Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет онлайн

Такое решение связано с ситуацией с коронавирусом.

Виртуальное шествие стартует в 15:00 во всех регионах России и примерно еще в ста странах мира. Трансляции будут вестись на местных телеканалах и в соцсетях.

Подать заявку на участие можно до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» (https://2021.polkrf.ru/). Тем, кто уже участвовал в онлайн-акции, могут просто повторить прошлогоднюю заявку.

Запрос на участие будет считаться принятым, когда модераторы покажут портрет героя с указанием даты и времени его трансляции в эфире. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны.

Напомним, в прошлом году 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате. Трансляция шла 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек.

Традиционное или живое шествие «Бессмертного полка» предварительно намечено на 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка, рассказала сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора, который, если сочтет возможным, смягчит санитарно-эпидемиологические требования. Пока такого разрешения нет», — сообщила она.