Слушания в Госсовете — в прямой трансляции

В Государственном Совете Чувашии сообщают, что публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2020 год пройдут 20 мая.

Участниками слушаний станут депутаты Госсовета, руководители органов исполнительной власти республики, в режиме ВКС — представители городов и районов Чувашии, общественность. Заседание будет транслироваться в сети интернет.