От образований — к округам. Аспекты муниципальной реформы

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о муниципальной реформе, предусматривающей переход на одноуровневую систему местного самоуправления в виде муниципальных округов вместо муниципальных образований. Новация уже прошла «пилотную» обкатку в трех десятках регионов. В том числе в Чувашии — в Красноармейском и Шумерлинском районах.

Наш корреспондент беседует с исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Чувашской Республики» Александром Кузнецовым. Он знает местное самоуправление изнутри — 14 лет возглавлял администрацию Атнарского сельского поселения Красночетайского района, до назначения на нынешнюю должность — администрацию Красноармейского района.

— Александр Николаевич, начнем с проведения муниципальной реформы. Чем вызвана ее необходимость?

— В первую очередь, необходимостью совершенствования механизма осуществления властных полномочий на уровне местного самоуправления. Создания такого механизма, у которого имеется орган, несущий всю ответственность за решение вопросов местного значения, и, главное, у которого есть нужные организационные и финансовые ресурсы для их решения. Ведь казна сельских поселений в нынешнем виде весьма скудная — в мою бытность главы в Атнарах годовой бюджет поселения составлял всего-то 3 миллиона рублей. И в других, особенно небольших поселениях, тоже не больше. Собственных доходов мало, а чаще всего их совсем нет, денег иногда еле хватает на содержание аппарата администрации. А ведь надо еще выполнять полномочия по решению вопросов местного значения, которых насчитывается более 40. Это и содержание дорог, водобашен, освещение, благоустройство села… Практика последних лет показала, что абсолютно все муниципальные образования Чувашии являются дотационными, все проблемы решаются за счет дотаций из вышестоящих бюджетов.

Признано целесообразным перейти на одноуровневую систему — с одним уполномоченным органом с одним руководителем и одним представительным собранием. Именно это позволяет консолидировать финансовые ресурсы, оперативно решать первоочередные проблемы, и с переходом на стратегию развития большого муниципального округа — добиваться лучших успехов в развитии территорий.

Второе — это качество оказания муниципальных услуг, которое трудно обеспечить при имеющихся кадровых ресурсах. В подчинении у глав поселений всего несколько специалистов. Сам глава отвечает за «нормативку» (постановления, распоряжения, приказы), ее выполнение перед различными контролирующими органами. Он и юрист, и финансист, и производственник, и агитатор, и контролер… Чуть ли не ежедневно приходится выезжать в райцентр по различным вопросам — тут уж не до встреч с жителями… А централизация финансовых вопросов, контрольных функций, нормотворчества на уровне администрации округа позволит сконцентрироваться на непосредственной работе с людьми.

— Но ведь, надо полагать, поселенческое звено управления совсем не ликвидируется?

— Безусловно. Сельские поселения в результате преобразования в муниципальный округ просто упраздняются — на их месте появятся территориальные отделы, специалисты которых будут работать в тех же помещениях. Главы станут начальниками таких отделов и будут назначаться по конкурсу. Совет муниципальных образований республики намерен планомерно добиваться сохранения кадров, что поддерживается Администрацией Главы Чувашии. Практически всем работникам поселений гарантируется трудоустройство в новой администрации муниципального округа, ведь прерывать работу с жителями нельзя, должна сохраниться преемственность.

— Почему именно сейчас происходят эти изменения?

— В мае 2019 года в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены поправки в части введения нового вида муниципальных образований — округов. Тогда почти в половине субъектов Федерации, в том числе в соседней Нижегородской области, Удмуртской Республике, начались и уже закончились эти преобразования. В 2021 году руководство республики приняло решение реализовать данный пилотный проект в Красноармейском и Шумерлинском районах. Первый тогда возглавлял я, за опытом выезжали в эти регионы.

Сегодня можно сказать, что «пилот» в этих районах полностью реализован. Определены алгоритмы принятия решений, отработаны необходимые процедуры, подготовлена нормативная база. В течение переходного периода, который закончился 31 декабря 2021 года, муниципалитеты выполнили все необходимые действия, связанные с преобразованием в муниципальный округ и приступили к работе в новых условиях.

Муниципальная реформа не самоцель для Чувашии — это общероссийский тренд. Воспринимается он, конечно, не однозначно, продолжаются споры, есть различные мнения. В таких условиях совет муниципальных образований разделяет позицию Главы Чувашии о необходимости преобразования в муниципальные округа уже в 2022 году как одном из механизмов дальнейшего развития региона. Совершенно очевидно, что наличие на одной небольшой, в общем-то, в условиях республики территории района до десятка глав (в Красноармейском — 11) в определенном смысле тормозит развитие.

Администрация Главы республики провела разъяснительную работу со всеми главами муниципальных образований, в целом эта идея не вызвала отторжения. Поэтому уже в декабре прошлого года собрания депутатов районов инициировали рассмотрение вопроса о преобразовании в муниципальные округа. Сейчас заканчивается этап публичных слушаний в сельских поселениях для принятия местными депутатами решений о преобразовании. В отдельных поселениях вопрос вызвал бурные дискуссии, но в целом все муниципалитеты приняли положительные решения. Алатырский район уже представил в Госсовет свой проект о преобразовании в муниципальный округ.

— Что же даст реформа непосредственно жителям республики?

— В первую очередь — повышение качества оказания муниципальных услуг, о чем я уже сказал. Территориальные отделы администраций на этой же территории, с теми же специалистами будут заниматься, прежде всего, жителями. Так же продолжат выдавать справки и выписки из похозяйственной книги, совершать отдельные нотариальные действия. Но будут освобождены от лишней «бумажной» работы, связанной с нормотворчеством.

Кроме того, централизация вопросов экономики, управления имуществом, строительства позволит качественно готовить документы более квалифицированными специалистами районного уровня. Согласитесь, в поселениях таких не хватает, а то и просто нет. Хорошо, что приходили на помощь работники районные. К тому же заметно вырастет заработная плата — соответствующие решения Кабинетом министров уже приняты. Это создаст условия для закрепления грамотных специалистов, снизит текучку кадров в местных администрациях.

Не менее важен экономический эффект. Существующая система закупок товаров и услуг для муниципальных нужд в условиях единого большого заказчика повышает привлекательность участия в торгах для подрядчиков (это большие объемы закупок) и конкурентность всех процедур. В итоге это обязательно приведет к экономии бюджетных средств. Один центр принятия решений должен повысить инвестиционную привлекательность муниципалитета за счет скорости принятия решений. Разработка единого генерального плана муниципального округа и программы социально-экономического развития территории позволяет расширить горизонты планирования на более длительные сроки. А консолидация финансовых ресурсов даст возможность более эффективно участвовать в реализации региональных и федеральных проектов, поскольку обязательным условием участия в них является софинансирование за счет местного бюджета.

Конечно, то, о чем я говорю, не произойдет одномоментно. Жители смогут оценить выполнение озвученных целей по истечении определенного периода времени. Самая ближайшая наша цель — чтобы рядовые граждане не почувствовали ухудшения в работе представителей администрации на местах. Совет муниципальных образований во взаимодействии с администрациями муниципальных образований будет добиваться этого.