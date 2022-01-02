COVID-19: цифры и факты

По данным стопкоронавирус.рф на 19 января, в Чувашии зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 47605 жителей республики. Выздоровели 41297 человек, умерли 4153.