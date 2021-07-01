Семейные авиаперелеты по России станут дешевле

Воздушные путешествия внутри страны будут дешевле при приобретении билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.

В 2021 на семейные авиабилеты по сниженным тарифам будет выделено 1,35 млрд рублей. Такое решение было принято на заседании правительства России. Льготные тарифы будут действовать на 46 внутренних маршрутах, наиболее популярных у туристов.

В перечень попали, в том числе, аэропорты, расположенные по соседству от Чебоксар – в Казани и Нижнем Новгороде. По мнению заместителя Председателя Кабинета Министров ЧР – министра экономического развития и имущественных отношений ЧР Дмитрия Краснова это «открывает возможности для увеличения объемов семейных поездок по России, как из Чувашии, так и в Чувашию».

«Думаем, что жителям республики будет интересно и познавательно показать своим детям культурные и природные памятники в Калининграде, Владивостоке. Также семьи с детьми смогут спроектировать путешествия из аэропортов Казани или Нижнего Новгорода в Красноярск, Иркутск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Мурманск, Петрозаводск.

В свою очередь, жители регионов России, выстроив комбинированные маршруты, могут организовать посещение нескольких городов Поволжья. Прилетев в Казань, они могут приехать на 1-2 дня в Чувашию. В республике имеются интересные турпродукты от представителей республиканской туриндустрии. О них можно узнать на сайте «Агентства по развитию туризма и индустрии гостеприимства», — считает он.