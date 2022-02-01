К малоимущим пересмотрят подход, пожилых освободят от бумажной волокиты

Чтобы улучшить самочувствие людей…

Кому полагается компенсация за уплату взносов на капремонт, по каким критериям определяют статус малоимущих, как помочь жертвам домашнего насилия и будут ли труженики тыла получать столько же, сколько и ветераны труда? На эти и другие вопросы журналистов ответила на днях руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова.

Выплаты труженикам тыла и ветеранам труда уравняют

Самые актуальные темы на сегодня — это исполнение поручений Главы Чувашии, озвученных в Послании Госсовету, а также ряд решений, принятых на днях на заседании Кабинета министров республики. Все меры направлены на то, чтобы улучшить социальное самочувствие граждан, отметила министр.

О том, как исполняются поручения руководителя региона по индексации социальных выплат, «Советская Чувашия» уже рассказывала в номере за 8.02.2022 («Родители и ветераны ждут индексации»). Напомним, уже в марте-апреле после принятия необходимых нормативных документов получатели финансовой помощи получат повышенные пособия, причем темп роста с учетом реальной инфляции составит 8,86% (это выше российского показателя).

На пресс-конференции Алена Елизарова добавила, что принятые решения позволят устранить неравенство, существовавшее в размерах выплат, получаемых тружениками тыла и ветеранами труда. Ранее первые получали несколько меньше, теперь те и другие будут получать одинаковое пособие. С учетом индексации оно составит 1348 рублей.

Был вопрос и по поводу получения так называемых «маленьких» пособий. Родители привыкли получать их в начале месяца. Чтобы не нарушать практику, ежемесячные пособия на детей также выплатят в первой декаде февраля. А вот повышенные пособия (с учетом перерасчета с 1 февраля) они получат уже после вступления в силу нормативных документов по индексации.

Компенсация без подачи заявления

Также Алена Геннадьевна дала пояснения по решениям Кабмина. Она напомнила, что гражданам старше 70 лет в соответствии с законодательством предоставляется компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Так, если пенсионеру исполнилось 70 лет, ему возмещают 50% расходов, если 80 — компенсируют полностью.

В настоящее время, чтобы получить такую компенсацию, пожилые должны оформлять бумаги, подавать заявление в отдел соцзащиты. Пенсионерам такие заботы в тягость, да и коронавирус «не дремлет». Но уже скоро их избавят от бумажной волокиты. Ведь, по сути, большая часть сведений о таких гражданах в информационных базах Минтруда уже имеется. В течение двух месяцев ведомство пообещало отладить механизм работы, чтобы компенсация начислялась автоматически. «Люди, которые уже находятся в возрасте старше 70 лет, как правило, заслуженные, имеющие статус ветеранов войны и детей войны. И здесь будет только дополнительная поддержка с нашей стороны», — отметил Олег Николаев полезность меры на заседании Кабмина.

Есть еще один нюанс в получении такой выплаты. Ранее, если человек имел какой-либо долг за капремонт или квартиру, даже незначительный, ему могли не дать компенсацию. Теперь основанием для отказа может являться только решение суда о наличии такой задолженности в течение трех предыдущих лет. Если решения суда нет, человек имеет право на получение компенсации.

«Однако важно понимать, что за капремонт должны платить все, это закреплено в Жилищном кодексе России, — обратила внимание Алена Елизарова. — Поэтому сначала пенсионер должен оплатить капремонт, затем ему компенсируют расходы».

Критерии нуждаемости требуют толкования

Напомнила министр и о другом постановлении Кабмина, которое поможет привести к единой форме критерии при признании семьи малоимущей, в частности, для назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет. До сих пор подходы к определению нуждающейся в поддержке семьи были не совсем понятными. Запутались в этих критериях и журналисты.

«Чтобы понять, нужно вникнуть в детали, — пояснила руководитель Минтруда. — По выплатам в отношении детей от 3 до 7 лет четко установлены такие критерии, как имущественная обеспеченность, наличие квартир, жилых домов, автомобилей. Возьмем жилье. Раньше не было разницы в том, имеет семья квартиру или жилой дом, был установлен единый порог — не более 18 квадратных метров на человека. Если порог превышен, значит, семья не может претендовать на указанную выплату. Теперь жилые дома имеют свой «лимит» — не более 24 квадратных метров на члена семьи. То есть каждый случай рассматривается отдельно».

При наделении семьи таким статусом важно также и то, откуда у семьи взялась машина. По словам Алены Геннадьевны, в случае, если речь идет о назначении выплат от 3 до 7 лет, то в расчет не будет браться автотранспорт, который члены семьи получили в качестве поддержки от государства. Например, авто для инвалидов или машина, приобретенная многодетной семьей в льготном порядке. При этом сведения о наличии у гражданина того или иного имущества будут запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия, то есть человеку не нужно собирать документы. И еще важный момент: срок принятия решения о регистрации в качестве малоимущих с 20 рабочих дней будет сокращен до 10. Также появится возможность получать решение о признании такого статуса или об отказе в нем через МФЦ.

Поддержат многодетных и отечественный автопром

Как уже сообщала «СЧ», по поручению Главы республики в 2021 году за многодетными семьями законодательно закрепили право направить республиканский материнский капитал на приобретение нового отечественного автотранспорта мощностью до 150 лошадиных сил. Но касается ли это право всех многодетных семей, имеющих такой сертификат (напомним, до 2016 года этой мерой поддержки пользовались многодетные семьи независимо от доходов)?

Министр ответила, что реализовать свое право использовать республиканский семейный капитал в настоящий момент могут только многодетные малоимущие семьи. А в случае с приобретением автомобиля большая семья к тому же не должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Использовать региональный маткапитал на покупку авто можно с этого года.

Все вакансии — на единой платформе

Среди новшеств руководитель Минтруда отметила изменения в законе, регулирующие трудоустройство безработных граждан, ищущих работу. Так, работодатель с численностью сотрудников более 25 человек теперь должен предоставлять всю информацию об имеющихся вакансиях на единой цифровой платформе «Работа в России». Он обязан размещать сведения об условиях привлечения новых работников, наличии вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных для инвалидов. Причем обновлять информацию нужно ежемесячно. Если служба занятости направила соискателя, то на портале нужно отметить итоги собеседования, принят человек или нет, по каким причинам отказано. Если на предприятии числится менее 25 человек, руководитель может организовать документооборот и по старинке, однако сотрудничество с единой электронной платформой только приветствуется.

А если предприятие не захочет обременять себя такой работой? Требования достаточно серьезные, если их проигнорировать, на работодателей могут наложить штрафы: на должностных лиц от 300 до 500 рублей, на юрлиц — от 3 до 5 тысяч рублей, предупредила Алена Елизарова. Взаимодействие с электронными ресурсами, по мнению министра, улучшит оперативность получения информации на рынке труда, ну и в конечном итоге поможет человеку быстрее найти работу. Поспособствует этому и масштабная модернизация служб занятости.

Задавались вопросы и по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, сейчас на площадке Госсовета рассматривается законопроект, направленный на то, чтобы помочь инвалидам в этом, сообщила Алена Елизарова.

«Не секрет, что квота по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья не выполняется в должном порядке. Процент ее выполнения колеблется от 82 до 89%. С учетом вносимых в законодательство изменений с 1 марта этого года работодатели должны перестроить свою кадровую работу так, чтобы обеспечить реальное трудоустройство инвалидов. Если раньше недобросовестный работодатель закреплял рабочее место для инвалида, но фактически не брал его на работу, то теперь такой формальный подход будет неприемлем», — сказала руководитель Минтруда Чувашии.

АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА,

министр труда и социальной защиты Чувашии: «Главный для нас ориентир — защита прав и интересов инвалидов, проживающих в нашей республике, создание для них максимально комфортных и доступных условий для трудоустройства».

Помогут в трудную минуту

Познакомила Алена Елизарова журналистов и с планами министерства модернизировать в этом году и социальные центры. Напомним, за последние два года обновлено пять таких учреждений в Шумерле, Алатыре, Козловке, Чебоксарах и Новочебоксарске. Особенно они популярны среди старшего поколения, в них пожилые осваивают компьютерную грамотность, занимаются физкультурой и творчеством. Такие же центры планируется в этом году открыть в Канашском, Ядринском и Чебоксарском районах.

Кроме того, по поручению Главы Чувашии будет создан кризисный центр для женщин в Канаше. Министр напомнила, что такое учреждение уже есть в Чебоксарах. В нем помогают женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, они даже могут пожить там некоторое время, в том числе с детьми, пока в семье все не наладится.

Еще одной точкой притяжения для семей с детьми станет «Мой семейный центр», который откроется на базе социально-реабилитационного центра в Чебоксарах. Модернизация ждет и чебоксарский реабилитационный центр для детей и подростков. В планах обновить там спальный корпус. К тому же центр прирастет отделением для реабилитации молодых инвалидов.

Задавались на пресс-конференции и вопросы, касающиеся охраны труда, компенсации ветеранам труда за проезд в общественном транспорте, поддержки матерей-одиночек. Были и пожелания, например, один из корреспондентов передал просьбу от пенсионеров Чувашии — открыть в оздоровительном санатории «Вега» еще один дополнительный корпус, поскольку желающих туда попасть очень много. «Действительно, востребованность «Веги» большая. Но обещать новый корпус пока нет оснований. Однако в ближайшей перспективе посмотрим, какие дополнительные ресурсы сможем задействовать», — обнадежила министр.