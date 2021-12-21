Журналисты «СЧ» вспомнили о самых ярких событиях 2021-го

И все это — наша жизнь

Каждое событие, о которых каждый день сообщает на своих страницах газета, — и важные общегосударственные, и на первый взгляд малозначимые чьи-то личные истории — это еще и вехи, по которым мы будем вспоминать уходящий год. Сегодня мы попробовали собрать самые запомнившиеся «знаковые» события в одном, итоговом номере газеты.

МЕДАЛЬ ГОДА

Подвиг строителей оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны всколыхнул и вдохновил все культурное сообщество Чувашии. В течение года издавались книги, ставились спектакли, снимались фильмы, проводились конкурсы стихов и авторских песен. Но самое главное внимание было уделено тем, кто суровой зимой 1941-1942 годов с киркой и лопатой, в лаптях и тулупах, в холод и голод вместе с десятками тысяч тружеников со всей Чувашии, не жалея здоровья и сил, возводили линию обороны.

Сейчас участникам тех событий за 90 лет, но они все еще помнят, как подростками долбили промерзлую землю, рыли окопы и блиндажи. Дорогим подарком для них стала медаль, посвященная 80-летию строительства Сурского и Казанского рубежей, учрежденная Главой Чувашии в прошлом году. По данным Минкультуры республики, памятный знак занял достойное место на груди более чем 150 ветеранов-тружеников, свыше 100 человек удостоились этой медали за вклад в дело увековечения трудового подвига. Среди награжденных и герои наших публикаций — супруги Иван и Акулина Петровы, подростками они строили Сурский рубеж, а в 1953 году сыграли свадьбу. С тех пор и живут вместе душа в душу, крепко поддерживая друг друга…

РАКЕТА ГОДА

Глубокой ночью 30 июня, в 2.27 по московскому времени, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с чувашской символикой и портретом космонавта-три, дважды Героя Советского Союза легендарного Андрияна Григорьевича Николаева на корпусе. Такой «именной» ракеты-носителя в истории космонавтики России еще не было! А для Чувашии этот запуск стал очень символичным: ведь ее прошлое и настоящее неразрывно связано с покорением Вселенной. Ракета с крупной надписью «Чувашия» и тремя солнцами на борту вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17». Он доставил на Международную космическую станцию 2,5 тонны грузов: от питьевой воды до оборудования для проведения исследований и экспериментов. Событие в республике назвали «историческим», а в память о нем в детском парке имени Андрияна Николаева позже установили уменьшенную копию ракеты. Фото с ней с удовольствием делали и дети, и взрослые.

КАРТА ГОДА

Второй раз республика отмечала День чувашской вышивки, который в прошлом году учредил Глава Чувашии Олег Николаев. Нынче праздник ознаменовался двумя важными событиями. Во-первых, в республике открылась первая Национальная школа чувашской вышивки при Чувашском национальном музее. Желающих освоить старинное мастерство оказалось немало: организаторам пришлось принять в два раза больше учеников, чем планировалось вначале, причем самой старшей ученице — 75 лет, а самой младшей — 13. «Это вам не крестиком вышивать! Это настоящая гимнастика для мозгов», — делились впечатлениями начинающие вышивальщицы на занятиях…

Между тем опытные мастерицы республики ко Дню вышивки создали настоящий шедевр прикладного искусства — вышитую карту Чувашии площадью более семи квадратных метров. Каждый фрагмент этой карты, как и каждый район республики, уникален, он отличается от других цветом, узорами и смысловым содержанием. На всю работу у рукодельниц ушло около четырех месяцев. Если посчитать количество стежков на этой карте, то их там — более миллиона. Кстати, об уникальной карте Чувашии узнали в Федеральном агентстве по делам национальностей России и предложили масштабировать проект на всю страну. Карту страны планируют вышить к следующему Дню России.

СПАСЕНИЕ ГОДА

Чебоксарские врачи выходили трехмесячного малыша с полным поражением легких. Три недели реаниматологи Городской детской больницы № 2 боролись за жизнь Андрюши, заболевшего коронавирусом. Мальчик постоянно получал высокопоточный кислород. Проводились консилиумы с участием ведущих анестезиологов-реаниматологов, в том числе из Москвы. Общими усилиями удалось стабилизировать состояние ребенка, которое вначале оценивалось как крайне тяжелое. Благодаря врачам маленький пациент смог побороть ковид. Об этой замечательной новости рассказали не только местные СМИ, но и Минздрав России — в своих социальных сетях. «Огромное спасибо всем докторам за то, что вложили всю свою душу в нашего сына и помогли ему», — поблагодарила медиков мама Андрейки.

ЗВАНИЕ ГОДА

Чебоксары стали городом трудовой доблести. Указ о присвоении почетного звания столице Чувашии подписал Президент России Владимир Путин 20 мая. Республика очень ждала этого решения, работа по включению Чебоксар в список «доблестных городов» шла около года. Была собрана большая база данных о наградах столицы республики и ее жителей, о вкладе чебоксарцев в общее дело Победы.

Присвоение высокого статуса стало дополнительным импульсом в деле увековечения памяти народного подвига в годы Великой Отечественной войны. Спустя семь месяцев после Указа под занавес уходящего 2021 года в Чебоксарах напротив Главпочтамта торжественно открыли 26-метровую стелу. Она стала символом памяти легендарных заводов, выпускавших в годы войны оборонную продукцию, на которых ради победы над врагом самоотверженно трудились жители республики. Самые важные сюжеты трудовых будней тружеников тыла запечатлены теперь на бронзовых рельефах памятника.

ПЕРЕПИСИ ГОДА

Статистикам нынче работы хватало: за год сразу три переписи. В начале весны — экономическая перепись малого бизнеса, в августе — сельскохозяйственная микроперепись и, наконец, в октябре — ноябре — отложенная на год из-за коронавируса Всероссийская перепись населения. Впервые эту перепись можно было пройти онлайн, на портале Госуслуг. Именно такой вариант выбрали и большинство членов правительства республики, и сотрудники «СЧ», и многие другие — по доле граждан, переписавшихся на Госуслугах, Чувашия заняла второе место в ПФО и 11-е — в России.

Но и традиционные виды переписи никто не отменял — по квартирам и дворам отправились 2,6 тысячи переписчиков. За месяц они обошли более 660 тысяч помещений, и свыше 20 тысяч из них оказались нежилыми и пустующими. Любопытные результаты дала и впервые прошедшая в стране сельскохозяйственная перепись. Как выяснили переписчики Чувашстата, в садах наших сельчан растут не только яблоки–груши, но и абрикосы, миндаль и грецкий орех, а на подворьях обитают альпаки, кудрявые свиньи, утки-мандаринки и куры породы Араукана, несущие голубые яйца.

«ВАЛДАИ» ГОДА

Сразу тремя скоростными судами пополнился в этом году речной транспортный парк Чебоксар. Да не простыми, а именными — названными в честь академика-кораблестроителя Алексея Крылова, бывшего министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского и известной парашютистки Маи Костиной. Кстати, в Нижегородском ЦКБ имени Р.Е. Алексеева, где были построены «Валдаи», сообщили, что и другие их заказчики переняли чувашский почин и стали давать своим «речным кораблям» имена.

Правда, путешествие из Нижнего Новгорода до Чебоксар для всех трех «Валдаев» стало единственным пока дальним заплывом. Обещанные рейсы до Казани в этом году не состоялись: как пояснили в Минтрансе республики, из-за изменений в федеральном законодательстве затянулась процедура регистрации и учета судов. Из Чебоксарского речпорта «Валдаи» переехали в новочебоксарский грузовой порт, на зимовку. И пока суда ждут лета и новой навигации, каждое из них застраховано на 110 миллионов рублей.

ВЕРДИКТ ГОДА

Под занавес уходящего года Верховный суд республики подвел итог многолетней работе правоохранителей и спецслужб. Суд присяжных признал-таки лидера местной ОПГ виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Это была уже вторая попытка лишить «авторитета» свободы, первая не удалась — присяжные тогда его оправдали. Биография у подсудимого богатая — судимости за мошенничество и вымогательство, крышевание игорного бизнеса. Причем по линии казино тогда погорели и высокопоставленные сотрудники полиции одного из районов Чувашии, они были причастны к работе «положенца» по организации игрового досуга.

Для справки, 46-летний житель Чебоксар Андрей Финогентов, он же «Фин», арестованный оперативниками республиканского МВД в 2019 году, в декабре 2002 года получил статус «положенца» по региону. В его обязанности входили сбор средств в воровскую казну, консолидация преступных групп и так далее.

Статьей 210.1 УК РФ за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Верховный суд Чувашской Республики на основании вердикта присяжных заседателей и с учетом позиции государственного обвинения назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

ТУРИСТ ГОДА

В начале сентября в акватории Волги недалеко от чебоксарского яхт-клуба зеваки заметили приближающуюся к берегу весельную лодку-долбленку. Путешествующий в ней человек оказался ученым из Дании. Пуститься в дальнее плавание от Старой Ладоги до Каспийского моря датский историк Томас Франк решил в рамках своей научной экспедиции «путь из варяг в персы».

За время путешествия ученый преодолел несколько рек и побывал во многих городах и селениях. По-домашнему тепло встретили интуриста и в Чебоксарах. В городе исследователь посетил Чувашский национальный музей, после чего побывал в Батыревском районе, где с интересом осмотрел уникальное суварское святилище — Тигашевское городище. 10 сентября в «СЧ» вышло эксклюзивное интервью с иностранцем-историком. Завершил свой одиночный сплав Томас в конце октября. И сразу после чего вернулся к себе на родину.

Кстати, три года назад такой же титул — турист года — получил французский путешественник Адриан Клемансо. Он проплыл Волгу от истока до устья, преодолев 3690 километров.

КОД ГОДА

Введение QR-кодов (куар-кодов) неожиданно вызвало какое-то цунами эмоций. Соцсети переполнены мемами, фотожабами и частушками по этому поводу. Казалось бы, совершенно логичное в условиях пандемии мероприятие: выдать пропуск на посещение людных мест тем, кто привит. Вакцинированные болеют в 20 раз реже, чем те, кто не прививался, а значит, и риски для них заразиться реже. Альтернатива этому — только введение локдауна.

QR-код состоит из черных квадратиков на белом фоне в квадратной «сетке». Это по сути 2D штрих-код, который позволяет кодировать тысячи символов. Сканер кодов распознает их и расшифровывает информацию, которая скрыта в коде. Это не сегодняшнее изобретение, им пользуются уже больше двух десятков лет. Придумал его японский инженер, когда играл на работе в логическую игру го. С тех пор этот код используют в самых разных отраслях промышленности и не только. В Китае пожилым людям раздают значки с QR-кодами, и если такой старичок потеряется, ему помогут вернуться домой благодаря значку.

Весной этого года, как только появилась возможность массово вакцинировать людей, практически во всех странах мира стали выдавать сертификаты о прививке с нанесенным на них QR-кодом. В России они были введены во всех регионах. Предъявлять QR-код нужно при входе в торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и прочие общественные места, где скапливается много народу.

ФОТО ГОДА

Накануне дня рождения Чебоксар «Советская Чувашия» преподнесла столице республики ценный подарок, напечатав на всей полосе первую фотографию Чебоксар, сделанную в 1868 году. Долгое время первенство принадлежало другому снимку центральной части города 1882 года. Однако в Ульяновском краеведческом музее было найдено фото, оказавшееся на 14 лет старше!

Высококачественную цифровую копию уникальной фотографии и право на ее публикацию в «СЧ» удалось получить благодаря Чувашскому национальному музею при личном участии директора Ирины Меньшиковой. С большим энтузиазмом за реставрацию и описание исторического снимка, а также за его подготовку к публикации в газете взялись авторы рубрики «СЧ» Владимир Трофимов и Алексей Киров. Кстати, подарок был двойной: Чувашский национальный музей по итогам публикации организовал уличную выставку-презентацию. Фотографию, впервые опубликованную в нашей газете, распечатали в большом формате и поместили на специальном стенде прямо на улице возле центрального входа в музей.

«ФУТБОЛИСТ» ГОДА

За дистанционное мошенничество впервые в Чувашии осужден гражданин Нигерии. Жительница Чебоксар была жестоко обманута в лучших чувствах. Заграничный жених, с которым она познакомилась в интернете, обещал носить на руках и завалить подарками. Но отправленный им чемодан с мехами и драгоценностями к невесте так и не дошел, несмотря на то что дама оплатила и доставку, и различные пошлины, и таможенные штрафы — всего около полумиллиона рублей.

К своему большому удивлению оперативники отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике узнали, что местную жительницу «развел» действительно иностранец — осевший под Москвой нигериец. 29-летний футбольный фанат прибыл в Россию на чемпионат мира 2018 года по паспорту болельщика и… не уехал из страны, где такие добрые и доверчивые женщины. Новочебоксарский суд признал нигерийца виновным в мошенничестве и назначил штраф 150 тысяч рублей.

КСТАТИ

За 11 месяцев 2021 года жители Чувашии перевели дистанционным мошенникам более 250 миллионов рублей.

Над подборкой работали Мария Ненашева, Ольга Павлова, Альберт Ильин,

Елена Тры, Алена Ткач, Дарья Сергеева, Ольга Казакова