Заторы на пути воды

Что показывает летняя «жажда».

По данным республиканского ГКЧС, на 1 июля проблемы с водоснабжением имели место в Порецком, Ядринском, Моргаушском и Шумерлинском районах. Перебои с водой испытывали более 1300 человек в пяти населенных пунктах. Большая часть из них — 1130 — жители Порецкого района, оттуда поступает до 70% жалоб, сообщил председатель комитета Олег Яковлев на совещании по вопросам водоснабжения, которое провел на прошлой неделе Глава Чувашии Олег Николаев.

Дитя не плачет — мать не разумеет. Вот так и в ситуации с водой: пока не грянет засуха, на водные проблемы смотрят не очень-то пристально. Конечно, не везде, но нерешенных вопросов, как видно, еще хватает. Надо отдать должное Главе республики — в начале своей деятельности в минувшем году одной из первых мер он обозначил инвентаризацию водонапорных башен. Буквально как в воду глядел — благодаря обретению хозяев и ремонту, порядка 189 этих сооружений в прошлом году были обновлены, что смягчило последствия нынешней засухи. В этом году на капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин в районах из бюджета республики выделено 100 млн рублей. На эти средства планируется модернизировать еще 99 объектов.

В Порецком районе трудности с водой испытывают райцентр и село Кудеиха. В Порецком водопровод самотечный, разница высот от водозабора до потребителей — до ста метров, и в пик разбора воды резервуары просто не успевают заполниться. Но это полбеды: действующие «ветки» от водозабора сильно изношены, по весне их затапливает. И если в этот момент прорвет — село останется без воды, восстановить трубы просто невозможно, посетовал глава райадминистрации Евгений Лебедев. Нужна еще одна «ветка».

Жители большого лесного поселка Киря в Алатырском районе в настоящее время берут воду только из колодцев. В помощь для поливки огородов — местный пруд. Доставлять воду приходится древним ручным способом. А ведь еще семь лет назад действовал «цивильный» водопровод, запущенный в 2011 году. Но спустя три года эксплуатирующая организация обанкротилась, и люди взялись за ведра…

«Горячие точки» в водоснабжении возникли не сиюминутно, не под влиянием исключительно нынешней жары. Проблемы накапливались годами, став системными. Поэтому разговор на совещании шел не только о том, как устранить текущие перебои, но и о планах и графиках модернизации всей сети водоснабжения. Относительно Порецкого водопровода первый вице-премьер-министр финансов Михаил Ноздряков пояснил, что данный объект включен в инвестиционный перечень ближайших лет. В рамках программы «Чистая вода» в этом году также завершается строительство второго этапа водопровода. Что касается водопровода в Кире, то, по мнению главы Алатырской райадминистрации Нины Шпилевой, ввести его снова в действие можно только путем передачи на республиканский уровень. Есть еще одна закавыка — здешняя вода не соответствует параметрам качества, поэтому требуются дополнительные вложения для решения этой проблемы.

Обновление в целом по республике требуется капитальное. По данным и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимира Максимова, износ сетей составляет 54%, объектов водозабора — 69%, объектов водоподготовки — 52%. Многие водоисточники просто не имеют хозяев. Из почти 300 сельских поселений в 237 есть централизованная система водоснабжения, однако далеко не везде имеются эксплуатирующие организации.

О состоянии «водной сферы» в своих муниципалитетах рассказали главы и других администраций. В частности, Моргаушского, Козловского, Комсомольского районов… Проблемы при незначительной разнице во многом схожие. Данная сфера требует постоянного внимания, напомнил Глава республики, и проблемы решать надо не только, когда «жареный петух клюнул». Причем частные домовладельцы не должны ждать у моря погоды, уповая только на муниципалитет и республику. Глава сам живет в частном доме, и по случаю напомнил — многие вопросы по водоснабжению решается как раз с участием жителей. Что касается непосредственно сельской местности, то здесь в модернизации водоснабжения поможет хороший инструмент — инициативное бюджетирование.

Олег Николаев прокомментировал также прозвучавшие предложения относительно передачи ряда объектов на республиканский уровень, в частности, под эгиду Биологических очистных сооружений. Такая инициатива возникла давно, но ее реализация требует основательной проработки и решений на законодательном уровне, считает он.

Поднимался на совещании и вопрос снабжения водой юга республики, на основе строительства группового водовода для Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. На строительство 1 и 4 пусковых комплексов водовода в 2021 году направляется более 410 млн рублей. Строительство осуществляется в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». С конца мая подрядные организации приступили к работам. До конца 2023 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию оставшиеся пусковые комплексы. Водовод после ввода в эксплуатацию обеспечит питьевой водой более 48 тысяч жителей 77 населенных пунктов.

Дословно

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

— По проблемам водоснабжения населенных пунктов должна вестись плановая работа. Тут в помощь — широкий перечень имеющихся возможностей по инфраструктурным проектам. Один из механизмов — предоставление Фондом содействия реформированию ЖКХ инфраструктурных кредитов под 3-5%. Это хороший способ профинансировать проблемные объекты. Сейчас в первоочередном порядке надо окончательно разобраться с бесхозными водными объектами. В течение ближайших двух недель необходимо представить предложения руководителей муниципалитетов и соответствующих ведомств о ходе дальнейших действий в данном направлении. Наиболее проблемные муниципалитеты должны подать заявки на проектирование объектов, требующих плановых работ.

Кстати

Деньги выделят дополнительно…

Тема водоснабжения получила развитие на вчерашнем еженедельном правительственном совещании. Мероприятия по улучшению состояния в данной сфере ведутся по двум направлениям — инициативного бюджетирования по линии Минсельхоза и модернизации объектов по линии Минстроя, напомнил Глава республики Олег Николаев.

По данным вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, на этот год для финансирования по программе инициативного бюджетирования отобрано 72 «водных» объекта, общая сумма поддержки — 88,9 млн рублей. Второй год подряд муниципалитетам выделяются деньги на проектирование из федерального бюджета. Но еще 36 объектов пока не попали в проекты инициативного бюджетирования, на них не хватает 27 млн рублей.

На модернизацию водонапорных башен было подано около 157 заявок на сумму 176,2 млн рублей. Большая часть из них одобрена, сообщил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. Однако произошло подорожание металла, которого много требуется при реконструкции водоснабжающего оборудования. В результате часть подрядчиков отказалась от работ. В настоящее время производится индексация стоимости контрактов. Как отметил Глава республики Олег Николаев, готовится решение о выделении дополнительных средств по финансированию модернизации водоснабжения. Дано поручение оперативно довести эти средства до получателей с тем, чтобы к осени завершить все работы.

Водоснабжение региона было обозначено в числе одного из приоритетных направлений при формировании бюджета, подчеркнул первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. В нынешнем году на эту сферу в общей сложности предусмотрено 937 млн рублей.