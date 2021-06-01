Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов — об итогах посевной

В районах проходит Акатуй — аграрии отмечают завершение посевных работ. Но обстановка на селе меняется стремительно — уже и заготовка кормов подоспела. Поэтому беседу с вице-премьером — министром сельского хозяйства республики Сергеем Артамоновым об итогах посевной мы начали с этой важной составляющей полевых работ.

— На кормозаготовку нынче вышли раньше прошлогоднего, — говорит Сергей Геннадьевич. — Чтобы обеспечить кормами все поголовье, сена предстоит запасти чуть более 70 тысяч тонн, сенажа — порядка 271 тысячи тонн, силоса — 334 тысячи тонн. Это из расчета не менее 24-26 центнеров кормовых единиц на условную голову. Погода благоприятствует как для созревания кормовых культур, так и для их уборки. Хотя для зерновых влаги пока не хватает. По данным на 15 июня, работы по кормозаготовке в республике ведутся с опережением к уровню 2020 года.

— От прошедшей посевной вы испытываете удовлетворение?

— Полного удовлетворения в своей работе я, можно сказать, никогда не испытываю — в том смысле, что всегда можно сделать что-то лучше. Могу лишь сказать, что в целом аграрии республики справились со своей задачей. Вся посевная площадь под урожай 2021 года должна была составить 550 тысяч гектаров, в том числе 54 процента — зерновые и зернобобовые культуры, технические — 5, картофель — 3,6 процента, кормовые — 37 процентов, овощи — 0,7 процента. Площади яровых зерновых и зернобобовых увеличились к запланированным на 7 тысяч гектаров. Причем это участки, которые введены в севооборот после их запустения.

Одновременно в структуре посевов растет доля высокомаржинальных технических культур — к уровню прошлого года их посеяно на 10 процентов больше. С экономической и коммерческой точки зрения это вполне оправдано — такие культуры не требуют больших специализированных хранилищ, как, скажем, картофель. Тем не менее, в первую очередь, все же следует заниматься зернопроизводством, чтобы и себя прокормить, и поголовье животных. Специализированные животноводческие предприятия, не имеющие собственных площадей зерновых, вынуждены закупать фураж на стороне по ценам много выше, чем если бы они выращивали его у себя.

— Прошлый год по зерну в республике был рекордным — и по урожайности, и по валовому сбору более 900 тысяч тонн. Но стоит ли Чувашии гнаться за рекордами в этой отрасли, мы же не Кубань? Пусть сельхозпроизводители выращивают то, что им выгодно…

— Не надо жить одним днем, производя только то, что сегодня выгодно. Технические культуры сильно истощают почву, и если хочешь заниматься только ими — будь добр, обеспечь должное воспроизводство плодородия… Если мы будем собирать до 1 миллиона тонн зерна, то это только хорошо. Выйдет ли столько нынче — пока трудно сказать. Около 14 тысяч гектаров озимых, которые дают наивысший урожай, пришлось пересевать. Да и на урожайность более 30 центнеров с гектара, как в прошлом году, тоже, возможно, не придется рассчитывать. Хотя яровые развиваются неплохо.

— В прошлом году беспрецедентными темпами обновлялся технический парк АПК республики. Насколько ощутимо это сказалось, в свою очередь, на темпах и качестве посевной?

— Действительно, парк существенно обновился благодаря, прежде всего, новой форме господдержки — возмещению 40 процентов затрат на приобретение отечественных и произведенных в странах Таможенного союза машин и оборудования. На это из бюджета было выделено 467 миллионов рублей. Данная поддержка продолжается, все заявки будут удовлетворены. Приобретается современнейшая техника, обрабатывающая почву и сеющая семена на совершенно другом высоком качественном уровне, предоставляющая механизаторам комфортные условия работы. Стоит задача — проводить посевные и уборочные работы в течение двух недель, независимо от погоды. С такой техникой не возникает больших проблем с кадрами. Кроме того, что они работают в кабинах с кондиционерами, за сезон еще и очень хорошо зарабатывают.

— В преддверии посевной прошло несколько республиканских совещаний, на которых обсуждались дела в важных отраслях — картофелеводстве и хмелеводстве. Выращивание «второго хлеба» в республике в последние годы заметно «просело», вот и намечались пути исправления ситуации. Что показала посевная?

— В этом году по площадям картофеля идем с опережением. Если в прошлом к этому времени было посажено 4,4 тысячи гектаров, нынче — 4,7 тысячи. Планируем всего 4,9 тысячи гектаров. Но доверие со стороны производителей к выгодности культуры, надо сказать, полностью пока не восстановлено. Стоит задача — освободиться от зависимости, прежде всего, в семеноводстве, ведь значительная часть семян — импортные. Как известно, на базе агрофирмы «Слава картофелю» действует лаборатория микроклонирования клубней, и когда ее доведут до ума, вся республика будет обеспечена высокопродуктивными семенами. В этом году агрофирма начала строить также большой логистический центр с хранением и переработкой клубней. С этого года на строительство хранилищ из федерального бюджета возмещается 20 процентов затрат, а на закупку оборудования для переработки — из республиканского 30 процентов. Есть намерение на территории строящегося агропарка в Батыревском районе запустить производство крахмала. Но для этого надо увеличить площади под картофелем с высоким содержанием крахмала на 3 тысячи гектаров.

— Как завершают посевную хмелеводы?

— Весной состоялось совещание представителей отрасли — от непосредственно производителей до науки, на котором обсуждались главные проблемы. Прежде всего технического оснащения хмелеводства. Закупать импортные комбайны накладно — по стоимости их можно будет окупить в лучшем случае лет за 15. В республике налажено производство собственных комбайнов, но пока не удалось добиться их высокого качества. Хотя их цена позволяет «отбить» вложенные деньги лет через 5. А вот сушилки местного производства, что называется, пошли сразу, они вполне хорошего качества.

Те, кто занимается «зеленым золотом», наращивают площади. Приходят и сторонние инвесторы, как, скажем, в колхоз «Ленинская искра» Ядринского района. В этом году они обещают увеличить хмельники до 40 гектаров. Ведь господдержка отрасли существенная: на закупку техники — до 50 процентов, на закладку хмельников и уход за ними — до 80 процентов затрат. А если кто захочет наладить орошение, тоже получит субсидию.