Зачем тестируют инвесторов?

С октября этого года началось тестирование неквалифицированных инвесторов перед покупкой сложных финансовых инструментов. Это будет допуском к финансовым операциям. Зачем ввели такое тестирование, из каких вопросов оно состоит и как его пройти, рассказал Александр Логвинов, управляющий Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

— Теперь неквалифицированные инвесторы, которые хотят совершить определенные виды сделок на фондовом рынке, должны пройти предварительное тестирование. Защищает ли эта процедура интересы неопытных инвесторов или все-таки ограничивает их права?

— Тестирование перед покупкой сложных финансовых продуктов в первую очередь защищает права и интересы неопытных инвесторов. Это не ограничение для них, а часть нормального клиентского пути, оно поможет осознать принимаемые риски и защитить инвесторов от больших убытков.

В прошлом году на финансовый рынок вышло большое количество начинающих инвесторов без специальных знаний и навыков. Им предлагались сложные финансовые инструменты, особенности и риски которых они не всегда понимали. Например, иногда человек даже не подозревал, что стал инвестором. Он был уверен, что открыл вклад с высокой доходностью. А потом выяснялось, что его просто не проинформировали о разнице между сберегательным и инвестиционным инструментом, и он стал инвестором поневоле.

Инвестиции часто привлекают граждан, желающих получить большой доход. Как известно, чем выше доход, тем больше риск. Результаты теста как раз покажут, насколько начинающий инвестор разбирается и понимает риски продукта, который он собирается купить. Важно, чтобы те, кто решил начать инвестировать осознавали, что можно как получить доход, так и потерять все, что вложено.

— Можно ли приобрести что-то без тестирования?

— Тест не нужно проходить тем, кто приобретает наиболее простые и наименее рискованные инструменты — как российские, так и иностранные. Например, акции, включенные в котировальные списки, облигации федерального займа и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов.

При этом для приобретения других инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами проф-участник должен протестировать неквалифицированного инвестора на понимание сути и рисков.

— Жители Чувашии интересуются инвестиционными продуктами?

— Потенциально доход по инвестиционным продуктам выше, чем по вкладам. Поэтому в Чувашии, как и в целом по стране, мы видим существенный рост интереса к альтернативным вложениям. К примеру, на конец сентября 2021 года более 144 тысяч жителей республики открыли брокерские счета, а 5 тысяч человек воспользовались услугами доверительных управляющих. Совокупная стоимость активов граждан республики на фондовом рынке на 1 октября 2021 года составила свыше 37 млрд рублей.

— Вопросы в тесте простые или сложные? Как и где можно пройти тестирование?

— Вопросы сложны настолько, насколько сложны сами финансовые инструменты, но они все известны заранее. На текущий момент их семь: три — на самооценку, которая покажет опыт инвестора, четыре — на проверку знаний об особенностях и рисках инструмента. Чтобы успешно пройти тестирование, необходимо верно ответить на все вопросы.

Тестирование можно пройти у профучастника до приобретения конкретного сложного продукта: либо через мобильное приложение, либо через сайт профучастника.

— А если человек не сдал тест, что тогда? Вход на фондовый рынок для него закрыт?

— Нет, конечно. В случае отрицательного результата инвестор может пройти тестирование еще раз — количество попыток не ограничено. Кроме того, даже не сдав тест, он может воспользоваться правом «последнего слова» и совершить желаемую сделку на ограниченную сумму.

— Новый механизм уже действует. Как Банк России оценивает первые итоги?

— В целом по стране инвесторы чаще проходили тестирование для покупки иностранных акций и акций, не включенных в котировальные списки. Это следует из данных, которые крупнейшие брокеры предоставили по запросу Банка России. За первый месяц они провели более 2,5 млн тестов.

Относительно легкими для инвесторов оказались вопросы тестов при приобретении облигаций иностранных эмитентов без необходимого кредитного рейтинга, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов.

При этом Банк России зафиксировал, что у некоторых брокеров набирается треть положительных результатов, у других — 80%. Высокий показатель может говорить о вероятности недобросовестного тестирования некоторыми участниками рынка. Эти кейсы анализируются и при необходимости в отношении организаций, использующих подобные практики, будут приниматься меры. Например, по законодательству Банк России имеет право требовать обратный выкуп финансового продукта.

— Как подготовиться к тесту неопытному инвестору?

— Сначала начинающему инвестору стоит понять, как устроен рынок, что такое биржа, чем отличаются акции от облигаций, что такое ПИФы и так далее. Есть много изданий и сайтов про биржевую торговлю как для начинающих, так и опытных инвесторов. Например, вводные курсы по инвестированию часто предлагают сами онлайн-платформы. Кроме того, собственные обучающие онлайн-программы разрабатывают многие крупные брокерские компании и Московская биржа. Базовые знания они дают бесплатно.

Также с основами инвестирования можно познакомиться на онлайн-занятиях Банка России «Грамотный инвестор» на сайте https://dni-fg.ru.

В любом случае инвестору лучше не рисковать всеми деньгами, а вкладывать ту сумму, которую он готов потерять. Можно рассмотреть вложения в несколько инструментов, так как потери по одному могут быть компенсированы положительным результатам по другим.

Кроме того, желательно следить за состоянием счетов и регулярно знакомиться с отчетом брокера. Ситуация на финансовом рынке изменчива, и ответственность за решения несет только сам инвестор.

Беседу вела Марина Барсукова