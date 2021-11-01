Тем, кто недоплачивает, сначала предлагаем исправиться…

В республике отмечается рост собираемости налогов. О том, как это достигается, о налоговых льготах, предоставляемых бизнесу, современных технологиях, используемых налоговыми органами в своей работе, накануне профессионального праздника нам рассказала руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова.

— Марина Валерьяновна, с какими показателями в работе налоговые органы республики подходят к профессиональному празднику?

— За 10 месяцев 2021 года в бюджеты всех уровней поступило более 49 млрд рублей налогов, что на 4 млрд рублей, или на 9%, больше, чем за соответствующий период 2020 года. Если сравнивать с поступлениями 2019 года — то оно выросло почти на 14%, или более чем на 6 млрд рублей.

Увеличилось поступление и страховых взносов на обязательное социальное страхование в государственные внебюджетные фонды: за 10 месяцев 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года — на 1,8 млрд рублей, или на 7,6%, по сравнению с 2019 годом — на 6%.

Рост поступления налогов происходит на фоне снижения количества выездных налоговых проверок. В пандемийный 2020 год их число сократилось почти на 40%, в текущем году еще на 8%. Но тем не менее эти мероприятия принесли бюджету более 370 млн рублей.

Кроме того, в результате применения мер принудительного взыскания сумма погашенной задолженности составила около 5 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей, или на 38%, больше, чем за 9 месяцев 2020 года.

Таким образом, увеличение собираемости позволяет нам обеспечивать поступление налогов и сборов в необходимых параметрах.

— В прошлом году республика предоставила серьезные налоговые льготы. Расчет был простой: сегодня теряем в налогах, но преференции дадут толчок развитию бизнеса, что, в свою очередь, через новые производства, новые рабочие места создаст условия для увеличения налогооблагаемой базы. Надежды оправдываются?

— Действительно, в прошлом году бизнесу были предоставлены значительные льготы. Это касалось отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также впервые зарегистрированных на территории Чувашии юридических лиц и предпринимателей.

В этом году мы наблюдаем увеличение поступления налогов, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения.

Так, за 9 месяцев т.г. темп роста поступлений по УСН составил 140%, а по патентной системе налогообложения поступления увеличились в 12 раз.

— На какие льготы бизнес может рассчитывать в этом году?

— В 2021 году также предусмотрено применение пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для следующих категорий налогоплательщиков:

— осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

— впервые зарегистрированных на территории Чувашской Республики в 2020 году в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

— для налогоплательщиков, осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности, относящийся к разделу «Обрабатывающие производства» и «Научные исследования и разработки», а также для организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для данных категорий налогоплательщиков установлены следующие размеры налоговых ставок:

— по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в размере 10% вместо 15%;

— по объекту налогообложения «доходы» в размере 4% вместо 6%, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, размер потенциально возможного к получению годового дохода дифференцируется с учетом территории действия патентов по группам муниципальных образований Чувашской Республики.

Выделено 5 групп муниципальных образований с установлением понижающих коэффициентов дифференциации.

Наибольший коэффициент в размере 1 установлен на территории г. Чебоксары. Наименьший в размере 0,5 установлен на территории Алатырского, Красноармейского, Янтиковского и некоторых других районов.

Кроме того, для плательщиков страховых взносов, являющихся работодателями и включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, тарифы страховых взносов снижены в два раза — с 30 до 15%. За 9 месяцев этого года пониженный тариф применили 6,5 тыс. работодателей в сумме 1,8 млрд рублей.

Также российские организации и индивидуальные предприниматели (в том числе без наемных работников), которые на 10 июля 2021 года включены в реестр малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации имеют право на субсидию.

При этом они должны соответствовать определенным условиям: находиться в состоянии активной деятельности, не в процессе ликвидации или банкротства, не иметь долга по страховым взносам и налогам более 3 тысяч рублей, работать в отраслях, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 года №?1513.

Согласно перечню субсидию могут получить поставщики продуктов питания и напитков, транспортные компании, розничные торговые точки и другие.

Заявление на получение субсидии можно направить до 15 декабря 2021 года. Размер субсидии составляет 12792 рубля на самого индивидуального предпринимателя, а также на каждого работника.

— Предпринимателей в республике стало меньше, самозанятых — больше. Я так понимаю, что предприниматели несут большую налоговую нагрузку, потому кое-кто из них подался в самозанятые. А бюджет из-за этого не теряет?

— По состоянию на 10 ноября 2021 года на налоговом учете в налоговых органах Чувашской Республики состоят более 25 тысяч налогоплательщиков налога на профессиональный доход, в том числе осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики — около 18 тысяч человек.

При этом 810 налогоплательщиков налога на профессиональный доход являются индивидуальными предпринимателями, а почти 20 тысяч человек от общего количества самозанятых граждан впервые легализовали свою деятельность в качестве самозанятых.

За период с 1 июля 2020 года по настоящее время самозанятыми гражданами, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, уплачено налогов на сумму свыше 64 млн рублей.

— Летом в России была внедрена национальная система прослеживаемости товаров. Для чего она нужна?

— С 1 июля т.г. на территории России запущена национальная система прослеживаемости импортных товаров. Она позволяет обеспечить единый механизм налогового и таможенного администрирования.

Нововведение касается всех организаций и предпринимателей на любой системе налогообложения, у которых есть операции с прослеживаемыми товарами. А также всех посредников-комиссионеров и агентов, ведущих такие операции. В список прослеживаемых товаров вошли профессиональная и бытовая техника, спецтранспорт, детские коляски и автокресла.

Налогоплательщики, совершающие операции с данными товарами, начиная с 3 квартала 2021 г. должны отчитываться о таких операциях посредством представления деклараций по налогу на добавленную стоимость и отчетов об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, в которых отражены реквизиты прослеживаемости, в том числе регистрационный номер партии товара.

Такой контроль направлен на пресечение нелегального ввоза продукции, формирование добросовестной конкурентной среды и сделает прозрачными процессы ценообразования при импорте товаров и их обороте на территории Российской Федерации.

— Говорят, что перечень налоговых вычетов для граждан расширился, а получить их стало проще. Так ли это?

— Граждане имеют право на различные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. В их числе имущественные при приобретении или продаже жилья, социальные на образование, медицинские услуги и другие. Со следующего года можно будет получить вычет в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. При этом он не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими ранее установленными социальными вычетами. Необходимо отметить, что можно будет учесть и расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные несовершеннолетним детям.

Получить такой вычет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель и оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги будут включены в соответствующие перечни.

Для получения вычета в налоговом органе следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы: копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Указанные документы можно будет направить в налоговый орган после 1 января 2023 года. У работодателя вычет можно получить быстрее — уже в течение 2022 года.

Что же касается упрощенного порядка получения вычетов, то с 21 мая 2021 года вступили в силу изменения в налоговое законодательство, в соответствии с которыми налоговые органы перешли на автоматизированное предоставление имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.

Упрощенная процедура позволяет обеспечить автоматическое предоставление данных вычетов через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте Федеральной налоговой службы. Вычеты могут быть предоставлены без визита в налоговую инспекцию и подачи подтверждающих документов.

При этом все необходимые сведения для получения вычетов в налоговые органы предоставят банки. На сегодняшний день налоговые инспекции получили информацию в отношении физических лиц, открывших индивидуальные инвестиционные счета от ПАО Банка «ВТБ». В дальнейшем будут подключаться и другие кредитные организации для возможности получения налоговых вычетов нашими гражданами.

Одним из главных преимуществ данного порядка получения льготы является сокращенный срок для возврата НДФЛ: классический срок для получения вычетов и возврата налога составляет 4 месяца, а для автовычетов срок составляет всего 1,5 месяца.

В нашей республике более 40 физических лиц уже воспользовались инвестиционными вычетами в упрощенном порядке на сумму 6,5 млн рублей.

— Прошла информация, что налоговые органы проводили бездекларационные проверки доходов граждан, полученных от продажи имущества. Много ли нарушителей оказалось в Чувашии?

— Действительно, в этом году налоговые органы впервые провели бездекларационные камеральные проверки. Их необходимость была вызвана тем, что недобросовестные налогоплательщики — физические лица иногда злоупотребляют своей обязанностью по декларированию полученных доходов.

В связи с этим с 2021 года внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Расширены полномочия налоговиков в части проведения камеральных проверок в случае непредставления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи либо дарения недвижимого имущества.

Указанные проверки проводятся на основании имеющихся у налоговых органов информации о таких гражданах и полученных доходах, поступивших от регистрирующих органов.

Всего в результате данной работы налоговыми органами по Чувашской Республике составлено 1848 актов камеральных налоговых проверок.

— Налоговая для многих ассоциировалась с некими карательными функциями. Теперь же руководство ФНС России дает понять, что поиск способов как можно больше доначислить не должен быть в приоритете, нужно стремиться к тому, чтобы уплата налогов стала неизбежной, но в то же время максимально комфортной, ориентируясь при этом на сервисные IT-компании. Насколько уже удалось приблизиться к этой цели? Что нового следует ожидать налогоплательщикам в плане обеспечения комфорта при уплате налогов? И еще: если налоговая становится сервисной службой — бояться не перестанут?

— В очередной раз повторюсь, что для нас выездные налоговые проверки — крайняя мера. Если мы видим, что налогоплательщик недоплачивает налоги, мы ему предлагаем исправиться, уточнить свои налоговые обязательства. Если же он упорствует, игнорирует наши требования, лишь только в этом случае будет проведена проверка.

Нужно учитывать еще один момент. Мы сейчас все больше данных о налогоплательщиках получаем из различных информационных баз. Как результат, налоговый контроль по некоторым направлениям даже усиливается. К примеру, с 2015 года у налоговых органов появился инструмент, используемый при проверке деклараций по налогу на добавленную стоимость — АСК НДС-2. Это программное обеспечение позволяет налоговым органам самостоятельно определить контрагентов «по цепочке» — от заявителя налогового вычета по приобретению товаров до его производителя.

Так мы выявляем «проблемные» налоговые вычеты с момента представления налоговых деклараций. В результате в 2021 году в отношении налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в Чувашской Республике, с использованием АСК НДС-2 выявлено 3,5 тыс. расхождений на общую сумму НДС 806 млн рублей. При этом устранено свыше 3,2 тыс. расхождений на 758 млн рублей, или 94% от общей суммы расхождений. Таким образом, в связи с внедрением автоматизированной системы контроля налогоплательщики самостоятельно отказываются от использования «схемных» вычетов.

Одновременно ФНС России стремится к сокращению непроизводственных издержек бизнеса, которыми является администрирование налогов. Упрощается отчетность, уменьшается ее количество. Ярким примером тому является налоговый режим для самозанятых. Учет и расчет налогов ведут налоговые органы, обеспечено полностью дистанционное взаимодействие с налогоплательщиками через мобильное приложение «Мой налог».

В перспективе аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения. В общем, для честного, прозрачного бизнеса налоговый контроль и налоговое администрирование должны стать необременительными, а в отношении нарушителей мы будем применять весь предоставленный нам законодательством комплекс контрольных мероприятий.

— Какие слова поздравления Вы хотите сказать своим коллегам?

— Очень рада, что в налоговых органах Чувашии собрался такой замечательный коллектив, с которым любая задача по плечу. Поэтому хочу всех коллег поблагодарить за совместный труд на благо страны и поздравить с нашим общим праздником.

Спасибо за интервью.