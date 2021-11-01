Переболевшим коронавирусом жителям Чувашии могут разрешить не прививаться целый год

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с предложением увеличить срок действия сертификата для переболевших коронавирусом до одного года. Сейчас он, напомним, действителен в течение шести месяцев. Такую инициативу зампред Правительства озвучила во время совещания с Президентом России. Владимир Путин предложение поддержал.

Эксперты пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 вполне могут считаться условно защищёнными от повторного заражения в течение года. По данным мониторинга, доля заболевших повторно от общего числа переболевших составляет не более 0,74%.

Отметим, вопросы по поводу срока действия сертификата переболевшего ранее уже поступали и в Центр управления регионом Чувашии.

«Мы полагаем, инициатива правительства будет позитивно воспринята людьми, поскольку ранее этот вопрос уже обсуждался в соцсетях и медиапространстве», — комментирует координатор проектов ЦУР Антон Грабко.