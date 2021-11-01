Николай Николаев: В движении — жизнь

Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования присуждена премия Правительства РФ в области качества. Начатый с этой приятной новости разговор с главным врачом Центра Николаем Николаевым обернулся обстоятельной беседой про деятельность ФЦТОЭ, его социальную миссию и хирургов, дарящих людям счастье жить в движении.

Статус — самый высокий

— Премия Правительства России для нас — большое достижение, — отметил Николай Станиславович. — Конкуренция высокая — в конкурсе принимают участие предприятия и организации разных отраслей со всей страны, тем приятнее победа в таком соперничестве. Причем мы уже становились победителями конкурса, были удостоены премии в 2014 году. Она присуждается на пять лет, и вот сегодня мы, можно сказать, ее продлили — подтвердили свой высокий статус.

— Сегодня статус и репутация чебоксарского Центра не вызывают сомнений. А я помню время, когда кое-кто относился с недоверием к планам строительства клиники федерального уровня в Чебоксарах: мол, у нас по профилю ортопедии нет ни опыта, ни кадров.

— Руководством республики, региональным Минздравом, которое тогда возглавляла Нина Владимировна Суслонова, была проделана огромная работа, и мы, можно сказать, вытянули счастливый билет — наш Центр стал первым из трех федеральных центров травматолого-ортопедического профиля, построенных в рамках национального проекта «Здоровье». Инвестиции по тем временам были немалые — порядка 2 млрд рублей.

Новые технологии легли в основу ФЦТОЭ еще на стадии его строительства: он единственный в стране центр, построенный от начала до конца из немецких модулей. 383 модуля были изготовлены в Германии, сначала их по Балтийскому морю доставили в Санкт-Петербург, оттуда автоколоннами — на стройплощадку. Здесь даже таможенный пункт организовали. Самый большой модуль весил свыше 40 тонн. Все было встроено в эти модули — даже мебель. Собирали как детский конструктор, в строительстве помогали немецкие специалисты.

Не стены лечат

— Но построить — мало…

— Да, не стены лечат. Не менее важной задачей был поиск кадров. Специалистов такого уровня, конечно, не было, так как протезированием здесь не занимались, это были единичные операции. Потребность в них была колоссальная, но на выделяемые по квотам операции в Санкт-Петербург, Москву, другие крупные города выезжали ежегодно не более 100-110 человек. Представляете, какая была значимость строительства подобных центров в регионах! В рамках нацпроекта «Здоровье» в разных городах России были построены не только ортопедические, но и кардиохирургические, нейрохирургические больницы — всего 13 центров. Они позволили децентрализовать высокотехнологичную медицинскую помощь, сделали ее доступной для жителей всей страны.

Наш Центр открылся в марте 2009 года. Этому предшествовала большая работа по подготовке кадров, подбору молодых специалистов. Их мы отправляли в разные клиники — обучались там от 3 до 6 месяцев. Над нами взял шефство НИИ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге. Большим плюсом было то, что коллектив молодой, энергичный, глаза горели, — все были полны желания работать, творить.

В первый год мы сделали 1,8 тыс. высокотехнологичных операций — тогда и этот показатель нам казался большим. При том что центр рассчитан на 5,5 тыс. хирургических вмешательств, сегодня количество операций достигает 8,5 тыс. в год. По этому показателю мы вторые в стране — после института имени Вредена. Клиник, в одних стенах выполняющих свыше 5 тыс. операций в год, даже в Европе не так много — три-четыре, не больше. За эти 12 с половиной лет нами проведено около 85 тыс. операций. Еще более 370 тыс. пациентов прошли через нашу поликлинику — получили консультативную помощь.

Так принято: чтобы поддерживать свой высокий класс, хирург должен выполнять не менее 100 операций в год, а наши специалисты сегодня делают в разы больше — от 300 до 600. И сегодня не из Чувашии едут в другие города за медицинской помощью, а к нам приезжают из других регионов на лечение.

Доступная помощь

— А из-за рубежа?

— Едут, но немного. Количество зарубежных пациентов было бы намного больше, если бы не угроза распространения коронавирусной инфекции. Вот переживем пандемию, их поток, думаю, увеличится. Желающие приехать есть — звонят, письма пишут. Но мы не стремимся заработать на иностранцах, задача состоит в том, чтобы помочь максимальному количеству отечественных пациентов.

— Для них, своих пациентов, помощь бесплатная?

— Была бы платной — стоимость наших операций для многих пациентов, а это в большинстве своем жители регионов, доходы которых несравнимы с московскими, стала бы неподъемной. Стандартное протезирование обошлось бы в 190 тыс., ревизионная операция — в 250-270 тыс. рублей, а коррекция сколиотической деформации — свыше полумиллиона рублей. Операции для всех бесплатные — за счет государства. Платят только те, которые не желают ждать очереди, — идем им навстречу.

— Статус федерального нас, жителей Чувашии, не обделяет? Нет ли крена в пользу представителей других регионов?

— Высокотехнологичная помощь для жителей республики стала доступной, и потребность Чувашии в эндопротезировании мы давно закрыли. Действительно, очередь была огромная, мы ее прошли за 3-4 года. И теперь, за последние 7-8 лет, порядка 75% наших пациентов — это жители других республик и областей.

За эти годы Центр вошел в число ведущих медучреждений в стране, опыт наших специалистов, выполняющих уникальные операции, колоссальный. Сегодня мы можем делать операции любой сложности. Теперь даже зарубежные коллеги, приезжая к нам, удивляются высокому мастерству чебоксарских хирургов. Но в нашем деле профессионализм нужно постоянно совершенствовать, каждый хирург обязан развиваться: оттачивать навыки, изучать новый опыт, читать…

В союзе с наукой

— Не только читают, ваши коллеги, я заметил, и сами много пишут. Заглянул на сайт Центра — удивило количество научных работ специалистов клиники, их десятки, сотни. Тоже одна из граней работы врача?

— К этому шли долго. Сегодня мы не только клиника практического здравоохранения, но и научно-методический центр. В прошлом году получили лицензию на дополнительное профессиональное образование, теперь сами можем обучать врачей. И менее чем за год в стенах Центра уже провели около полутора десятков циклов дополнительного профессионального образования. Врачи приезжают со всей страны, читаем им лекции, в наших операционных они получают необходимую практику.

Кроме этого, с 2014 года тесно сотрудничаем с кафедрой травматологии и ортопедии Чувашского госуниверситета, за эти годы уже подготовлены десятки специалистов по нашему профилю, которые лечат людей в разных регионах. Часть из них пополнила наши ряды — успешно работают в стенах Центра. Более того, в прошлом году при ЧГУ мы открыли аспирантуру по нашей специальности — травматологии и ортопедии. И сегодня в наших рядах есть врачи с учеными степенями — кандидаты и доктора наук. Сейчас еще два специалиста готовят докторские диссертации, несколько человек трудятся над кандидатскими. Этот вопрос мы тоже ставим во главу угла: практики недостаточно, специалист обязан постоянно самосовершенствоваться, вместе с тем делиться своими опытом и знаниями, заниматься наукой, иметь последователей.

Теперь уже можно говорить о чебоксарской школе ортопедии, которая состоялась, — со своими высококвалифицированными специалистами, достижениями. И наши сотрудники — не просто практикующие врачи, они еще и педагоги, ученые, которые выступают на всероссийских и международных конкурсах, ездят с лекциями в другие вузы и клиники, делятся собственным опытом, двигают науку вперед.

Хирургам — низкий поклон

— Помимо того что оперируете, еще и сами преподаете — являетесь заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной медицины ЧГУ. Свои же студенты на пятки не наступают?

— Так и должно быть — преемственность поколений в нашей отрасли очень важна. Хирургия — труд тяжелый, в том числе и физический. Тем более операции ортопедические, они очень сложные, зачастую многочасовые. Одна из операций, которую проводил наш хирург, помню, длилась 12 часов! Поверьте, напряжение, с которым хирург живет всю свою жизнь, ответственность за пациентов, неудачи и, конечно, победы — все это проходит через собственное здоровье, потому и в европейских странах даже именитые хирурги после 65 лет не могут занимать определенные должности. Все прекрасно понимают, что у таких специалистов есть свой срок, потому и в нашей стране работа хирургов идет год за полтора — раньше выходят на пенсию.

Поэтому хорошо, когда есть люди, которые идут за тобой, молодое поколение перенимает опыт и совершенствует его. В нашем Центре сегодня работает порядка 530 человек, более 80 из них — врачи. Коллектив молодой, средний возраст составляет 38-39 лет, и я очень рад, что молодежь приходит к нам, в том числе сразу со студенческой скамьи.

— Технологии, хотя и высокие, тоже не стоят на месте. Чем удивляете?

— Ну удивлять — это все-таки не к нам, наша задача — оказывать качественную медицинскую помощь. Правда, сейчас чаще говорят об оказании медицинских услуг, с чем я не согласен, убежден, что все медицинское сообщество, система здравоохранения должны оказывать помощь, а не какие-то там услуги. Ведь человек к нам приходит именно за помощью, за решением проблем, связанных со здоровьем. Эти решения могут быть и физические, когда врач выписывает препараты и предлагает оперативное вмешательство, но в большей степени и морального плана, чтобы человек почувствовал облегчение после визита к доктору.

Сегодня у нас пять отделений, три из которых занимаются ортопедией суставов, четвертое взрослое отделение — это хирургия позвоночника. Вывели его в отдельное подразделение, потому что очень много пациентов с проблемами позвоночника, — это и так называемые грыжи, и последствия травм, и врожденные состояния. Есть еще детское отделение, где лечатся дети, в том числе достаточно тяжелая категория с детским церебральным параличом, сколиозами и т.д. И мы являемся одной из немногих российских клиник, которые делают большое количество уникальных операций по направлению деформаций позвоночника. Есть операции, которые делаем уже в раннем возрасте, — 4-5-летнему ребенку устанавливаем растущие конструкции.

— Это как? В позвоночник вживляется нечто, которое растет?

— Именно так. Ребенок взрослеет, его позвоночник растет, и по ходу роста мальчика или девочки эту конструкцию не меняем, она тоже растет вместе с ребенком. Сложная операция, в выполнении которой помогает установленное у нас супероборудование. К примеру, интероперационный компьютерный томограф позволяет делать томографию непосредственно в операционной. Представляете, сканирует все во время операции! Оборудование очень дорогое, общая стоимость операционной составляет порядка 150 млн рублей, но оно того стоит, подобные операции требуют огромных вложений, их нельзя выполнить в любых стенах. Сейчас планируем приобрести еще более современное точное оборудование.

Реабилитация на новом уровне

— Как идет возведение реабилитационного корпуса?

— Его строительство идет к завершению, открытие планируем на следующий год. Изначально реабилитации у нас не было, но как только начали работать, поняли, что без нее не обойтись. Приняли самостоятельное решение и создали отделение физической реабилитации. Участвовали в пилотном проекте, в России мы, можно сказать, были одними из пионеров создания стандартов реабилитации людей с проблемами тазобедренных суставов. Сейчас наша реабилитационная школа достаточно известна в стране, мы даже издали собственную монографию по реабилитации.

— То есть после операции человека на произвол судьбы не бросаете?

— Реабилитация начинается с первых часов после оперативного вмешательства. Раньше восстановительный период был достаточно длинный, пациентов держали здесь 12-13 дней, а сегодня с помощью современных методик и оборудования на ноги ставим уже на 3-4-е сутки, и на 6-7-е сутки он готов выписаться домой. Но есть сложные больные с нестандартным течением заболеваний, пациенты с хроническими болезнями, например, ревматоидными артритами. Им требуются более длительная реабилитация, более интенсивные и уникальные методики. Для этого как раз и построили реабилитационный центр, чтобы человек не уезжал по месту жительства, а оставался здесь под наблюдением прооперировавшего его врача, чтобы наш специалист довел лечение до конца и убедился, что его выписка будет без негативных последствий и пациент сможет восстановиться самостоятельно в домашних условиях или в лечебном учреждении по месту жительства.

Миссия — еще и социальная

— Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием и для вашей клиники, в прошлом году Центр достаточно продолжительное время работал в режиме «красной зоны». Профиль, согласитесь, не ваш, почему пошли на это?

— Когда началось распространение инфекции, о ней, о методах лечения мало кто знал. В оказании помощи больным коронавирусом важен кислород, а у нас все палаты, койки подключены к кислороду — одна из немногих клиник, которая имела такую готовность. Плюс у нас большое количество аппаратов ИВЛ, которых у коллег было мало. И, включившись в эту работу, мы позволили выиграть время для оснащения других больниц всем необходимым. С пациентами с коронавирусной инфекцией работали более трех месяцев. За это время пролечили около 300 человек. При этом, несмотря на то что пациентов с болезнями суставов мы несколько месяцев не принимали, госзадание по операциям по своему профилю все равно успешно выполнили.

— Николай Станиславович, человека привезли в клинику сидячего, лежачего, и через некоторое время он уходит на своих ногах — какого это, чувствовать, что вы подарили ему радость движения?

— Не скрою, приятно. Травматизм — одна из основных причин, из-за которых человек становится инвалидом. При этом нужно понимать, что страдал не только сам пациент. Такие больные зачастую являются большим обременением для родственников, которым приходится ему постоянно помогать, ухаживать за ним. Поэтому в нашей помощи, в том, что мы ставим людей на ноги, нужно видеть и огромный социальный эффект. Человек освобождается от болезни, при этом освобождаются от тяжелого бремени и его близкие — могут полноценно жить, работать.

Гостиница готова к открытию

На территории Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования появилось новое здание — завершено строительство гостиницы на 24 койко-места.

Дело за малым — осталось оформить соответствующие документы, и уже в декабре гостиница откроет свои двери. Нашему корреспонденту еще до ее официального открытия удалось заглянуть туда и оценить условия в гостинице. Надо признать, все сделано со вкусом. 12 двухместных номеров оснащены всем необходимым для комфортного здесь пребывания: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел — все готово для приема гостей.

Необходимость гостиницы руководство Центра объясняет заботой о пациентах клиники и их родственниках: «Многие больные приезжают из других городов, зачастую — с сопровождающими их родственниками. Нередко близкие остаются здесь — ухаживают за тяжелобольными. Чтобы они не мыкались в поиске места, где за умеренную плату можно остановиться, отдохнуть после долгой дороги, мы и решили открыть у себя небольшую гостиницу. Это тоже, считаем, важный элемент современного здравоохранения».

Гостиницей также смогут пользоваться и врачи, приезжающие из других регионов в Центр на обучение. Открыты будут двери и для иногородних посетителей других медицинских учреждений, например, онкологического диспансера, находящегося рядом. Словом, уверены в Центре, номера в гостинице пустовать не будут.