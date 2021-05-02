Олег Николаев предостерег от принуждения к вакцинации

Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 21 мая Глава республики Олег Николаев предварил сообщением, что ситуация с заболеваемостью напряженная, но пока с этим напряжением медики справляются. Чтобы оно снизилось, нужно увеличить темпы вакцинации.

Однако он предостерег от принуждения к ней: «Этого категорически делать нельзя, и если кто-то этим занимается — будем наказывать. Это нарушение и морали, и этики, и законных прав каждого гражданина. Наша с вами задача — обеспечить комфортные, безопасные, удобные условия вакцинации для любого жителя Чувашской Республики, независимо от того, где он проживает». На сегодняшний день вакцина поступает в республику стабильно, подчеркнул Олег Алексеевич.

Министр здравоохранения Владимир Степанов доложил о том, что число больных в республике увеличивается, за последнюю неделю оно выросло на 20%, и хотя в стационарах свободно 13,4% коек, это не может не настораживать. Среди госпитализированных больных более половины — пожилые люди. Уменьшилось количество легко болеющих пациентов.

Что касается вакцинации, то у желающих привиться появился выбор вакцины. Сейчас двумя дозами привито уже 12,3% от запланированного количества жителей республики — это выше, чем в среднем по стране, но темпы все-таки нужно увеличить.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила, что новых заболевших в сфере общепита не выявлено, чем, казалось, была даже удивлена. При этом за нарушение санитарных норм были закрыты все кафе в Ельниковской роще Новочебоксарска, где всегда много народу. Это любимое место отдыха горожан, они приходили сюда, чтобы поесть жареного на углях мяса семьями, вместе с детьми, с друзьями.

Сразу же возник вопрос, почему так получилось. Руководитель администрации Новочебоксарска Павел Семенов рассказал, что работа с владельцами кафе велась давно. Им выдавались предписания на устранение нарушений, высказывались требования, но они не реагировали.

«Уговаривать можно определенное количество раз: один, два, на третий раз надо действовать по всей строгости закона, — сказал Глава республики. — Мы не в игрушки играем. Угроза прихода других штаммов, которые более агрессивны и менее изучены, реальна. Давайте все-таки людей принуждать исполнять требования по соблюдению мер безопасности, если их нарушение будет нести общественную угрозу».

СПРАВКА «СЧ» По информации Минздрава Чувашии, в республику поступило 123994 дозы вакцин против COVID-19 с двумя компонентами. Приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции свыше 97 тысяч человек (16,6% от плана), из них более 72 тысяч (12,3% от плана) завершили второй этап вакцинации.

Фото Минздрава Чувашии

Прививку от ковида сейчас можно сделать не только в прививочном кабинете своей поликлиники, но и в торговых центрах, на рынках, и даже в Центре развития маунтинбайка, куда выезжают мобильные бригады вакцинации.