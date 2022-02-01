МИХАИЛ МУРАШКО

министр здравоохранения России

«Штамм «Омикрон» и штамм «Дельта» по-прежнему циркулируют на территории Российской Федерации. У пациентов со штаммом «Дельта» более тяжело протекает заболевание. Но и пациенты с возбудителем штамма «Омикрон», имеющие хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация принципиально важны, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания… Крайне важно сегодня, не откладывая, пройти ревакцинацию, поскольку легкое течение заболевания обусловлено в том числе наличием защитных сил организма, сформированных поствакцинальным иммунитетом».