На планерке Главы обсудили итоги ПМЭФ и проведение госзакупок

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании Глава республики Олег Николаев выразил благодарность членам делегации Чувашии и тем, кто обеспечивал ее участие в 24-м Петербургском международном экономическом форуме. «Мы достаточно эффективно реализовали программу, ставшую завершением достаточно длительной совместной подготовки», — подчеркнул руководитель региона.

Речь идет о заключении соглашений с рядом субъектов страны, а также с крупными финансовыми организациями и коммерческими структурами. Отдельное важное направление — в рамках проекта «Россия — страна возможностей». Для Чувашии это начало реализации открывающихся перспектив. В частности, в сфере совместной деятельности на территории Республики Крым — как для уже действующих предприятий, так и тех, кто планирует осуществить там свои проекты. Задача руководства Чувашии — всячески содействовать этому, нацелил Глава. В этой связи целесообразно систематизировать взаимоотношения с оператором таких крупных форумов, как организация «Росконгресс».

Глава прокомментировал позицию Чувашии в национальном рейтинге инвестиционного климата, озвученном на форуме. Республика заняла 13-е место после существенного падения в предыдущем году. Слабое место в привлечении инвесторов — подключение к сетям, это требует ускоренной работы и продвижения, отметил Олег Николаев. Мы не должны ослабить работу и в других направлениях.

Руководитель республики коснулся и других заметных для региона событий. Проект из Чувашии победил в конкурсе федерального Минпросвещения на разработку различного рода наукоемкой продукции, за что получит государственную финансовую поддержку в сумме, ориентировочно, 245 млн рублей. В республике также прошел форум многодетных семей. В развитие этого Глава поручил к началу июля подготовить проведение площадки с более широким представительством на данную тему.

На совещании обсужден ход планирования и размещения государственных и муниципальных закупок в сфере образования, здравоохранения, строительства и дорожной деятельности. В республике насчитывается 227 государственных заказчиков и 1263 муниципальных — такие данные привел первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. В зоне особого внимания на данный момент — заказы в сфере образования, поскольку основной их объем приходится на лето, в плане подготовки к предстоящему учебному году. Не менее важны объекты в рамках нацпроектов и индивидуальной программы развития республики.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава республики: «Строительство объектов по государственным заказам должно идти по утвержденным графикам, в срок. В случае срывов надо расторгать контракты и выбирать новых подрядчиков. В целом уровень заключения контрактов для середины года нельзя признать удовлетворительным, несмотря на то что нынче запущены новые инструменты и подходы. Прежде всего, для ускорения процессов размещения закупок. В следующем году поблажек не будет, не справляетесь — денежные средства будут переданы на другие направления. Планы–графики должны быть оформлены не позже декабря, в январь надо заходить уже с готовыми графиками. За этим будет жесткий контроль».

Общий объем средств, предусмотренных для заключения контрактов, на нынешний год составляет 17 млрд рублей. На сегодня в план-график включено 91% от доведенных лимитов. Львиную долю формируют Минздрав, Минстрой, Минтранс и Минобразования. Минстрой разместил 98,9% средств, Минцифры — 99,7%. В то же время ГКЧС — 80,5%, Минтранс — 83%. Всего же размещено закупок на 7,2 млрд рублей. Более всего процедур на размещение закупок в Минстрое. Менее 50% их в Минобразования. По линии этого ведомства в муниципалитеты доведено более 2 млрд рублей на ремонт школ и укрепление их базы. 12 муниципалитетов уже завершили формирование планов-графиков.

Ситуацию с закупками в своих отраслях обрисовали руководители Минобразования, Минздрава, Минстроя, Минтранса. Руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова назвала основные проблемы в сфере размещения закупок. Это нехватка качественного планирования, когда заказчики многократно выходят на торги с одной и той же заявкой.

Заметно стал затягиваться процесс с переходом на конкурсную процедуру вместо аукционов, что дало возможность участвовать в них откровенно недобросовестным и малоопытным поставщикам. Такая практика, по мнению Колебановой, не оправдывает себя.

Глава республики жестко оценил состояние закупок в отрасли здравоохранения. «Ситуация никуда не годится, требует отдельного разговора в самое ближайшее время», — сказал он. А ссылки на подорожание металла как на одну из причин затягивания заключения контрактов в ряде отраслей признал несерьезными. «Тут речь не о металле, а об уровне ответственности», — резюмировал Глава. Относительно размещения заказов на строительство или ремонт школьных объектов было высказано пожелание подрядчикам вообще туда не заходить, если нет уверенности в сдаче объекта до 1 сентября.

Вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева доложила о плане мероприятий в связи с присвоением Чебоксарам звания Города трудовой доблести. Одним из основных станет сооружение памятной стелы, место для которой предстоит выбрать.