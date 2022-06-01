Июнь, что новенького?

Каждый месяц вступают в силу десятки изменений в регулирующих нашу жизнь законах, правилах и нормах. Одни из них касаются всех и каждого, другие — лишь немногих. Мы собрали здесь самые важные нововведения июня.

Идешь на стадион? Оформи паспорт

В России 1 июня вступил в силу закон, согласно которому билет на спортивные соревнования можно приобрести только при наличии Паспорта болельщика (Fan ID). Он принят Госдумой в декабре прошлого года, инициатор закона — правительство РФ.

Документ будет содержать персональные данные владельца и фотографию, его привяжут к гражданскому паспорту. Основной посыл — безопасность: авторы проекта хотят избежать появления на трибунах фанатов, которые ранее успели нахулиганить на аренах и на которых в связи с этим были заведены административные дела. Этой категории болельщиков получить паспорт будет проблематично. Но через полгода запрет может быть обнулен.

Паспорт можно оформить только на портале «Госуслуги» уже с 4 июля. Но четкой ясности, на каких именно турнирах его потребуют, пока нет. Известно только, что систему опробуют в нескольких городах, представляющих футбольную Российскую премьер-лигу. Соответственно, затруднительно сейчас сказать, потребуется ли Паспорт болельщика для посещения чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах этим летом.

Ранее Fan ID применялся на крупных международных турнирах по футболу в РФ — Кубке Конфедераций-2017, чемпионате мира-2018, а также на петербургских матчах чемпионата Европы-2020 (в связи с переносом из-за пандемии Евро проходил в 2021 году). Иностранные болельщики, имеющие Fan ID, приезжали в Россию без визы РФ.

Тогда Fan ID представлял собой заламинированный бейдж. Сейчас он будет доступен в электронном виде. У владельца документа появится персональный QR-код, его достаточно распечатать или предъявить на экране смартфона. Кстати, паспорт понадобится не только фанатам/болельщикам, но и самим участникам соревнований, организаторам и журналистам.

Система Fan ID у многих вызывала нарекания. Некоторые жаловались на то, что получили отказ в оформлении, хотя не имели административных и иных правонарушений. В результате на матчи домашнего ЧМ-2018 эти люди так и не попали.

А в этом году активные фанаты большинства клубов и вовсе объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу. Они сочли, что Fan ID ограничит им свободу самовыражения. Правда, от угроз к делу перешли только группировки фанатов «Спартака»: соответствующая трибуна домашнего стадиона пустовала. Фанаты других клубов бойкотирование игр отложили на более поздний срок.

И МРОТ, и пенсии, и прожиточный минимум

С 1 июня прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 10%.

Напомним, величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, а также федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

Так, в Чувашии выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится до 6448 рублей в месяц. Это 50% прожиточного минимума трудоспособного населения, который в республике с 1 июня 2022 года составляет 12896 рублей.

Родители детей от 8 до 17 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка) будут получать 5738, 8607 и 11476 рублей в месяц соответственно.

Как поясняют в республиканском отделении Пенсионного фонда, первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители по заявлениям, поданным в июне. По правилам, первичное перечисление назначенных выплат осуществляется в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения по заявлению родителя. Родители, которым выплаты назначены по заявлениям, поданным до июня, получат их в новом размере в июле (за июнь).

На 10% с 1 июня вырос и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он составляет 15279 рублей. Таким образом, за полное рабочее время отныне нужно платить не меньше указанной суммы. Иными словами, если у работника зарплата ниже нового МРОТ, ее обязаны повысить. Влияет МРОТ и на величину выплат по больничным листам и декретным: их минимальная сумма зависит от этого показателя.

ЦИФРЫ В Чувашии ежемесячные денежные выплаты детям от 8 до 17 лет установлены родителям 30,9 тыс. детей, пособия одиноким родителям — на 7,4 тыс. детей. Ежемесячные пособия получают 1,6 тыс. беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки.

Пенсии неработающих пенсионеров с этого месяца по поручению Президента России также проиндексированы на 10%. Это решение затронет страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, выплаты по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии. Выдача и доставка повышенных пенсий началась уже с 3 июня.

Кстати, с 1 июня вступил в силу и закон о пенсиях по потере кормильца. Согласно букве нового закона изменится порядок начисления таких выплат. До настоящего времени дети­сироты по окончании школы и достижении 18­летия автоматически теряли право на данные выплаты. Теперь они будут получать пенсию вплоть до 1 сентября, а в случае успешного поступления на учебу пенсию им будут выплачивать до достижения 23­летия либо до окончания учебного заведения.

Оружие — только с 21 года

С 29 июня вступают в силу поправки в закон об оружии, ужесточающие требования к тем, кто владеет оружием или имеет право на его приобретение.

Как сообщает «Российская газета», главная новация — увеличен возрастной ценз. Теперь приобрести травматический пистолет (официальное название — огнестрельное оружие ограниченного поражения) или гладкоствольное охотничье ружье смогут только те, кому уже исполнился 21 год. До сих пор владельцем такого оружия при определенных условиях можно было стать и в 18 лет.

Но есть и некоторые исключения. Получить разрешение на оружие, не дожидаясь 21­летия, могут те, кто уже отслужил или служит в армии, люди, чья трудовая деятельность связана с использованием оружия (например, охранники), а также занимающиеся стрелковым спортом или представители коренных малочисленных народов, чей традиционный уклад жизни связан с охотой.

Появилось еще одно важное ограничение. Гражданам, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не разрешается приобретать гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов, магазин или барабан.

Согласно новым поправкам, лицензию на оружие не смогут получить люди с криминальным прошлым. Например, имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за умышленные преступления средней тяжести с применением оружия, боеприпасов, взрывных устройств, наркотиков (раньше — только за тяжкие с использованием оружия). Кроме того, в случае пропажи оружия нужно будет в течение суток заявить об этом в Росгвардию. В прежнем документе сроки не оговаривались.

По данным Центра лицензионно­разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашии, сейчас в республике около 15 тысяч владельцев оружия (речь идет о физических лицах). В общем арсенале у жителей Чувашии находится более 25 тысяч единиц оружия. По различным основаниям с начала года у граждан изъяли 391 единицу оружия и 3520 штук боеприпасов. Кроме того, за этот же период аннулировали 26 разрешений на хранение и ношение оружия.

Вырастут штрафы за поджог леса

Граждан, по чьей вине в лесу произошел пожар, теперь будут наказывать строже. С 8 июня в силу вступает федеральный закон, который существенно увеличит административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.

Как разъяснили в Минприроды Чувашии, санкции за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП для граждан вырастут в десять раз и составят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Штрафы для должностных и юридических лиц увеличатся вдвое: первым придется заплатить от 20 тыс. до 40 тысяч, вторым — от 100 тыс. до 400 тысяч рублей.

Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это приведет к возгоранию и причинению тяжкого вреда здоровью или смерти человека, для юрлица составит 2 млн рублей.

Кроме того, усилят санкции за выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы на участках, что находятся рядом с лесом и не отделены противопожарной полосой от деревьев. Граждан за такие нарушения накажут штрафом в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — суммой от 30 тыс. до 50 тысяч, с юрлиц взыщут от 300 тыс. до полумиллиона рублей.

Елена Тры, Владимир Нардин, Елена Зайцева, Ольга Казакова