В республике за апрель произошло 12 случаев падения с высоты

Пять из них – на прошедшей неделе. Среди пострадавших трое несовершеннолетних детей, сообщает Госслужба Чувашии по делам ГО и ЧС со ссылкой на данные Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

В ведомстве отмечают, что происшествия, связанные с выпадением детей из окон многоэтажек, стали происходить в республике все чаще.

Так, вечером 14 апреля в селе Батырево со 2 этажа упал мальчик 2016 года рождения. Он получил травму грудной клетки. А 18 апреля из окна 1 этажа выпал 8-летний житель Новочебоксарска. Москитная сетка. На которую он опирался, не выдержала и ребенок упал вниз головой.

Еще один случай падения ребенка с высоты на днях случился в Чебоксарах. Мальчика 2016 года рождения, упавшего с высоты 5 этажа, спас проходящий рядом горожанин. О случившемся он рассказал корреспонденту «СЧ».

Падения детей с высоты врачи называют одной из главных угроз их жизни и здоровью. Чаще всего это происходит из-за отсутствия специальных защитных устройств на окнах. Увеличивает риск падения москитная сетка, которая не способна защитить ребенка.

Специалисты в очередной раз призывают взрослых соблюдать элементарные правила безопасности и не оставлять без внимания своих детей даже ненадолго.