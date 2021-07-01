Вырастим своих чемпионов?

Поиграть в футбол можно теперь на новом газоне.

В поселке Урмары состоялось открытие нового современного футбольного поля с искусственным покрытием. На его строительство из республиканского бюджета было выделено более 25,5 млн рублей, сообщили в Минспорте Чувашии.

…Про недавнее фиаско наших футболистов на чемпионате Европы на церемонии открытия никто не вспомнил. Что и правильно — незачем омрачать радостное событие, надо думать о будущем. И как знать, может кто-то из мальчишек, вышедших в этот день на новое поле, все-таки сумеет дорасти до большого футбола и выступить на международной арене не в пример успешней, чем подопечные Станислава Черчесова.

На новом футбольном поле можно будет проводить соревнования различных уровней — от детских турниров до региональных состязаний. Благоустройство территории продолжится — планируется построить беговые дорожки и трибуны.

«Уверен, с открытием нового стадиона приумножатся лучшие спортивные традиции Урмарского района, появится много талантливых спортсменов. А мы со своей стороны будем поддерживать молодых перспективных футболистов и помогать им в достижении высот», — подчеркнул на торжественной церемонии открытия министр спорта Чувашии Василий Петров.

«Будущее страны, Чувашии, Урмарского района и всех городов и районов республики зависит от здоровья, физической и духовной силы наших граждан. А спорт — это как раз тот инструмент, который позволяет быть физически здоровым, духовно крепким и сильным», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

КСТАТИ

На базе муниципальной спортивной школы будет открыт филиал профильной республиканской спортшколы, которой РФС присвоил статус «Детского футбольного центра».