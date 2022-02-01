Муниципалитеты обретают инвестиционный профиль

Каким будет в итоге «анфас»?

Москва не нуждается в привлечении инвестиций — они сами идут в Первопрестольную. Но как заполучить хороших инвесторов рядовому сельскому району или даже небольшому городу? Да еще с не сильно развитой инфраструктурой и не очень квалифицированным населением… Впрочем, не так уж это и маловероятно. Местечко в Финляндии, где появился на свет Санта-Клаус, когда-то тоже никто не знал, а сегодня оно известно во всем мире, хотя ничем особенным не примечательно. Просто какая-то умная голова додумалась до такого, в общем-то, простого проекта.

Такая аналогия прозвучала на очередном заседании республиканского Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей под председательством Главы Чувашии Олега Николаева. Оно прошло с соблюдением всех мер антиковидной безопасности в выставочном зале столичного парка «Амазония». Инвестиционная активность на заседании рассматривалась исключительно на уровне муниципальных образований.

Новация «Инвестиционный профиль муниципалитетов» введена недавно, в контексте комплексной программы социально-экономического развития республики на ближайшие годы. Олег Николаев еще в начале своей деятельности на посту Главы заявил, что каждый муниципалитет должен иметь свой инвестиционный профиль. Или картину, своеобразный портрет, в каких точках, сферах, какие вложения со стороны можно и следует реализовать. По инициативе Главы было создано АНО «Агентство инвестиционного развития».

Для глубокой проработки инвестиционных возможностей районов и городов с выдачей соответствующих рекомендаций были привлечены эксперты НКО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» и Института моделирования бизнеса. В Послании Главы республики Госсовету Чувашии для муниципальных образований был анонсирован проект «Капитаны бизнеса». Такой уже реализуется в Тюменской области, где его инициатором стала советник губернатора Ольга Езикеева, поделившаяся на заседании опытом создания благоприятной предпринимательской экосреды в регионе.

Во вступительном слове Олег Николаев подчеркнул суть развития местного инвестиционного потенциала. Да, везде он разный, но не везде сполна используются даже имеющиеся возможности. Задача инвестпрофилей — выявить их и заставить заработать с помощью действующих инструментов поддержки. А их, как затем напомнил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в республике немало. Вместе с командой экспертов министерством были изучены и структурированы наработки муниципалитетов по привлечению инвесторов. Так называемое инвестиционное меню устанавливает масштабы проектов по сумме вложений, в зависимости от этого — меры и объемы поддержки, чтобы инвесторы получили максимальную отдачу. Образно говоря, «анфас» от инвестпрофиля.

Но не факт, что он будет повсеместно высокоэффективным. Анализируя разработанные инвестиционные профили Вурнарского, Моргаушского, Цивильского районов и Новочебоксарска, Олег Николаев обратил внимание на результаты опроса населения этих муниципалитетов. На вопрос, что жители больше всего ценят в своих муниципальных образованиях, чаще всего следовал ответ: «Ничего!»

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Это повод нам всем задуматься и внести корректировки в наши стратегии. Если мы не ценим то, что имеем, и не понимаем этих ценностей, то от чего тогда можно оттолкнуться? От пустоты невозможно оттолкнуться. Поэтому ставлю задачу коллегам-руководителям поработать над этими ценностями, чтобы мы эту платформу нащупали и сформировали. Инвестиционные профили должны стать эффективным инструментом управления развитием местной экономики».

В этих муниципалитетах предварительно побывали и эксперты, чтобы составить инвестиционные профили. На заседании были озвучены оценки. От каких факторов зависит реальная работа с инвесторами, говорил директор по региональному развитию Ассоциации агентств инвестиций и развития Алексей Бобов. Положительно оценена работа администраций по сопровождению проектов — там, где они есть. Но их надо еще привлечь, а вот на это средств в муниципальных бюджетах практически не предусматривается, сказал эксперт.

Очень важный фактор — пиар инвествозможностей территории, в том числе и в соседних регионах. А пока активность ограничивается «забором» между республикой и, скажем, Нижегородской областью. Оценивая в целом готовность глав районов активизировать привлечение инвестиций, Бобов сказал, что большинство из них «знает, что им нужно». И нет смысла сравнивать регионы по объемам инвестиций, Москва — это якорь, притягивающий их, и бюджеты того же Татарстана по привлечению инвесторов не сопоставимы с другими соседними субъектами.

Консультант Института моделирования бизнеса Антон Язовских констатировал достаточно высокий уровень удовлетворенности условиями проживания среди населения Чувашии. Несмотря на немалую миграцию в поисках заработков, тотального чемоданного настроения в регионе не наблюдается, отметил эксперт. Вопрос лишь в том, как сделать так, чтобы лучшие кадры, лучшие специалисты оставались на территории. В Вурнарском районе эксперт усматривает неплохие возможности с участием фирмы «Август» и в животноводстве на базе Вурнарского мясокомбината. В Новочебоксарске основа — предприятия «Химпрома», завод «Хевел», в Моргаушском районе — предприятие «Сеспель». Но вот инвестиций в то, что за пределами райцентров, пока не просматривается.

В виде обратной связи прозвучали отзывы об обретенных инвестиционных профилях со стороны глав администраций ряда муниципалитетов. Несмотря на высокую оценку эксперта, конкретные проекты, вопреки ожиданию, ими не были названы — обозначались лишь направления, сферы. В Вурнарском районе, к примеру, по словам главы Андрея Тихонова, это еще и хмелеводство (возрождение которого на протяжении последних лет и в других районах регулярно декларируется, но пока без заметных успехов). Глава администрации Цивильского района Сергей Беккер, напомнив о географических преимуществах района в плане привлечения инвестиций, в основном давал лестные характеристики инвестиционному профилю муниципалитета — «симпатичный документ, азбука для главы» и так далее.

Более осязаемые перспективы у Новочебоксарска — ввиду более крупной и развитой экономики. Глава администрации Дмитрий Пулатов назвал инвестпрофиль города главным инструментом в ответе на вопрос «что мы хотим получить и куда надо идти». Для этого была опрошена не одна тысяча горожан. Это по-настоящему прикладной документ для развития. В частности, дорожной сети с учетом «захода инвесторов». Пересмотрен режим работы с потенциальными инвестиционными партнерами по принципу одного окна. Основной же упор в инвестиционных ожиданиях делается, конечно, в связи с приданием городу статуса особой экономической зоны.

По поручению Главы республики созданием инвестиционных команд по работе с инвесторами и действующим бизнесом займется Минэкономразвития Чувашии совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития». Чтобы инвестиционный профиль муниципалитета не остался документом, о котором вспоминают раз в полгода, а реальным рабочим инструментом, время ему надо уделять постоянно.

Фото Олега Мальцева