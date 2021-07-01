Сделать прививку важно и спортсменам, и тренерам

На днях в стенах спортшколы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой прошла вакцинация спортсменов и сотрудников учреждения.

Ждавшие приезда врачей спортсмены и сотрудники учреждения рассказали корреспонденту «СЧ» о мотивах, побудивших их прийти на прививку. Одни хотели обезопасить родственников, вторые в отпуск собирались поехать к морю, третьи — вдохновились примером своих знакомых.

«У меня пятеро друзей прошли вакцинацию, — сообщил пенсионер Владимир Зерняев. — После прививки они чувствовали себя хорошо. И я тоже решил пойти на прививку — она защитит от опасной болезни».

«В своей семье я первая вакцинируюсь, — отметила тренер по фитнес-аэробике Ксения Сергеева. — Нужно чтобы иммунитет всегда был готов отразить атаку вируса. К тому же у меня много воспитанников, и я не хочу кого-то из них заразить».

…Но вот приехала медицинская бригада из поликлиники БСМП и процесс вакцинации стартовал. Сначала желающие привиться заполнили документы. После этого врачи приглашали пациентов в кабинет по одному и проводили медицинский осмотр: измеряли температуру, давление, проверяли горло, слушали легкие, расспрашивали об аллергических реакциях и сопутствующих заболеваниях.

В спортшколу в этот день привезли две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». Все, кто пришел на процедуру, решили привиться первым компонентом «Спутника V». «Как будто комар куснул», — говорили люди, выходя из кабинета. А врачи после введения вакцины выдавали всем специальные памятки с информацией о возможных побочных действиях и со сроком второй прививки.

«Спортсменам и тренерам очень важно вакцинироваться», — считает врач Марина Петрова. — Ведь из-за частых переездов у них возникает много контактов с окружающими, которые могут привести к заболеванию коронавирусом». Она отметила также, что у людей, пришедших на прививку в спортшколу, противопоказаний к этой процедуре не было, и после вакцинации все чувствовали себя нормально.

Кстати, и погода в прививочный день стояла оптимальная — не было жары. Ведь каждый организм человека индивидуален, и как он отреагирует в первые часы после прививки неизвестно, а в прохладу и процедура легче переносится.

Между тем прививки от коронавируса сделали и свыше 30 сотрудников спортшколы «Спартак». Перед вакцинацией они также прошли осмотр у врача-терапевта.