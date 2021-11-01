Художник-баталист из Чувашии создал лучший образ Александра Невского

Не опытного полководца, умудренного жизненным опытом, а доблестного юношу-воина Александра Ярославича, восседающего на белом коне, изобразил в своей картине «Не в силе Бог, а в правде!» художник исторического жанра родом из Чувашии Евгений Емельянов, победивший недавно в народном голосовании проекта «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга».

По мнению жителей Северной столицы, выпускник Чебоксарского художественного училища и Санкт-Петербургской академии художеств создал самый актуальный для современного Петербурга образ святого благоверного князя.

Голосование проводилось недавно на площадке официального портала anevsky800.ru, посвященного празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое отмечается в этом году. Любой желающий мог отдать свой голос за один из шести образов небесного покровителя Северной столицы. Картине Евгения Емельянова пришлось конкурировать с памятником на площади Александра Невского, мозаичной иконой полководца в храме Воскресения Христова («Спас на крови»), мозаикой в метро «Площадь Александра Невского», иконой-мощевиком Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры и знаменем «Невского фронта» — объединения болельщиков ФК «Зенит». Но петербуржцы предпочли все же не канонические «лики» своего небесного заступника, а храброго юношу-воина.

Весть об успехах нашего земляка облетела всю республику. Восхитился творчеством питерского художника родом из Чувашии и руководитель региона Олег Николаев, отметив, что талантливые выходцы из республики, покорившие северную столицу, продолжают традиции именитого зодчего Петра Егорова. Чем «зацепил» голосующих образ молодого победителя тевтонских рыцарей, рассказал корреспонденту «СЧ» сам художник, с которым нам удалось связаться по телефону…

Действительно, новгородского князя, как правило, изображают по устоявшимся канонам, согласился живописец. Так, на знаменитых полотнах Павла Корина, Михаила Нестерова Александр Невский — взрослый муж, строгий и сдержанный. А вот у Евгения Емельянова он по-юношески горяч и честолюбив, но от того не менее мужественен — все-таки опыт сражения и даже руководства у молодого князя имелся, поскольку он уже ходил в военные походы с отцом.

По словам живописца, изображая прославленного героя Руси во цвете лет, он, с одной стороны, следовал исторической правде. Ведь к моменту Ледового побоища Александру Ярославичу было около 20 лет. С другой стороны, в юношеский облик полководца автор вложил глубокий смысл.

— На создание именно такого образа повлияло мое общение с председателем Патриаршего совета по культуре, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном Шевкуновым, — рассказал Евгений. — Мне посчастливилось с ним поработать над созданием эмблемы, посвященной 800-летию Александра Невского, которая, кстати, была одобрена и принята Патриархом Кириллом летом 2021 года. Так вот, тогда владыка Тихон говорил о том, как хорошо было бы показать нашему молодому поколению, что Александр Невский во времена свершения своих ратных подвигов был их сверстником, едва вступившим во взрослую жизнь молодым героем — настоящим, не выдуманным. В нем, а не в каком-то нереальном персонаже со сверхспособностями, и стоит молодежи искать пример для подражания…

— Вот и мне своей картиной захотелось повлиять на подростков и юношей, которые, к сожалению, очень мало знают об Александре Невском, — продолжил Евгений. — Хотелось, чтобы они видели в нем своего ровесника и любили родную землю так, как любил он.

Именно с таким трепетом и уважением относился к личности великого полководца и сам живописец в юношеские годы. Между прочим, Евгений с детства увлекался историей и любил рисовать. Поверить в свои силы ему помогла классный руководитель Валентина Евгеньевна Наумова, которая и посоветовала поступать в училище.

— Повезло с педагогами и в Чебоксарском художественном училище. Виктор Глебович Бритвин, Розалия Михайловна Ермолаева, Антонина Ильинична Мордвинова помогли мне сориентировать интерес к исторической живописи, — поделился воспоминаниями художник-баталист. — Там мы начали работать над исторической картиной, посвященной Куликовской битве. Я с головой окунулся в историю и понял, что это мне безумно интересно. И когда поступил в Академию художеств, желание творить именно в этом направлении только окрепло.

В академии студент Емельянов попал в мастерскую церковно-исторической живописи профессора Александра Константиновича Крылова и начал создавать свои первые исторические композиции. Окончив обучение, новоиспеченный специалист вступил в должность главного художника петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

— Это то, что я хотел, — работа с погружением в историю, изучением различных эпох, — признался собеседник. — Прикасаясь к подлинным предметам истории и общаясь с экспертами, я окончательно убедился, что выбрал правильную стезю.

Одним из основных направлений работы главного художника музея стала древнерусская эпоха. Емельяновым написана целая портретная галерея «Герои Невской битвы». Почти десять лет он по заказу Российского военно-исторического общества кропотливо работал над созданием диорамы «Ледовое побоище» — огромного полотна площадью в 60 квадратных метров. Кстати, этим летом оно было представлено на грандиозной выставке «История глазами художников», приуроченной к 800-летию со дня рождения Александра Невского, в Новой Третьяковке. Ее посетили Президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл. А в будущем диораму установят в музее деревни Самолва Гдовского района Псковской области, где, по предположению историков, и произошло в 1242 году сражение войска Александра Невского с тевтонскими рыцарями.

Также Евгений является автором панно «Невская битва», которое сейчас украшает Военно-исторический музей. На счету нашего земляка и множество других работ, посвященных истории Древней Руси. Полотно «Не в силе Бог, а в правде!» — своего рода венец большого тематического цикла, объединившего порядка 40 картин.

Не обходит вниманием мастер академической живописи и другие яркие исторические события: Куликовская битва, оборона Севастополя, Русско-Японская война, Гражданская война, Великая Отечественная… Но к Александру Невскому — особое отношение.

— Воспринимаю этого героя не только как важнейшую историческую личность, символ страны, но и как своего духовного покровителя, — признался художник. — Этот святой и вправду помогает мне по жизни, защищает меня и мою семью.

— Часто бываете с семьей на малой родине? — не забыли спросить мы Евгения.

— Приезжаю с большим удовольствием, ведь я родился в Чебоксарах, там у меня родственники, друзья и мои первые наставники, — ответил он. — С супругой Анной и детьми Федором и Ксенией мы часто проводим в Чувашии летний отпуск. Правда, живем обычно не в столице республики, а в своей любимой деревне Тогаево Мариинско-Посадского района — на родине предков моей мамы Раисы Петровны. Там особая атмосфера, дом моего прадеда, где сохранились уникальные предметы старины, на бревенчатом срубе можно найти вензеля его отца-лесопромышленника. Это удивительные истории, которыми я тоже очень интересуюсь…

По словам художника, родные корни и потрясающая природа Чувашии подпитывают его энергией и вдохновляют. Ну а следующий приезд, запланированный в конце июня 2022 года, обещает стать знаковым как для самого живописца, так и для всей республики. Впервые Евгений Емельянов уже как состоявшийся художник привезет на малую родину коллекцию своих работ.

— У нас много проектов в регионах, но вот до Чувашии пока не добрались. А потому мне очень приятно, что появилась возможность показать свои работы в Чебоксарах, — искренне благодарен он Министерству культуры Чувашии и Чувашскому государственному художественному музею за приглашение. — Кроме сюжетной исторической живописи, постараюсь привезти больше картин, связанных с родными местами. Истории русского и чувашского народов очень тесно переплетены, и то и другое важно и близко моему сердцу.

ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА

О МАМЕ

Свою будущую выставку в Чебоксарах Евгений Юрьевич хотел бы посвятить своей маме Раисе Петровне Емельяновой, с которой он связывает образ родины-матери в своем творчестве. «Обязан ей всем самым лучшим, что во мне есть, память о ней мне очень дорога», — признался художник. Раиса Петровна работала музыкальным руководителем чебоксарского детского сада № 93. Ее любили и дети, и коллеги, потому что она была человеком широкой души. «Мое увлечение рисованием с самого начала формировалось от маминой любви к прекрасному, к музыке и искусству. Она для меня образец скромности, мудрости и доброты», — поделился глубоко личным живописец.