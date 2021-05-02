Слушания в Госсовете — в прямой трансляции

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Государственном Совете Чувашии сообщают, что публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2020 год пройдут 20 мая.
Участниками слушаний станут депутаты Госсовета, руководители органов исполнительной власти республики, в режиме ВКС — представители городов и районов Чувашии, общественность. Заседание будет транслироваться в сети интернет.

Опубликовано: 17 мая 2021 г.


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