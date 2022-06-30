Холодный погода снизила пассажиропоток на речном транспорте более чем вдвое

О первых итогах речной навигации в столице Чувашии сообщили в администрации Чебоксар. В этом году в июне через Волгу в Сосновку и на Левобережный пляж переправились больше 9 тысяч человек, в то время как за аналогичный промежуток времени в 2021 была почти 21 тысяча граждан. По словам и. о. заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Дмитрия Денисова, снижение пассажиропотока связано с прохладной погодой этим летом. Напомним, речная навигация в столице Чувашии завершится 26 августа 2022 года. Однако в случае установления благоприятных погодных условий будет рассмотрен вопрос о ее продлении.
Опубликовано: 4 июля 2022 г.
Читайте также:
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Цитата номера
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
Весенние дороги Чувашии – под особым контролем
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
В заповеднике "Присурский" на две недели раньше срока проснулись сурки
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год