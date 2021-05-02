Люди продолжают гибнуть на производстве

Когда работа становится опасной

Главной причиной несчастных случаев на производстве в стране остается неудовлетворительная организация работ и так называемый человеческий фактор. А это говорит о том, что во многих организациях серьезно не работают над устранением ранее вскрытых ошибок, основное внимание уделяется формальному исполнению нормативных требований по охране труда.

Заместитель начальника производственного участка мусороперерабатывающего предприятия в Новочебоксарске осужден за смерть подчиненного ему работника. По материалам уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, в ноябре прошлого года 54-летний слесарь-ремонтник во время проведения работ по демонтажу металлоконструкций внутри загрузочного бункера мусороперерабатывающего пресса провалился в пресс-камеру, где его зажало между стенками прессовального оборудования. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Замначальника участка обвинили в том, что он не обеспечил контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности при работе потерпевшего на этом оборудовании. В частности, не принял меры к разработке технологической документации, устанавливающей порядок и последовательность работ повышенной опасности, допустил их производство в опасной зоне пресса без отключения его от источника питания. Замначальника не искал оправданий. Суд приговорил его к полутора годам условного лишения свободы. А вот почему он «не принял меры», вопрос почти риторический. Думается, с него никто из вышестоящего начальства и не спрашивал, как там с безопасностью труда. И не только с него.

Двухлетний условный срок за гибель работника при строительстве гостиницы «Гранд отель Мегаполис» в Чебоксарах получил мастер подрядной организации. 40-летний рабочий был занят делом на дне строительной траншеи, стенки которой вдруг обвалились… Суд признал мастера виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. За аналогичное преступление осужден директор коммерческой организации, зарегистрированной в Нижнем Новгороде. По выводам СУ СКР по Чувашии, а потом и суда, он виновен в смерти рабочего, который при выполнении работ по текущему ремонту кровли в учебном учреждении Чебоксар переходил из слухового окна чердака на открытую часть крыши и потерял равновесие. Падение с высоты не оставило ему шансов на жизнь. А генеральный директор наказан тремя годами условного лишения свободы.

В Шумерле к 50-тысячному штрафу приговорен директор коммерческой организации. Напомним, в августе прошлого года 33-летний мужчина, задействованный в выполнении ремонтно-строительных работ в городской школе № 6, получил тяжкие травмы при обрушении стены между коридором и санитарным узлом на первом этаже. Выяснилось, что директор организации нарушил правила безопасности при ведении ремонтных работ. Помимо штрафа, он по приговору суда должен выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Нельзя сказать, что в Чувашии контролирующие и надзорные органы, заинтересованные ведомства ничего не делают для сокращения числа несчастных случаев на производстве. Делают, и радует то, что статистика производственного травматизма в республике из года в год снижается. Многие предприятия Чувашии в последние годы занялись модернизацией условий труда. Тем не менее есть еще немало работодателей, которые уделяют недостаточное внимание вопросам охраны труда, а в итоге, как видим, здоровью и жизни сотрудников. На февральском заседании Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашии, где подводились итоги работы по охране труда за прошлый год, наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями отмечено в сферах обрабатывающего производства, сельском хозяйстве, строительстве.

На комиссии руководителям предприятий, где зарегистрированы смертельные и несчастные случаи на производстве, рекомендовано соблюдать трудовые гарантии работников, усилить профилактику по предупреждению производственного травматизма. Отдельно было рекомендовано присоединиться к кампании «Нулевой травматизм», которая позволяет предприятиям пройти тестирование для оценки состояния профилактической работы по снижению уровней травматизма и заболеваемости работников. Результаты оценки помогут в разработке конкретной программы действий.

В республике в этом году за январь — февраль в учебных центрах по части охраны труда обучено 2719 человек, из них 870 человек — работники субъектов малого бизнеса. Наибольшее количество обученных отмечается в сфере обрабатывающих производств — 688 человек. На строительную отрасль приходится 279 человек (кстати, самое малое количество). Обучение прошли 755 руководителей и их заместителей и 215 специалистов по охране труда. Можно только порадоваться такому благому делу. Но результат будет, если эти знания получены не для галочки, а применяются на практике.

Каждый человек, который приходит на работу, должен быть уверен, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Досье «СЧ» В прошлом году в следственные органы Чувашии было направлено более 50 материалов для привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в нарушениях трудового законодательства. По несчастным случаям в отношении 11 должностных лиц возбуждены уголовные дела.

По данным региональной Госинспекции труда, за январь — март 2021 года травмы на производстве получили 23 работника, в том числе 11 легких, 8 тяжелых, 5 смертельных случаев. Общее число пострадавших на производстве уменьшилось на 37,8% к аналогичному периоду 2020 года.

Фото g.nh.ee

Строительная сфера — в лидерах по количеству несчастных случаев с тяжелыми последствиями.