ее продлении.