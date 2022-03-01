Промышленные кластеры против санкций

Помочь предприятиям обещают новыми проектами и льготными кредитами

Минпромэнерго Чувашии разработал антикризисный пакет из трех программ. Они, в частности, направлены на решение одной из главных проблем промышленных предприятий в условиях ужесточения санкций — прекращение поставок импортных комплектующих. Сейчас ведется работа по их замещению отечественными изделиями, в том числе путем налаживания собственных производств. Об этом шла речь на расширенном заседании коллегии министерства.

«Мы не ждали, пока поставки перекроют»

Впервые звучное слово «импортозамещение» появилось лет восемь назад, на «заре» санкционных действий против страны. Тогда все взялись за это, вроде бы, активно, но со временем тема как бы поутихла, сказала зам. генерального директора АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» Наталья Партасова. А зря — санкции не просто усилились, а ужесточились. Обострились проблемы с электронной компонентной базой. На создание замещающих производств требуется немало средств, а объем их по линии НИОКР невелик. По мнению Партасовой, нужен глобальный подход в разработке новых продуктов. Согласно постановлению федерального правительства деньги на такие разработки выделяются по конкурсу — в прошлом году он прошел в феврале, в нынешнем на носу апрель, но о конкурсе ничего не слышно.

Александр Кондратьев,

министр промышленности и энергетики Чувашии: «Мы предлагаем предоставить льготные займы предприятиям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), изготовление пилотной партии комплектующих и корректировку технологической документации. Проект в настоящее время находится на рассмотрении Кабинета министров республики. Предусмотренный в нем ряд поддерживающих мер позволит предприятиям преодолеть кризисные ситуации и решить особенно важный сейчас вопрос с поставками комплектующих».

«А мы не ждали, когда нам перекроют импортные поставки, опередив санкции налаживанием производства собственной продукции», — заявил генеральный директор АО «Чувашторгтехника» Наиль Хайрутдинов. И перечислил ряд компонентов, ранее поступавших только из-за рубежа, а теперь полностью выпускаемых на предприятии. Причем это не какая-то мелочевка, а изделия инструментальной, сварочной групп, насосы и электродвигатели. Многие наименования продукции Хайрутдинов предварял ремаркой «в России не производится», то есть завод еще и монополист в стране.

Заседание проходило в огромном выставочном зале ЗАО «Чебоксарское предприятия «Сеспель» по соседству со сверкающими цистернами, производимыми здесь. Темой заседания были итоги работы промышленного комплекса за 2021 год и задачи на 2022-й. Но противостояние санкциям проходило, что называется, красной нитью. Минувший первый квартал четко обозначил эти не самые лучшие особенности, сказал Глава республики Олег Николаев, открывая заседание. Он позитивно оценил системный подход министерства в реализации промышленной политики. В том числе такой важный инструмент, как фонд развития отрасли. А самое главное — создание промышленных кластеров: электротехнического, по производству пищевого оборудования, дверной кластер.

Солидные проекты реализуются и по импортозамещению, которое выходит на первый план. Плотно работая с Минпромторгом России, будем и далее активно претворять в жизнь такие проекты, заверил Глава. В частности, возрождение на Чебоксарском агрегатном заводе выпуска компонентов для дорожной и иной техники. Другой проект — производство перекиси водорода на «Химпроме».

Ведется работа по расширению списка системообразующих предприятий республики. Уже принято решение о включении в федеральный перечень таких организаций, как «АККОНД», ООО «Гален», НПП «Технотрон».

В настоящее время в Минпромторге России рассматриваются заявки на включение в перечень еще 27 промышленных организаций. Системообразующие организации федерального уровня смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до 12 месяцев размером до 10 млрд рублей. Ставка по льготному кредиту для предприятий составит 11% годовых.

Федеральный фонд поддержал проекты из Чувашии

Итоги минувшего года нельзя признать удовлетворительными, сказал министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев. Пандемия повлияла на показатели производства — его индекс за 2021 год составил 98,5%. Но за январь — февраль 2022 года — уже 103,8%. Среднемесячная зарплата в обрабатывающих отраслях вышла на уровень 36,8 тыс. рублей — рост на 14%. Самая высокая она в производстве электронного и электрического оборудования, транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Объем инвестиций в сумме 37,8 млрд рублей остался на уровне 2020 года.

В настоящее время есть вероятность сбоев в ритмичной работе отрасли. Санкции затронули ключевые сферы — высокотехнологические производства, инвестиционную и экспортную деятельность, констатировал министр. Для устранения негативного влияния при Минпромэнерго действует рабочая группа, которая в кратчайшие сроки сформировала внушительный пул предложений по поддержке промышленности. Ряд этих предложений одобрен на региональном штабе и направлен в правительство России.

Механизмы господдержки промышленности действуют как на местном, так и на федеральном уровнях. О последних в режиме ВКС рассказал зам. директора департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Константин Иваненко. В 2021 году объем федеральных субсидий промышленности Чувашии к 2020 году вырос на 41%, составив более 1,3 млрд рублей. Министерство недавно поддержало предложение Главы республики по корректировке индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии в промышленной части. По линии федерального фонда развития промышленности поддержано 5 проектов республики на сумму более 1 млрд рублей.

На региональном уровне предусматриваются, в частности, субсидирование из бюджета республики приобретения в лизинг оборудования и софинансирование инвестиционных проектов, рассказал зам. министра Борис Марковцов. Всего в прошлом году на эти цели было выделено более 86 млн рублей, в том числе на лизинговую программу — 13 млн рублей.

КСТАТИ

О земляках-промышленниках

Сейчас идет Год выдающихся земляков. Но в перечне таковых только три фамилии представителей промышленности Чувашии, внесших большой вклад в ее развитие, сказала Наталья Партасова. Хотя по-настоящему достойных земляков, находившихся у истоков создания индустриального потенциала республики и развивавшего его, в данной сфере гораздо больше.