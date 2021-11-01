Переболели COVID-19? Пройдите реабилитацию

Сегодня уже все знают о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Коварное заболевание коснулось практически всех наших сограждан: либо перенесли заболевание сами, либо коронавирус коснулся их близких.

Как и при любом заболевании, людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, требуется восстановление.

В Чувашской Республике приняты меры по проведению медицинской реабилитации для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 средней или тяжелой степени.

Для восстановления здоровья Министерством здравоохранения Чувашской Республики организовано проведение реабилитационно-восстановительного лечения в условиях четырех реабилитационных центров на базе БУ «Городская клиническая больница № 1», БУ «Первая чебоксарская городская больница имени П.Н. Осипова», АО «Санаторий «Надежда» и АО «Санаторий «Чувашиякурорт». Реабилитация проводится в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования в условиях дневного стационара.

Реабилитационный курс может включать: индивидуальную лечебную физкультуру, физиотерапевтическое лечение, механотерапию, занятия на открытом воздухе (в зависимости от профиля реабилитационного центра).

Нередки случаи, когда граждане, переболевшие вирусной инфекцией, пытаются самостоятельно без назначения врача записаться на реабилитацию. Не торопитесь проявлять инициативу.

Необходимо учитывать, что к проведению реабилитации имеются как медицинские показания, так и противопоказания. Их определяет лечащий врач — врач-терапевт поликлиники, в которой пациент наблюдается, после предварительного обследования. Он же определяет условия и объем мероприятий по реабилитации. В ряде случаев, когда заболевание сопровождалось осложнениями либо имеется ряд противопоказаний, вопрос о направлении на медицинскую реабилитацию решается врачебной комиссией.

В среднем курс амбулаторной медицинской реабилитации занимает 10-14 рабочих дней и осуществляется в рамках Программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики.

Для прохождения медицинской реабилитации всем пациентам необходимо представить:

номерное направление на реабилитацию из прикрепленной поликлиники;

выписку из медицинской документации: или карты стационарного больного, или амбулаторной карты;

полис ОМС;

документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС;

результаты необходимых для реабилитации обследований.

Реабилитация проводится также и в амбулаторных условиях. Выполняйте рекомендации лечащего врача по профилактике развития фиброзных процессов в легких, тромбозов и эмболии, повторного заражения инфекцией. Также вы можете самостоятельно пройти восстановительный курс, следуя рекомендациям врача-физиотерапевта или врача-реабилитолога: ежедневно занимайтесь дыхательными упражнениями, выполняйте умеренную физическую нагрузку, соблюдайте режим труда и отдыха. Больше гуляйте на свежем воздухе, ведите здоровый образ жизни, сбалансированно питайтесь. Будьте здоровы!

Ульяна Пчелкина, главный специалист отдела организации ОМС ТФОМС Чувашской Республики