Исполнителем песни о Сурском рубеже может стать Родион Газманов

Песни в студийной аранжировке и исполненные «вживую» под гармошку и гитару, соло и дуэты, лиричные композиции, а также с нотками шансона и даже в стиле рок — более 30 самых разных музыкальных произведений поступило на фестиваль авторской песни в честь трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

С февраля его проводит Союз женщин Чувашии, а весной к организаторам примкнула администрация Чебоксар, объявив конкурс на лучшую песню на портале «Открытый город». По итогам голосования жюри отобрало 22 произведения на русском и чувашском языках, а на днях на заседании худсовета решалось, какие из них войдут в музыкальный альбом. Эксклюзивный плейлист будет доступен для слушателей по всей стране на стриминг-аудиосервисе Сбера «СберЗвук», а с записью композиций окажет поддержку медиахолдинг «Радио Родных Дорог». Разместить альбом планируют к 80-летию начала масштабного военного строительства на территории Чувашии — к 28 октября. В записи композиций примут участие профессиональные музыканты и исполнители.

«Отражение эмоций, всего, что пережили жители Чувашии в годы войны» — об этом музыкальный альбом, посвященный героической зиме 1941-1942 годов. По словам председателя Союза женщин Чувашии Натальи Николаевой, композиции из него будут презентоваться в школах и звучать на различных мероприятиях, которые будут проводиться в честь годовщины строительства рубежей. «Мы хотим усилить в людях память через эти песни. Надеемся, что все жители республики захотят услышать их, а какие-то, возможно, станут народными, застольными», — рассказала Наталья Алексеевна.

В составлении альбома принимают участие не только представители республики — в жюри конкурса вошли известные российские музыканты: певец и актер Родион Газманов и композитор, художественный руководитель фестиваля-конкурса «Виват, баян!» Сергей Войтенко, который специально к этому событию написал песню. На заседании худсовета в Чебоксарах они присутствовали в режиме онлайн. «Здорово, что нам доверили такое важное дело. Работы интересные, выбор был сложный», — посредством видеосвязи поделился Родион Газманов, который успел заранее прослушать конкурсные треки.

Оценивать композиции участникам худсовета было непросто — они оказались разными не только по жанру, но и уровню исполнения. Среди номинантов — и оперные певцы, и музыканты, и просто любители песни. Так, на конкурс песни собственного сочинения прислали участники новочебоксарского клуба пенсионеров «Радужные пчелки», многодетная семья Майоровых из Новочебоксарска, жители Красночетайского района. Прозвучала и уже хорошо известная в республике песня Максима Попова «Сурский рубеж», которая получила высокую оценку Родиона Газманова («одна из самых крепких работ»). Среди участников песенного конкурса был и чувашский кинорежиссер Юрий Спиридонов. Его речитатив, по мнению Родиона, вполне может стать достойным интро (вступлением. — Авт.) к готовящемуся музыкальному альбому в честь Сурского рубежа.

В альбом, предварительно, отобрали 11 композиций. А Родион Газманов, возможно, исполнит вместе с одним из участников конкурса песню дуэтом. Не исключено также, что он примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала возведения Сурского и Казанского оборонительного рубежей.